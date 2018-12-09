Первый человек

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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«Наш разум настолько ограничен, что мы и подумать даже не можем, что существует там, где нас не было. Мы просто не можем представить иное существование, мы не можем представить вещи, которых нет в нашем мире. Мы делаем лишь те открытия, которые нужны нам. Мы делаем их из-за того, что иначе не могло и быть. Но кто знает, что существует за пределами нашего воображения?»
Я сломлен и подавлен. Моё существование казалось мне настолько бесполезным, что иногда я желал смерти. Я ждал её и надеялся, что скоро все страдания закончатся, но потом это желание куда-то испарялось, и я так же хватался за жизнь, как ранее надеялся потерять её. Но потом всё повторялось вновь и вновь. Опять я надеялся исчезнуть, чтобы потом просить о помощи и прощении, чтобы держаться за последнюю соломинку - мою несчастную жизнь. Есть ли жизнь после смерти? Я не желал находить ответа на этот вопрос. Я не хотел даже представлять, что может меня ожидать после того, как мои легкие перестанут дышать, как моё тело придадут земле, и оно начнет разлагаться. Смерть. В самом слове этом уже нет жизни. Жизнь в нём просто не имеет значения. Я знал, что умирать мне ещё рано, но мне так хотелось спрятаться, так хотелось куда-то убежать от всех, кто сейчас окружал меня. Если это жизнь дана мне раз, то почему я должен страдать?
Мне часто снится сон, в котором я вижу звёзды. Я плыву куда-то, и мне так хорошо, что я бы остался там навсегда. Я узнавал эту невесомость, это приятное чувство неизвестности впереди. Как раз был 7463 год. К тому времени мы уже научились выходить в космос без того ощущения, что мы совершаем что-то грандиозное. Космос для каждого из нас стал чем-то обыденным. Каждый день мы путешествовали туда по работе, на экскурсии, ради развлечения. Космос стал частью нашего мира, и мы уже не представляли свою жизнь без этих вылазок. Я тоже там бывал. И теперь я почти каждую ночь вижу его. Вижу множество планет, которые обхожу. Они все мне неизвестны, но внутри меня такое чувство, будто я дома. Я вижу впереди ещё несколько планет, но тянет меня только к одной из них. Каждый раз, когда я уже готов разглядеть её, я просыпаюсь. И я успеваю разглядеть только её тёмный силуэт с ярким ободом вокруг. Этот обод - звезда. Она размером почти с нашу звезду, но гораздо ярче и красивее.
Борис Долинго
Я обожаю фантастику «про космос» – конечно, если она хорошо и интересно написана. Автор ставит красные строки, и это уже хорошо. Правда, не пишет букву «ё», а это важное условие приёма текста на рассмотрение – но да ладно: я, как правило, всё равно текст такой смотрю, и если текст оказывается качественным и подходящим для журнала, то прошу автора проставить везде букву «ё» (или не приму, поскольку сам ё-фицировать текст принципиально не буду, т.к. следует читать «Условия приёма»). В общем, с набором текста всё неплохо, а вот во всём остальном хорошо не очень. Точнее, очень нехорошо. Обидно критиковать текст землячки, но – увы!
Самое-самое начало текста – ровно первые два абзаца – оставило очень неплохое впечатление. То ли автору кто-то отредактировал эти два абзаца, то ли пока она писала общими словами «общечеловеческое», получалось неплохо. А вот как начались технические подробности (а начались они с третьего абзаца), то стало видно, что у автора с техникой и наукой, мягко говоря, неважно (да ещё и стилистика при этом вся «поплыла»). Ну, например, иллюминаторы в «звездолёте» (да ещё в 7463 году!), через которые ГГ всё время смотрит на звёзды – это простите, нонсенс, свидетельствующий о том, что автор представляет себе звездолёты либо по фантастике этак не менее, чем 50-летней давности, либо по плохим кинофильмам, а то и просто по мультикам типа «Отть в космосе». Да и описание корабля, который угнал ГГ годится разве что для юмористического рассказа: «Мой космический корабль напоминал летающую тарелку. В нём было всего лишь одно металлическое изогнутое кресло, которое могло крутиться. По бокам были иллюминаторы, а спереди и сзади были застекленные стены….» Странно, что автор начинает описание летающей тарелки с описания того, сколько в ней кресел, и как они расположены. На минуточку: в 75 веке герой (причём живущий на планете где-то в центре галактики!) знает, что такое летающая тарелка? Не кажется ли, мягко говоря, это странным?
Или – ГГ готовится украсть корабль и говорит: «В свободное время я копался в этом корабле и пытался устранить все его недочёты» – заметьте: «недочёты» (не «неполадки», не «поломки», а «недочёты»). Т.е., ГГ чинит корабль: «Работы в этом корабле было много, и я мог подолгу сидеть в нём и копаться в компьютерах, в проводах и программах» – т.е., других неполадок в космическом корабле, кроме как в компьютерах и проводах, быть не может? А как же, например, двигатели? Наверное, это такая мелочь…
Или вот такое описание (ГГ выходил в открытый космос и вернулся в корабль – причём выходил он с помощью фала – как первопроходец Леонов): «Внутрь корабля с собой я принёс и звёздную пыль». Неплохо да – «звёздная пыль»! Романтично, но в контексте «научной фантастики» – это что такое, «звёздная паль»? Например, лунная – понятно, но звёздная?!..
