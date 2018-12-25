Санди Саба – Когда придёт Вертумн-70

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Современная сказка

Говорю вам тайну: не все мы умрём,

но все изменимся

1 Кор. 15:51

1.

Сергей проспал и не успел на рейсовый автобус. Вчера весь день они кутили со старым приятелем, и видимо, немного перемудрили. Приятелю-то что: ему никуда не надо было спешить. А вот Сергея время поджимало. Что-то в последнее время он с этим временем совсем раздружился. Менять надо свой «модус вивенди», кардинально менять. А то совсем можно спиться. Во-первых, срочно искать постоянную работу, а то эти халтурки в следующий раз могут и не подвернуться. А во-вторых, жениться, все же за тридцатник уже. Сергей когда-то был женат, даже имел дочь от первого брака, но это было жутко давно, «в эпоху первобытнообщинного строя», усмехался он. Теперь у него никого нет. От слова «совсем».

Конечно, можно было дождаться следующего рейса, но он через два часа. По всему выходило, что к десяти он не успевает. Опаздывать Сергей жуть как не любил. В Смольново его ждёт однополчанин, воевали вместе в Чечне, договорились на десять утра, нехорошо подводить друга.

И тут Сергей приметил белую «газельку», на боку которой было написано ярко-жёлтой краской: «рекламное агентство «ПЕРЕМЕНА». Водилой был его сосед Валера. Если честно, соседа он недолюбливал: мужик страсть какой прижимистый, сам себе на уме, кулак, такому спину не подставляй – не прикроет, ещё и ножик вставит. Но выхода не было. Валера готовил «газельку» к выезду, вообще это была не его машина, а служебная, хотя Валера порой распоряжался ей по своему усмотрению. Контора была коммерческая – рекламное агентство «Перемена».

– Валер, здорово!

– И тебе не хворать, – подал руку кончиками пальцев Валера – он всегда так подавал руку – нехотя, как будто боялся замараться.

– Куда едешь?

– В Смольново по делам.

– Вот удача, прихвати с собой.

– Так, я не частный извоз, я своих повезу.

– Весь салон? Я ж не бесплатно.

– Кинешь рубль?

На местном жаргоне это означало тысячу рублей. Красная цена такой поездки – рублей триста, максимум пятьсот. Но Валера тот ещё куркуль. Дорого, но что делать. За опоздание и время нужно платить:

– Не вопрос, – к счастью, деньги у Сергея водились, хотя «не в промышленных масштабах». Формально безработный Сергей имел разовые заработки. Он столярничал: делал на заказ или чинил мебель.



