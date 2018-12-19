Гоше́ Н.-Вечное Возвращение-80

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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I
Заря XXII века украсилась небывалыми успехами в создании автоматов, прозванных кинестетиками, приблизившихся вплотную к разумным существам, благодаря внедрению искусственного интеллекта, а также блестящим решением математических принципов сингулярности. После достижения порога возможностей реализации человеческого потенциала в рамках Земли, усилия лучших умов направили не столько на дальнейшее восхождение, сколько на изменение уже существующего порядка вещей. Ради стимулирования развития, которое, хотя и назрело, однако же явно остановилось для человека в тупике рамок планеты, был брошен вызов самой смерти, как библейскому и философскому явлению, и, конечно, привычному исходу. Дальнейшие рубежи освоения мира требовали уже совсем других временных затрат и психологии будущего открывателя, лишённой оглядки на скоротечность существования. Размах химии и физики, робототехники и биомеханики, нейрохирургии позволяли надеяться на успешный результат.
Одновременно были созваны общественные слушания по поводу экономических и политических последствиях появления бессмертных. Впрочем, первые эксперименты заканчивались неудачно, тернистый путь любой науки, в том числе новорождённой Имморталистики, начинался одинаково, - с проб и неудач, постановкой невыполнимых задач, наработкой ценного опыта и скрупулёзного записывания полученных результатов в анналы формирующегося базиса науки, в её предмет и метод.
Эстафету принимали лаборатории по всему миру, оплачивались масштабные исследования попеременно Комитетом Эволюции и Министерствами Колонизаций. Финансирования хватало на многие года экспериментов, гранты выделялись на десятки лет вперёд!
Ни одна исследовательская лаборатория не отказывалась от средств любых из этих ведомств, однако же, предпочтительнее считалось работать на Комитет Эволюции, так как требования к феномену бессмертности ограничивались самим фактом бессмертия у человека. Министерства Колонизаций выставляло дополнительные, помимо главного: отсутствие эмоциональности у кандидата, острый аналитический ум, минимум обслуживания и психологическая устойчивость в рамках межпланетного полёта и колонизации далёких миров, а также требование, чтобы поиском решения задачи занимался человеческий интеллект, а не автоматизированная интерактивная нейросеть.
2119 год. «Испытуемый номер три, вариант первый, мужчина, белый, крепкого телосложения, - в конечном итоге, это не имеет никакого значения, хотя чисто символически не может же начинаться новая раса с тщедушной неженки! – 27 лет, тщеславен и невероятно амбициозен, согласен на все манипуляции, переносит боль, прошёл тест Вингмана с наилучшими показателями. На его глазах смоделировано убийство детей и родственников, он даже не моргнул глазом. Конечно, показатели сканирования синаптических узлов изменились, однако же столь незначительно, что другие кандидаты оставлены далеко позади, жаждет принять участие, бумаги подписаны без ознакомления, честолюбив. Взаимосвязь с нейросетями положительная. Отторжения не вызвано. Пациент Иезекиль Дунно» - доктор Мирно отметила лишь имя пациента на готовом шаблоне досье, написанном, судя по излишним отступлениям, Марком, старшим лаборантом…
Борис Долинго
Прежде всего, как обычно – «техническое замечание: автору необходимо почитать правила по написанию сочетаний прямой и косвенной речи (ошибки по этой части). Если автор мне напомнит – пришлю ему методичку по такому правописанию.
Очень неблаговидный момент для любого текста – попытка давать в самом начале «исторический очерк» с описание ситуации в мире, достижений мировой науки к моменту повествования и т.п. Это настоящий моветон – подобные нюансы следует доводить до читателя косвенно, как бы «между строк» в тексте.
Длиннющие монологи героев тоже не красят текст – это уже чисто стилистическая погрешность, т.к. читать текст с длинными диалогами элементарно неудобно, поскольку сложно следить за тем, кто что говорит.
Текст у автора не очень хорошо вычитан, поскольку есть описки (например, про генерала где-то сказано, что «всплеснула руками и сделала круг по лаборатории» – в женском роде). Или что за фраза «…я обязан прострелить этот вопрос…»? Тоже описка? Может – «прояснить»? Ну, и т.д., и т.п.
Есть некоторые «научно-технические» неточности, скажем так. Например:
«…Новое тело, не боящееся ионизирующего излучения и не разрушающееся даже под воздействием гамма полей в десятки Рентген!..» – Прежде всего, лучше сказать не «гамма-полей», а просто «гамма-излучения», поскольку «гамма-поле» это лишь понятие, характеризующее область действия гамма-излучения. Кроме того, человека тело под воздействием гамма-излучения вообще не разрушится, и уж, тем более, под воздействием «нескольких десятков рентген» (кстати, поскольку тут «рентген» – единица измерения, то слово это пишется со строчной буквы)
Или «…раскалилась до тысячи Кальвин…» – нет такой единицы измерения температуры – «кальвин» (может быть, только если это что-то религиозное» у кальвинистов). Есть «кельвин» и тоже пишется со строчной буквы.
Не очень также понятно, почему в столь технически продвинутом обществе бессмертного человека производят каким-то методами вивисекции – пластают, режут, что-то пришивают и т.п.? Прямо какой-то «Остров доктора Моро». Нет, для пущего нагнетания страстей – да, впечатляет, но заставляет сомневаться в «высотах науки» 22 века (ну или в представлениях автора о таких «высотах»).
В целом по идее своей (хотя и не новой, но всегда актуальной) текст не плох – мучения человека, которого сделали бессмертным, лишив эмоций (хотя, читая о страданиях Иезекиля, как-то плохо верится, что его лишили эмоций). Но обилие длинных диалогов и массы лишних слов и описаний делают его тягуче-тяжёлым для чтения.
Очень рекомендую автору подумать и сделать из этого динамичный рассказ тысяч на 40-50 знаком максимум. Ну или – в противоположность – роман, поскольку тема вполне может потянуть и на роман, но написан он должен быть, конечно, лёгким, увлекательным языком.