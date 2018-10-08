Шлыков Валерий – Вечные грёзы Коцита – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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И мир был беспределен,
Пронзённый блеском льдин.
Я был свободен, целен.
Я спал. Я был один.
К. Бальмонт
Чёрное с жёлтыми полосами лицо склонилось над ним. Зев распахнулся вполнеба, заглатывая парализованного от страха Лина. Внутри было нестерпимо холодно и глубоко безразлично. Надо было встать, а ноги не слушались, что-то сделать, да воля спала, выразить свой протест, но вместо этого чужой голос громоподобно скомандовал: «Вырви себе сердце!». С чувством, будто из него вынимают внутренности, Лин и проснулся. Нет, его грубо вытащили из матки сна, безжалостно обрубили пуповину. До срока. Аварийно. Какая мерзость!
Выхаркивая криогель из лёгких, Лин вывалился из кокона. Успел заметить, что Дики рядом нет. Время пробуждения: девять минут назад. Дика была первым пилотом, начальником, другом, любовницей. И его персональным стражем. Единственным, кто поручился за него перед Советом Последних. Преступление категории А не шутка. Этот отказ от человечности. И соответствующее возмездие: изгнание на порог Ноосферы, дестабилизация сознания, пять цикловкриосна. Чтобы обдумать – какая насмешка! Он всё обдумал много ранее и до сих пор лишь укреплялся в своём убеждении: человек закоснел, не эволюционирует, Сплетение Разумов мешает ему! Это тупик, за которым – необратимая деградация, возвращение идеократии, омертвение духа. Духа, который ничто без огненной воли самости.
Впрочем, правда ли, как говорила Дика, что ему-то воли всю жизнь и недоставало – предпочитал обтекать, а не ломиться, соглашаться, а не настаивать, искать оправдания, а не обвинения? Потому и числился среди лучших артифексов Ноосферы, потому и поступок свой (единственный, как считал, достойный) свершил скорее бездействием, чем действием, словом, а не сталью. Потому и принял покорно приговор – вместо того чтобы гордо порвать со Сплетением навсегда или выбрать освобождающую смерть. Но как же выбрать смерть, если грезишь бессмертием? Пусть даже и в ледяных оковах криогенной летаргии…
Лин кое-как поднялся, прислонился к восстановителю. Голубые искорки затрепетали по телу, приводя в тонус мышцы и вены, проясняя сознание. Корабль ощутимо встряхнуло. Кто способен сотрясти эдакую громадину? «Флегетон», танкер первого класса, три километра длиной, был предназначен для транспортировки глазмы–высокоэнергетичной гамма-материи, улавливаемой полями Хелла в центральной части межгалактического войда. О, на эти поля стоило взглянуть, пусть даже и лететь туда немилосердно долго. Бескрайние нити белесого газа, вспыхивающие тут и там от попадания гамма-пучков – каждый раз с различной интенсивностью и продолжительностью, – словно кто-то играет на музыкальном инструменте. Да это и была самая настоящая космическая музыка – однажды Лин записал «симфонию», в контрапункте которой с удивлением обнаружилвариации из «Девятой» Бетховена.
Борис Долинго
Классическая НФ, причём автор попытался сделапть умное произведение с глубоким философским подтекстом. Мне такое всегда нравилось, но вот какие моменты в данном случае смущают:
1. Местами высказываются (как мне кажется), мягко говоря, очень спорные «научные» концепции. Но это ещё – куда ни шло, поскольку затрагиваются такие области, где всё человечество, а не то что я (или автор) ещё очень и очень некомпетентно.
2. Базовый посыл по развитию общества жителей далёкой планеты (ицлов) у автора звучит так: «…Им не пришлось много воевать, мягкий климат их родного мира не требовал борьбы и отбора – тем самым они были избавлены от кровавого пути проб и ошибок. Все открытия делались ими на кончике пера – столь развита была у них интуиция». Вот во что я точно не верю (да и все науки, начиная от истории и философии и кончая социологией и психологией, вряд ли поверят), так это в то, что в условиях «мягкого климата без борьбы и отбора» может возникнуть высокоразвитая техногенная цивилизация. Так же вряд ли возможно поверить, чтобы, что высокоразвитая техногенная цивилизация (овладевшая энергией атома, гравитацией и т.д.) не развивала бы космическую экспансию – даже на то переборудование своей планеты, какое описано, на самой планете не хватило бы материальных ресурсов. Так что вот эти моменты в тексте смотрятся слишком уж надуманными и взятыми с потолка «под прихоть автора».
3. Зачем «лунному разуму» (ЛР) с его возможностями потребовался инопланетный корабль с человечишкой на борту?! Если ЛР смог ТАК преобразовать этого человечка, то зачем он ждал столько лет?! Почему не уже давным-давно не создал какого-то исполнителя своего плана?! Очень странно и, опять же, смотрится этакой подгонкой решения задачи под желаемый ответ.
4. Несколько не вяжется по времени: герой был модифицирован в течение длительного времени, затем ещё длительное время занимался исполнением зхадания от ЛР, а затем ещё огромное число лет ждал изменений в виде «чистого разума». Каким образом тогда люди с Земли находят разбившийся танкер и останки экипажа?!
То ли автор хотел показать некую «петлю» (цикличность, двоение и т.д.) времени (но тогда сделал это весьма невнятно), то ли просто сознательно или бессознательно опустил объяснения этого факта в угоду «красивости» сюжета.
К сожалению, из-за указанных недостатков текст скорее отклоняется, чем принимается. Если автор возьмёт на себе труд как-то ещё поработать с текстом по данным моментам, то я буду готов рассмотреть его повторно