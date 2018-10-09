Годвер Е.-Цена вопроса-7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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У посадочной площадки они стояли вдвоём. Он, Джаред Антуан Уолкер, ветеран-космопроходец в чёрном пилотском комбинезоне, со шлемом в руках и бластером на поясе, и она – Хелен Ричардсон, блистательный ксенобиолог, дочь планетарного губернатора и третья любовь в жизни капитана Уолкера. Первой был космос; вторая ждала его на Земле.
На площадке хищным зверем замер межзвёздный фрегат «Улисс», вдалеке громоздились здания восстановленного космопорта, а за ними расстилались пейзажи планеты-оазиса Олимбос; капитан привычно скользнул по горным вершинам взглядом. Вид был чуть нечётким, но это почти не мешало ему.
Вчера он подал в отставку. Сегодня он возвращался домой.
Хелен не плакала. Она умела прощаться; с каждым разом, иногда казалось ему, это получалось у неё всё лучше.
– У нас с тобой разное одиночество, Джаред, – печально сказала она, и горы на горизонте будто сделались выше. Ветер гнал по голубому небу белые облака. – Мы оба знаем, что каждый внутри себя одинок… Но ты устал: тебе нужен другой человек, чтобы заглушить это знание; человек, чтобы взять в охапку, уткнуться в его плечо – и не помнить о дыхании смерти за спиной, не чувствовать беспредельного мира вокруг, в котором ты – песчинка, влекомая бурным потоком времени. Не осязать испепеляющих прикосновений солнца и пронизывающего холода тёмных ночей, а построить из иллюзии общности дом, назвать его «счастье» и укрыться в нём раз и навсегда. Потягивать ледяное пиво в жаркий полдень и согреваться под мягким одеялом в предрассветные часы. Но иллюзии недолговечны, Джаред! Ты знаешь. Я знаю. Поэтому, говоришь ты, домик нужно строить прочным, чтобы он мог выдержать любой ураган… У тебя когда-нибудь была собака, Джаред?
– И сейчас есть, – сказал он.
– Человек внутри себя одинок, – продолжала она. – Я ищу того, с кем могла бы разделить это одиночество… Жару и холод, парализующий ужас и ослепляющую красоту беспредельной пустоты, из которой мы пришли и в которую уйдём… Всё это! – Она на миг прижала руки к груди, затем раскинула в стороны. – Настоящее. Наши одиночество и печаль, восхищение и робость перед Вечностью – настоящие. Слишком велика цена вопроса! Отказаться от них – всё равно, что завести робопса вместо настоящей собаки. Он послушен, не кусается и не гадит, но… Не то. Ты понимаешь меня, Джаред?
– Понимаю, – сказал он. – Да, Хелен.
Борис Долинго
Едва начал читать, хотелось воскликнуть: «Ну и опереточность!» Но потом стало понятно, что начало – это фрагмент из компьютерной игры. А суть рассказа в том, что единственный выживший астронавт в потерпевшем аварию корабле вот уже 12 лет играет по кругу в компьютерную игру, в которой возможно полное погружение в виртуальную реальность.
В компьютерной игре астронавт влюблён в персонаж игры. Периодически выходит из игры, вытаскивает кибернетическую собаку на солнце для подзарядки батарей у робопса. Ждёт помощи и рассуждает о том, что помощи вряд ли он успеет дождаться, и что, возможно, стоит уйти в компьютерную игру и там и умереть. Но что-то не даёт ему остаться, и это что-то образ героя-капитана из компьютерной игры в том смысле, что умереть в компьютерной игре – это явное малодушие, и герой-капитан так бы точно не поступил. Конец текста.
Рассказ вроде бы и очень неплох, но… лишь по своей задумке. Автор владеет словом – написано, действительно, очень хорошо, но это, безусловно, какое-то незаконченное произведение, и журналу в существующем виде точно не подходит. Зарисовка, часть чего-то большего, что осталось за кадром или ещё не написано. Чего-то здесь не хватает – после прочтения на языке вертится вопрос: «Ну и что с того?» Нет какого-то более мощного (и почти всегда необходимого именно в произведении короткой формы) поворота сюжета. Рассказ словно какое-то неисполненное обещание: ждёшь много, но конец разочаровывает. Нужен тут какой-то оригинальных ход, а не просто ссылка на образ героя компьютерной игры.
Рассказ короткий – всего 7 т.зн., но это ничего не значит. Бывают и короткие рассказы, но полностью «завершённые». Здесь же именно завершённости и не хватает.
Очень бы рекомендовал автору постараться сделать из данной сюжетной идеи что-то более внятное и «завершённое». Идея-то неплохая. Возможно, потребуется серьёзное увеличение объёма текста – если это сработает на пользу дела, то почему нет? Не всегда супер лаконичность – это хорошо.