Забелина Е.-Спящая красавица-30

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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В приметы Тау не верил. Поэтому, когда дорогу пересекла пустая грузовая платформа, не обратил на это внимания. Затаился на пару минут в тени хрустальной колонны, что поддерживала прозрачный купол старого здания, убедился, что никого из служителей нет рядом, и ужом проскользнул в павильон, где располагалась выставка.

На случай, если его заметят в неподходящем месте, он собирался изобразить из себя заблудившегося ученика. Школьный абонемент на посещение выставки галактических растений у него был, но принадлежал он совершенно другому мальчишке. Тау украл его в день открытия. Неприятность могла бы случиться, если бы служители проверили абонемент через терминал. В таком случае стало бы ясно, что билет на входе не сканировался, а значит, Тау сжульничал.

Но служители не слишком усердствовали, гораздо больше внимания уделяя растениям, чем людям, что приходили на них полюбоваться. Но что с них возьмёшь – чужаки! С виду люди как люди, но вот что там у них в голове…

Несколько недель околачиваясь по выставке, Тау всё пытался понять, почему о них болтают столько гадостей, но так и не выяснил. Ему самому чужаки нравились. Хотя бы потому, что совершенно не обращали внимания на такие досадные случайности, как пропавшие кошельки. Нравилась их манера вежливо раскланиваться со встречными, нравилась их безмятежность, и даже глаза их, как будто слишком большие для их лиц, нравились.

С тех пор как азомийцы запросили разрешения организовать на Таори выставку галактических растений, вся планета гудела от слухов. Чего только о «безумных чужаках» не рассказывали! Но больше всего слухов ходило об оружии, что досталось азомийцам после падения Империи, и о генетических экспериментах над растениями. Поговаривали даже, что они сами стали наполовину растениями.

«Сегодня мне повезёт» – загадал Тау, вливаясь в праздную суету.

И действительно повезло.

Случайно заглянув в один из баров, он заметил там странную парочку. Рыжую девицу в коротеньком серебристом платье и очень упитанного господина в дорогом деловом костюме цвета лососины. Толстяк выглядел до того нелепо, напоминая сосиску-переростка, что Тау не сразу обратил внимание на его спутницу.

Потом понял, что зря. Рыжая была хороша. Особенно ноги, кокетливо выписывающие иероглифы под маслянистым взглядом кавалера. Кавалер пыхтел, сопел и не уставал заказывать красотке разноцветные коктейли.

На «кусты» парочка не обращала никакого внимания. Кроме них в баре не было никого. За стойкой откровенно скучал бармен в таком же, как у всех служителей, светло-сером халате, но с причёской а-ля взбешённый ежик.



