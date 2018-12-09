Первый человек

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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«Наш разум настолько ограничен, что мы и подумать даже не можем, что существует там, где нас не было. Мы просто не можем представить иное существование, мы не можем представить вещи, которых нет в нашем мире. Мы делаем лишь те открытия, которые нужны нам. Мы делаем их из-за того, что иначе не могло и быть. Но кто знает, что существует за пределами нашего воображения?»

Я сломлен и подавлен. Моё существование казалось мне настолько бесполезным, что иногда я желал смерти. Я ждал её и надеялся, что скоро все страдания закончатся, но потом это желание куда-то испарялось, и я так же хватался за жизнь, как ранее надеялся потерять её. Но потом всё повторялось вновь и вновь. Опять я надеялся исчезнуть, чтобы потом просить о помощи и прощении, чтобы держаться за последнюю соломинку - мою несчастную жизнь. Есть ли жизнь после смерти? Я не желал находить ответа на этот вопрос. Я не хотел даже представлять, что может меня ожидать после того, как мои легкие перестанут дышать, как моё тело придадут земле, и оно начнет разлагаться. Смерть. В самом слове этом уже нет жизни. Жизнь в нём просто не имеет значения. Я знал, что умирать мне ещё рано, но мне так хотелось спрятаться, так хотелось куда-то убежать от всех, кто сейчас окружал меня. Если это жизнь дана мне раз, то почему я должен страдать?

Мне часто снится сон, в котором я вижу звёзды. Я плыву куда-то, и мне так хорошо, что я бы остался там навсегда. Я узнавал эту невесомость, это приятное чувство неизвестности впереди. Как раз был 7463 год. К тому времени мы уже научились выходить в космос без того ощущения, что мы совершаем что-то грандиозное. Космос для каждого из нас стал чем-то обыденным. Каждый день мы путешествовали туда по работе, на экскурсии, ради развлечения. Космос стал частью нашего мира, и мы уже не представляли свою жизнь без этих вылазок. Я тоже там бывал. И теперь я почти каждую ночь вижу его. Вижу множество планет, которые обхожу. Они все мне неизвестны, но внутри меня такое чувство, будто я дома. Я вижу впереди ещё несколько планет, но тянет меня только к одной из них. Каждый раз, когда я уже готов разглядеть её, я просыпаюсь. И я успеваю разглядеть только её тёмный силуэт с ярким ободом вокруг. Этот обод - звезда. Она размером почти с нашу звезду, но гораздо ярче и красивее.