Или: «Континуум бесконечен». С учётом того, что понятие «континуум» в астрофизическом смысле описывает совокупность пространства и времени, то это классическая тавтология (масло масляное). Ну а выражение «Континуум не мог захватить нас на вечность» вообще изумляет: автор сама-то поняла, что в данном случае сказала? Нет, слово «континуум» конечно же красивое и, главное, «умное», но прежде чем использовать в своём текст «красивые-умные» слова, стоит понять их значение.
В общем, в тексте ещё масса подобных ляпов, которые читать без слёз нельзя
К сожалению, не только с научно-технической подоплёкой, но и со стилистикой изложения всё печально. Во-первых, стилистика просто плохая. Всё время везде присутствует чрезмерное употребление глагола «быть» в разных его формах (часто по несколько штук в одном абзаце). Постоянные пояснения «свой-своя, мой-моя» там, где это абсолютно излишне, например: «Слёзы резко навернулись на мои глаза» – ну не на чужие же тут слёзы!
Всё подобное наводит на мысль, что у автора нет достаточного литературного опыта, а если такой опыт есть, то, значит, нет элементарного «чувства слова», потому что
иначе нельзя написать фразу типа: «Мне даже вдруг уже не было так страшно, как пару минут назад». «Даже вдруг уже» – это нечто. И подобного в тексте тоже масса, к сожалению.
Присутствуют также элементарные ляпы в описаниях смыслового уровня, например: «…я застонал от того, что ударился лицом прямо в стекло иллюминатора. Я был пристегнут, но разве могло мне это помочь, когда я выделывал такие пируэты…». Прошу прощения, но человек, пристёгнутый в кресле пилота, может удариться лицом «прямо в иллюминатор» лишь в одном случае: ремень оборвался – или он не был пристёгнут вообще. И автор (даже без специальных научно-технических знаний, всегда должен понимать столь очевидные вещи. Когда что-то описываешь, нужно всегда попытаться представить себе, а как то, что я описываю, происходит? Очень помогает не писать ерунду.
Общий характер текста в смысле построения сюжета свидетельствует о том, что автор не имела никакого чёткого сюжетного плана. Насколько можно судить, скорее всего возникла просто начальная задумка: человек желающий поменять свою жизнь, угоняет космический корабль. Идея не нова – ещё Гек Финн отправился от скучной жизни на плоту вниз по Миссисипи. У нас же ГГ угнал космический корабль – ну, и хорошо, почему нет? В принципе, завязка не нова, но она по сути своей такая, что даёт большой просто для фантазии. И дальше автор именно пишет, явно полагаясь лишь на собственную фантазию. Это очень хороший приём, многие авторы им пользуются, и получается хорошо – если фантазия есть. А если нет, то получится плохо и бессвязно, как бы ни хотелось автору писать. Беда в том, что наш автор явно не знала, что писать далее, и начала писать просто то, что сию минуту приходило на ум. Мне показалось, что это какой-то плохой пересказ кинофильма «Интерстеллар» (хотя хорошо пересказать этот фильм вообще очень сложно). Причём, как всегда бывает, когда тему объёмом на приличный роман пытаются впихнуть в рамки небольшого рассказа, получается убого – даже если пишущий умеет писать красиво (а здесь автора сильно подводит её литературный язык).
Да, видно, что автор писать хочет. Причём видно, что она хотела написать однозначно что-то «научное» и старалась изо всех сил. Но слабый литературный опыт и отсутствие элементарных знаний во всём, что связано с космосом, космическими кораблями и, похоже, техникой вообще губят все усилия. Да, автор – девушка, но, простите, это никого (ни девушек, ни даже мужчин!) не извиняет: Элис Мари Нортон (которая «Андре Нортон»), Ольга Ларионова, Валентина Журавлёва да и ещё некоторые могли же писать качественную техническую фантастику.
Советы данному автору и всем другим: во-первых, совершенствовать литературное мастерство, поскольку с текстами подобного литературного уровня результат будет один. Так что если хотите, чтобы вас где-то публиковали хотя бы за хорошую литературную составляющую – надо УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ.
Во-вторых, если берётесь писать о чём-то – изучите предмет (матчасть, как любят говорить некоторые критики). Вы должны понимать, что и о чём пишите. Если будете понимать предмет, о котором пишите, то не попадёте в глупые положения, поскольку худший вид невежества – это невежество, которое себя не осознаёт. А человек, который осознаёт, что чего-то конкретного не знает, всегда имеет возможность это узнать и, значит, повысить своё качество как личности