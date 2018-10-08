Виталий Винтер – Ангелы Оорта – 32

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Полковник Симсон с отвращением высосал пару глотков воды из смятой пластиковой бутылки. Скривился, от едкого, едва прибитого добавками со вкусом яблока, привкуса антисептиков и отмахнулся от кружившихся вокруг капель крови. Уплывшую прочь бутылку с обгрызенной соской для питья при низкой гравитации, подхватили молчаливые, стоявшие за его спиной подтянутые парни – словно свора псов, ждущих его команду. Полковник с усилием сглотнул горькую слюну. Неожиданно подкатила тошнота – вода стояла где-то в горле, норовя выбраться обратно. Вся вода в колонии была, наверняка, регенерирована помногу раз, с отвращением всплыло в его голове, и наверняка прошла и через этого... Он с отвращением посмотрел на висящего на стене человека. Человека ли – промелькнула суматошная мысль – «длинные» уже почти не люди. Другие. Изменившиеся. Здесь, в Поясе, всё суматошное и отвратительно чужое. Уродливый отросток человеческой цивилизации.

В который раз он вновь начал уговаривать пленного, прикованного к переборке пластиковыми ремнями:

– Нас не волнует дезертирство кучки «длинных». Хотите почувствовать романтику космоса – завезём других... Нам нужны ресурсы, корабли, и оборудование – производственные мощности с последней поставки и два буксира с кучей оборудования, которые вы украли у корпорации. Они стоят очень много. Хотя, кто знает, что вы ещё успели погрузить и списать во всех накладных... У вас везде были свои глаза и уши…

Полковник закашлялся и попытался унять вновь, в который раз, разыгравшуюся тошноту вперемешку с разыгравшейся головной болью. Грёбаное притяжение, а точнее его фактическое отсутствие в двадцать семь раз меньшее земного, помноженное на плохо работающие системы очистки воздуха, доканывали его. К такому он, как и его ребята, не привык. Они работали на Марсе, Луне и станциях, где или было хоть какое-то притяжение, или его заменяло центробежное на станциях. Здесь же персонала не хватало, и все системы работали абы как. После саботажа, а фактически дезертирству большинства коренных колонистов, все системы работали из рук вон плохо. Оставшиеся в основном были из какой-то христианской секты – не мешали им, но и не помогали сильно. Балластная биомасса.

Мысли носились в голове у полковника одна за другой, а правильного решения, он до сих пор так и не видит. Единственный шанс не облажаться перед корпорацией, а значит и достойно уйти на покой, был этот «длинный». Он вновь посмотрел на оппонента. Немного удлинённые руки и ноги, вот в принципе и все видимые различия между ними. Но так казалось только поначалу. Стоило увидеть местных за работой в невесомости, или их проекты в разных сферах жизни, связанных с космосом – сразу становилось понятно, что разница между ними уже довольно ощутима.



