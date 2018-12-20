Кошелева Н.-Охота- 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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1.Сборы.

Всю зиму проведя будто в спячке, с первой оттепелью она засобиралась. Пора. Пора на

охоту. Место она приметила ещё позапрошлым летом. Путь был не близкий. Она не любила ездить верхом, но тащиться в такую даль на своих двоих тоже не прельщало. Вполне достойно держась в седле, всё-таки на лошади она чувствовала себя неуютно. Забавно: ей всегда казалось, будто животное делает ей одолжение, соглашаясь перевозить на себе такую не тщедушную тушку. Товарки неизменно смеялись над ней: «Таких жеребчиков объезжаешь – только ну! А в седле как куль с репой болтаешься!»

Собираясь в дорогу, нужно было тщательно продумать каждую мелочь. Говорят, когда-то их орден был в почёте. Давно это было и неправда. Теперь, если её опознают, можно будет ждать одних только неприятностей. Даже то, что женщина путешествует в одиночку, и то вызовет подозрение. Отправляясь в путь, послушницы не имеют при себе никаких знаков, могущих выдать их принадлежность к ордену. Только тайное слово поможет в случае крайней нужды найти сподвижников в чужих краях. И от палаша к сожалению придётся отказаться. Из оружия подойдёт только то, что можно надёжно скрыть под тёплым меховым балахоном. Впрочем, мастера учитывали окружающую обстановку: армид1 обучали защищать себя всем, что попадёт под руку. Конечно, основой их «жизнеобеспечения» была их собственная наука, однако всем известно – на Бога надейся, а сам не плошай. Все ветви ордена делились между собой своими знаниями настолько, насколько позволяли способности учеников к восприятию искусства смежной линии.

Кержацкие леса – хорошее место для укрытия. Увы, не только Орден счёл их таковыми. И речь не об одних лихих людях, озорующих на торговых трактах и возвращающихся под покров таёжных

лесов с добычей. Местному населению на глаза тоже лучше не попадаться. Они только с виду мирные селяне. Беспоповцы-кулугуры народ злобный, недоверчивый. Чужаку воды испить из своего ведра не каждый даст, уж не говоря о том, чтобы в дом пустить на ночлег. Впрочем, их тоже можно понять. Пробираться придётся тропами лесными, в обход жилищ. Так что и продуктами придётся запастись так, чтобы хватило до людной местности с большими городами, с трактирами и постоялыми дворами вдоль дорог, поближе к цивилизованной Европе. Да уж, цивилизация: моются раз в год, и помои льют прямо на улицу на головы зазевавшимся прохожим.

2.ДУМЫ



Она неспешно продвигалась на своей муругой2 лошадёнке по лесной тропе и, жуя вкусный сухарь сдобного пшеничного хлеба, раздумывала о превратностях судьбы. Многие века существует их Орден, и по пальцам можно перечесть годы, когда им не приходилось ни от кого скрываться. Их гнали наравне с ранними христианами, потом они бежали от окрепшего католицизма и его походов за веру, за Христа, по существу являющихся банальным грабежом и насаждением власти. Уж про мусульман с их крайним неприятием иных верований и культур и говорить нечего. Теперь их школа рассеяна маленькими островками по всему миру, и только диву даёшься, как она ухитряется сохранить единство традиций. А может по этому и ухитряется? Учение не предполагает борьбы за власть, расширения территорий, привлечения большого числа адептов. Большинство из практиков живут, даже не подозревая о том, что несут в себе частицы тайного знания. Лишь немногих избранных мастер разрешает ввести в круг посвящения – им предначертано стать учителями. Она тоже станет учителем! Но пройдёт ещё не один год, прежде чем послушница покинет скит на берегу реки и «выйдет в люди», чтобы подыскивать молодых барышень и женщин, которым можно будет доверить разрозненные части искусства армид. И может быть даже ей повезёт, нет, просто обязательно повезёт найти среди них таких, которых можно будет ввести в Орден.



