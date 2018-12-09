Ночь, чудовище, аптека и фонарь

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Спор двух приятелей после просмотра фильма.

– Так не бывает! Это ж сущая фантастика!

– Да не скажи! Я где-то читал, что фантастика, – лишь одна из граней у нашего многомерного «хрусталика» под названием жизнь!

– Ба-бах!

Я вскинул голову, чтобы осмотреться. Заодно понять, где громыхнуло. Причём так сильно, что заложило уши. Впрочем, об ушах ли думать, если в мыслях полная каша. Неужели потеря памяти после посадки…? Ага, посадки… Уже хорошо, значит начал вспоминать! Теперь бы узнать больше. Например, куда именно забросила меня нелёгкая?

Между тем, как на автопилоте, я занялся, казалось бы, непривычным и, тем более, несвойственным мне делом. Закрутил головой по сторонам, насколько позволил сделать гермошлем скафандра. Что-то уж больно темно, и на небе ни звездочки? Как не хотел демаскировать себя, пришлось включить прожектор, который был установлен на гермошлеме. Оп-па! Ну конечно, теперь ясно! Значит правильно говорят, мол, руки-то помнят!

Я же космический легионер! И вот сейчас оказался на неизвестной планете. Причём с определенной целью. Какой? Да чтоб разыскать мою напарницу! Фу-у, вот вспомнил о причине, и сразу стало легко. Хотя напарница вчера ушла из… Тьфу, что за бред, какой дом? М-да…, наверно память всё-таки даёт сбой! Значит, не прошли бесследно последствия экстремального спуска на парашюте.

Слегка крутанулся на стропах. Так и есть, парашют завис в кроне могучего дерева. Прижал подбородок к груди для того, чтобы лампа-прожектор иначе «фонарь» высветил, что находится подо мной. Выяснилось, что до поверхности я не долетел каких-то метров пять, а внизу виднеется большая гора хвороста, сваленного в кучи. Да, да! Видимо кто-то соорудил здесь жилище и свалил охапки хвороста под ствол дерева.

И этот некто был разумен!

Я решил, что животное, не обладающее интеллектом, никогда не догадалось бы сложить хворост в аккуратную кучу. Ну, а если уж быть особо придирчивым, то кучу, которая в первом приближении можно назвать аккуратной…

Тогда где разумное существо? Испугалось? Вообще-то немудрено! Если бы на моё жилище посреди ночи с адским грохотом свалилось что-то неизвестное, то я, скорей всего, сначала выбежал прочь из дома и лишь потом проявил бы любопытство: что, зачем и почему…

Ну что ж, убежал хозяин, так убежал! Наверное, к соседям от страха или к ним за подмогой. Странно только, что дверь за собой плотно закрыл, вот и не видно ни зги. Неужели хозяин оказался пуглив, но чертовски аккуратен? А, может, его и дома-то не было? Ладно, чего гадать…



