Забелина Е.-Спящая красавица-30

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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В приметы Тау не верил. Поэтому, когда дорогу пересекла пустая грузовая платформа, не обратил на это внимания. Затаился на пару минут в тени хрустальной колонны, что поддерживала прозрачный купол старого здания, убедился, что никого из служителей нет рядом, и ужом проскользнул в павильон, где располагалась выставка.
На случай, если его заметят в неподходящем месте, он собирался изобразить из себя заблудившегося ученика. Школьный абонемент на посещение выставки галактических растений у него был, но принадлежал он совершенно другому мальчишке. Тау украл его в день открытия. Неприятность могла бы случиться, если бы служители проверили абонемент через терминал. В таком случае стало бы ясно, что билет на входе не сканировался, а значит, Тау сжульничал.
Но служители не слишком усердствовали, гораздо больше внимания уделяя растениям, чем людям, что приходили на них полюбоваться. Но что с них возьмёшь – чужаки! С виду люди как люди, но вот что там у них в голове…
Несколько недель околачиваясь по выставке, Тау всё пытался понять, почему о них болтают столько гадостей, но так и не выяснил. Ему самому чужаки нравились. Хотя бы потому, что совершенно не обращали внимания на такие досадные случайности, как пропавшие кошельки. Нравилась их манера вежливо раскланиваться со встречными, нравилась их безмятежность, и даже глаза их, как будто слишком большие для их лиц, нравились.
С тех пор как азомийцы запросили разрешения организовать на Таори выставку галактических растений, вся планета гудела от слухов. Чего только о «безумных чужаках» не рассказывали! Но больше всего слухов ходило об оружии, что досталось азомийцам после падения Империи, и о генетических экспериментах над растениями. Поговаривали даже, что они сами стали наполовину растениями.
«Сегодня мне повезёт» – загадал Тау, вливаясь в праздную суету.
И действительно повезло.
Случайно заглянув в один из баров, он заметил там странную парочку. Рыжую девицу в коротеньком серебристом платье и очень упитанного господина в дорогом деловом костюме цвета лососины. Толстяк выглядел до того нелепо, напоминая сосиску-переростка, что Тау не сразу обратил внимание на его спутницу.
Потом понял, что зря. Рыжая была хороша. Особенно ноги, кокетливо выписывающие иероглифы под маслянистым взглядом кавалера. Кавалер пыхтел, сопел и не уставал заказывать красотке разноцветные коктейли.
На «кусты» парочка не обращала никакого внимания. Кроме них в баре не было никого. За стойкой откровенно скучал бармен в таком же, как у всех служителей, светло-сером халате, но с причёской а-ля взбешённый ежик.
Борис Долинго
Прежде всего, автор позиционирует жанр рассказа как «фэнтези». С чего бы это? Где тут мистика, волшебство и прочие атрибуты жанра фэнтези? Это совершенно нормальная НФ.
Суть сюжета. Действие происходит на некой планете в развалившейся космической Империи землян (ход весьма избитый, но нормальный, если всё остальное сделано хорошо). Паренёк-карманник из неблагополучной семьи, хотел овладеть женщиной, чтобы перестать быть девственником и предметом насмешек друзей. На некой выставке инопланетных растений, организованных жителями с другой планеты бывшей земной Империи, где паренёк промышлял карманными кражами, имелось растение, усыпляющее исключительно женщин, которые просыпались исключительно от мужского поцелуя.
Кстати, а от женского поцелуя они проснулись бы? В чём «биохимия» описанного процесса в том виде, как описано? Я вот никак научно этого представить не могу, и это – точно единственный элемент «фэнтези» в тексте.
Далее по тексту – паренёк-карманник увидел понравившуюся девушку. Заманил её к этому растению Девушка уснула, но сделать своё дело (перестать быть девственником) карманнику не удалось, да ещё при этом оказалось, что девочка из-за погружения в сон пропустила свой звездолёт, потеряла работу, но в благодарность за оказанную перед этим услугу служители выставки (жители с другой планеты бывшей земной Империи) дали девочке, а заодно и пареньку (ему-то за что?!) работу на условиях лучше, чем девочка должна была получить там, куда она летела. Конец рассказа.
Написано очень и очень неплохо – живо, идеи есть интересные (единственное, что автору очень необходимо выучить написание сочетаний прямой и косвенной речи – пусть напишем мне – вышлю «методичку» по этому вопросу, а то очень грубые ошибки в этом смысле присутствуют). Но, но, но… При всех достоинствах текст как бы ни о чём.
Это день из жизни подростка-жулика на далёкой планете в эпоху после развала звёздной империи землян. Не предложено ни какой-то оригинальной модели устройства общества, никакой оригинальной фантастической идеи, не дано хотя бы неожиданного поворота (естественного, имеется в виду!) хода событий, обычно необходимого в произведении малой формы. Нет даже просто какой-то сильной и убедительной «драматургии» в описанных событиях (очень краткое бытописание жизни трудного подростка на большую «драматургия» не тянет). В плане научной идеи автор чуть-чуть заикнулась о растениях и их хозяевах, но значимо этот момент совершенно не развила.
В общем, в итоге просто гладкая зарисовка получилась, не более, и, увы, с весьма надуманным «хэппи-эндом». Вполне сгодилось бы как часть более крупной формы – скажем, повести, а сам по себе вот этот текст крайне «сырой» в сюжетно-композиционном отношении.