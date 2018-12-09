Ночь, чудовище, аптека и фонарь

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Спор двух приятелей после просмотра фильма.
– Так не бывает! Это ж сущая фантастика!
– Да не скажи! Я где-то читал, что фантастика, – лишь одна из граней у нашего многомерного «хрусталика» под названием жизнь!
– Ба-бах!
Я вскинул голову, чтобы осмотреться. Заодно понять, где громыхнуло. Причём так сильно, что заложило уши. Впрочем, об ушах ли думать, если в мыслях полная каша. Неужели потеря памяти после посадки…? Ага, посадки… Уже хорошо, значит начал вспоминать! Теперь бы узнать больше. Например, куда именно забросила меня нелёгкая?
Между тем, как на автопилоте, я занялся, казалось бы, непривычным и, тем более, несвойственным мне делом. Закрутил головой по сторонам, насколько позволил сделать гермошлем скафандра. Что-то уж больно темно, и на небе ни звездочки? Как не хотел демаскировать себя, пришлось включить прожектор, который был установлен на гермошлеме. Оп-па! Ну конечно, теперь ясно! Значит правильно говорят, мол, руки-то помнят!
Я же космический легионер! И вот сейчас оказался на неизвестной планете. Причём с определенной целью. Какой? Да чтоб разыскать мою напарницу! Фу-у, вот вспомнил о причине, и сразу стало легко. Хотя напарница вчера ушла из… Тьфу, что за бред, какой дом? М-да…, наверно память всё-таки даёт сбой! Значит, не прошли бесследно последствия экстремального спуска на парашюте.
Слегка крутанулся на стропах. Так и есть, парашют завис в кроне могучего дерева. Прижал подбородок к груди для того, чтобы лампа-прожектор иначе «фонарь» высветил, что находится подо мной. Выяснилось, что до поверхности я не долетел каких-то метров пять, а внизу виднеется большая гора хвороста, сваленного в кучи. Да, да! Видимо кто-то соорудил здесь жилище и свалил охапки хвороста под ствол дерева.
И этот некто был разумен!
Я решил, что животное, не обладающее интеллектом, никогда не догадалось бы сложить хворост в аккуратную кучу. Ну, а если уж быть особо придирчивым, то кучу, которая в первом приближении можно назвать аккуратной…
Тогда где разумное существо? Испугалось? Вообще-то немудрено! Если бы на моё жилище посреди ночи с адским грохотом свалилось что-то неизвестное, то я, скорей всего, сначала выбежал прочь из дома и лишь потом проявил бы любопытство: что, зачем и почему…
Ну что ж, убежал хозяин, так убежал! Наверное, к соседям от страха или к ним за подмогой. Странно только, что дверь за собой плотно закрыл, вот и не видно ни зги. Неужели хозяин оказался пуглив, но чертовски аккуратен? А, может, его и дома-то не было? Ладно, чего гадать…
Борис Долинго
Начинается рассказ с того, что ГГ в роли космодесантника оказывается на некой планете, ищет свою напарницу, сражается с местным монстром и спасает какого-то мальчишку – пленника монстра. Описания драк с монстром и многое другое взывают массу вопросов многим нелогичностями, но оказывается, что всё это – ерунда.
На самом оказывается, что герою всё это снилось – он уснул в кресле-каталке у себя в саду на даче. Он – инвалид после аварии, а жена его по-прежнему любит. Как и он её. И всё – конец рассказа.
Естественный вопрос после прочтения подобного текста: ну и что? Да, вроде как – душещипательная концовка, вот только… а как это связано со сном героя? И, прежде всего, а о чём сюжет-то? А, во-вторых, а где же тут фантастика, собственно? Нет ведь её ни грамма – сон героя, в котором ему снится что угодно, пусть самое супер фантастическое, никак не сделает сюжет фантастикой. Так что при всех достоинствах (но более – недостатках) этого рассказа автору с ним стоило обращаться явно не в наш журнал. Но поскольку сюжет слишком сырой и однозначно недодуманный, уверен, что вряд ли он какое-то издание заинтересует.