Табашников Ю. – Сквозь пальцы дым – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Каждый тоскливо похожий один на другой день Пётр или как стало принято в последнее время изменять имена на западный манер, Питер садился на конечной остановке площади Ленина на трамвай номер шесть. Для того чтобы обеспечить максимальную защиту пассажирам, а так же сократить расходы и увеличить прибыль пассажирские составы несколько лет назад объединили в длинные, похожие на связки сосисок составы. От отправной точки до конечной обшарпанные вагоны пробирались как по оживлённым, так и почти покинутым кварталам очень долго, пока не наступала глубокая ночь. Несколько боевых дронов постоянно висели вверху во время движения, а нашитые броневые листы защищали от нередких случайных и намеренных попаданий в пассажирский транспорт из различного стрелкового оружия. Порой городской транспорт оказывался в таких местах, где стычки между бандами, бандами и полицейскими возникали с определённой периодичностью, точно по расписанию, но на каждой остановке неизменно его подхода ожидали пассажиры. А каждый пассажир, как известно – деньги.

Пётр, а если угодно, Питер после того как уселся на вышарканную подушку скамейки, некогда представлявшую собой симпатичную красную обивку, а ныне почерневший от грязи рваный кашеобразный материал минут пять отрешённо смотрел в узкое окно. В секции оказался один, ведь трамвай только тронулся в длинный путь. Пейзаж за окном вряд ли мог вызвать интерес. Совершенно серый город, совершенно серые здания, совершенно серые деревья с сухими бесцветными листьями. Бесконечные многоэтажные здания пустыми усталыми и разочарованными глазницами разбитых окон печально взирающие на медленно продвигающийся мимо состав. Некогда город застраивался в совершенно чудовищных масштабах и заселён был во много крат сильнее, чем сейчас, о чём напоминал всюду, куда не глянешь.

Изредка среди мёртвых останков зданий Питер видел, как к небу поднимались столбы дыма. Где-то совсем близко жгли покрышки. Или полицейские машины. Но даже там, где дым был очень близок, в намеченных местах состав всё равно делал остановку. Даже умирающий город должен был заплатить последнюю нищенскую плату.

На некоторое время внимание пассажира отвлёк робот – кондуктор. Стандартно скользнул по встроенной в ладонь информационной карте, снял деньги со счёта и выдал билет. Разноцветная бумага вылезла свернувшимся рулончиком из сжатого металлического кулака между большим и указательным пальцем.

Андроид радостно мигнул лампочками – глазами и, отвернувшись, тяжело потопал по проходу между креслами. Этакая собирающая деньги боевая машина, уродливое подобие человека. Спланированное по известным канонам, но напрочь лишённая головы, с квадратным защитным корпусом на коротких ногах с огромными ступнями и длинными гибкими шлангами – руками.



