Гоше́ Н.-Вечное Возвращение-80

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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I

Заря XXII века украсилась небывалыми успехами в создании автоматов, прозванных кинестетиками, приблизившихся вплотную к разумным существам, благодаря внедрению искусственного интеллекта, а также блестящим решением математических принципов сингулярности. После достижения порога возможностей реализации человеческого потенциала в рамках Земли, усилия лучших умов направили не столько на дальнейшее восхождение, сколько на изменение уже существующего порядка вещей. Ради стимулирования развития, которое, хотя и назрело, однако же явно остановилось для человека в тупике рамок планеты, был брошен вызов самой смерти, как библейскому и философскому явлению, и, конечно, привычному исходу. Дальнейшие рубежи освоения мира требовали уже совсем других временных затрат и психологии будущего открывателя, лишённой оглядки на скоротечность существования. Размах химии и физики, робототехники и биомеханики, нейрохирургии позволяли надеяться на успешный результат.

Одновременно были созваны общественные слушания по поводу экономических и политических последствиях появления бессмертных. Впрочем, первые эксперименты заканчивались неудачно, тернистый путь любой науки, в том числе новорождённой Имморталистики, начинался одинаково, - с проб и неудач, постановкой невыполнимых задач, наработкой ценного опыта и скрупулёзного записывания полученных результатов в анналы формирующегося базиса науки, в её предмет и метод.

Эстафету принимали лаборатории по всему миру, оплачивались масштабные исследования попеременно Комитетом Эволюции и Министерствами Колонизаций. Финансирования хватало на многие года экспериментов, гранты выделялись на десятки лет вперёд!

Ни одна исследовательская лаборатория не отказывалась от средств любых из этих ведомств, однако же, предпочтительнее считалось работать на Комитет Эволюции, так как требования к феномену бессмертности ограничивались самим фактом бессмертия у человека. Министерства Колонизаций выставляло дополнительные, помимо главного: отсутствие эмоциональности у кандидата, острый аналитический ум, минимум обслуживания и психологическая устойчивость в рамках межпланетного полёта и колонизации далёких миров, а также требование, чтобы поиском решения задачи занимался человеческий интеллект, а не автоматизированная интерактивная нейросеть.

2119 год. «Испытуемый номер три, вариант первый, мужчина, белый, крепкого телосложения, - в конечном итоге, это не имеет никакого значения, хотя чисто символически не может же начинаться новая раса с тщедушной неженки! – 27 лет, тщеславен и невероятно амбициозен, согласен на все манипуляции, переносит боль, прошёл тест Вингмана с наилучшими показателями. На его глазах смоделировано убийство детей и родственников, он даже не моргнул глазом. Конечно, показатели сканирования синаптических узлов изменились, однако же столь незначительно, что другие кандидаты оставлены далеко позади, жаждет принять участие, бумаги подписаны без ознакомления, честолюбив. Взаимосвязь с нейросетями положительная. Отторжения не вызвано. Пациент Иезекиль Дунно» - доктор Мирно отметила лишь имя пациента на готовом шаблоне досье, написанном, судя по излишним отступлениям, Марком, старшим лаборантом…



