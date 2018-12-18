Алекс Раен-Пробуждение-42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Сны были разные: иногда яркие, полные деталей, иногда невнятные, где события мелькают друг за другом, как куски из старых фильмов, были сны-воспоминания, а порой и просто бред из подсознания. Но все они оставляли тёплое чувство – чувство истомы. Чаще всего я видел Орбитальный Комплекс, сияние его городов и космопортов, и громаду Марса внизу – даже во сне я чувствовал себя небожителем. Но сейчас мне снилась Земля: я шёл по грязному и тесному проулку между домами и поглядывал на часы – скоро будут менять батареи силового купола и можно будет проскочить на ту сторону. На улицах никого не было – люди вкалывали до поздней ночи. Жить в Полисе дорого, но лучше, чем за куполом, где ураганы и солнечные лучи день за днём убивают всё живое.
По улице разнеслась сирена, на небоскрёбах зажглись огромные красные прожекторы, и сразу стало как-то темнее. Я бросился к выходу из трущоб и вступил в кварталы за куполом, дома там стояли белые – выбеленные кислотой и ветрами, как огромные скелеты. За ними чернело море и старенький причал. В этой воде, под толстым слоем мусора была жизнь, её приносило течение с дальнего севера, где таяли древние льды. Я побежал по железным, выщербленным балкам к воде, покрытой мутно-коричневыми пятнами, остановился у самого края и стал искать участок чистой зеленоватой глади. Там может мелькнуть что-то светлое и появится дельфин – большой, с серебристой чешуёй, круглой умной головой и блестящими чёрными глазами. Он был тем гостем из-за купола, которого я ждал. Когда я приходил на причал, он выпрыгивал из воды и махал плавниками. Но сегодня он не появился. Я перелез через балки причала и пошёл по полосе мусора и руин вдоль воды, и когда собрался повернуть к городу, заметил что-то на рухнувшей стене старого дома. Там лежал дельфин. Его глаза стали белыми изнутри, как у слепого, и чешуя, покрытая грязным коричневым налётом, больше не блестела. Я подошёл к нему и прикоснулся ко лбу – плоть в раскрытой пасти почернела и начала гнить.
Я встал и побрел обратно, под купол. Сквозь пелену слёз, которые жгли не хуже, чем кислота, проступила неоновая вывеска – «Голосуйте за комитет «Новая Земля» на 129 выборах в сенат». Нет. Этого плаката здесь не должно быть, «Новая Земля» появятся только через 4 года, когда я вырасту, и гипер-зонды полетят к другим системам. А потом построят наш корабль. Корабль…
Борис Долинго
Прежде всего, авторам стоит подкорретировать свои знания о написании сочетаний прямой и косвенной речи (ошибки по этой части). Если напомнят – пришлю им методичку по такому правописанию. Но это так – мелкие «технические» замечания.
Если по существу, то это хорошая научная фантастика – есть и увлекающий сюжет, и помимо этого – достаточно весомая идея. Тем не менее, и тут есть некоторые замечания:
1. Описывается дельфин: «с серебристой чешуёй, круглой умной головой и блестящими чёрными глазами». Не вполне понятно, что тут хотели сказать авторы – ведь у дельфина нет чешуи (да и головы у дельфинов, в общем-то, как сложно назвать «круглой»). Если авторы хотел сказать, что в некотором отделённом будущем, которое описано, дельфины эволюционировали так, что у них появилась чешуя, то это несколько странно (любой, кто мало-мальски знаком с биологией, удивится появлению чешуи у дельфинов – просто достаточно знать историю возникновения чешую у рыб в процессе эволюции, чтобы усомниться в возможности появлении чешуи у дельфинов). Выглядит это, в общем, как «примочка» ради оригинальности, но без должной продуманности с точки зрения как раз таки «науки».
2. Написано следующее: «всему виной солнечные выбросы, которые вызывают вихревые токи, – напряжение скачет, и провода плавятся к чертям, особенно медные» – Описан звездолёт, уже 5 лет летящий в дальнем космосе вдали от каких-либо звёзд! Откуда там какие-то «солнечные выбросы», способные навести в проводке вихревые токи, сжигающие проводку?! Наукообразное утверждение, вставленное ради «красивого антуража».
3. «А вдруг там, в растворе, морфий или ещё какая-нибудь дрянь?» – Далёкое будущее – ну неужели «морфий»?!
4. «Огромные квадратные светодиоды в потолке начали разгораться со стрекочущим гулом» – По-моему, авторы путают светодиодные лампы с люминесцентными! Светодиодные лампы вспыхивают сразу при подаче напряжения и уж точно не разгораются с каким-либо «стрекочущим гулом»!
5. Член экипажа при неординарной ситуации задаёт вопрос: «–А что капитан, ЦУП?» Т.е., вопрос о том, как указанные инстанции реагируют на внештатную ситуацию. Ну, с капитаном всё понятно – он тут же, на корабле (вопрос только в том, что его требуется поднять из специального сна). А вот при чём тут ЦУП (центр управления полётом), который находится в Солнечной системе?! Не сказано, что на корабле есть гиперсветовая связь, т.е., спрашивать ЦУП в такой ситуации бессмысленно: сигнал только в одну сторону будет идти туда 5 лет (т.к. олни уже 5 лет летят)!
6. Не вполне понятен кусок текста с рассуждениями про то, что есть пробуждение и сон (вот с этими словами: «…Нет, пробуждение – часть сна, который модулируется системой. В нём мы получаем задания…». Как можно понять из предыдущего описания, члены экипажа спят в спец.капсулах. Иногда при необходимости каких-то работ корабль их «пробуждает», но не настоящих людей, а что-то типа био-дублей, которые после этого утилизируются. Тут всё как бы понятно ((хотя экономическая целесообразность такой процедуры представляется сомнительной – представляете, какие нужны энергозатраты на мгновенное создание «дублей», но при этом сказано, что на освещении отсеков экономят!)! На это фоне не совсем ясны описания в упомянутом отрывке: то ли человеку в таком сне-пробуждении даётся задание, которое затем «имплантируется в мозг дубля. То ли – что? А зачем такая сложность (давать задание во сне, имитируя пробуждение)?! Ведь если дубль синтезируется мгновенно (да ещё и имеет память оригинала!), то и задание ему можно тут же имплантировать в мозги! Совершенно не понятные описания. Опять же, такое впечатление, что сделаны они чисто для «накрутки антуража».
7. «Охотник сдёрнул со спины арбалет и зарядил его болтом, кончик которого сразу начал алеть». Опять же – а зачем нужен арбалет с нагреваемым наконечником у болта?! Хоть убейте – не понимаю. Разве что – снова: для пущего «антуражу»? Чтобы «горелой плотью» ещё и попахивало? Ну не для того же, чтобы коагулировать края раны во избежание луж крови!
Антураж, конечно, это хорошо, но везде нужна мера и смысл.
В общем, вот такие замечания. Если авторы подправят то, о чём сказано, рассказ будет принят.