Санди Саба – Когда придёт Вертумн-70

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Современная сказка
Говорю вам тайну: не все мы умрём,
но все изменимся
1 Кор. 15:51
1.
Сергей проспал и не успел на рейсовый автобус. Вчера весь день они кутили со старым приятелем, и видимо, немного перемудрили. Приятелю-то что: ему никуда не надо было спешить. А вот Сергея время поджимало. Что-то в последнее время он с этим временем совсем раздружился. Менять надо свой «модус вивенди», кардинально менять. А то совсем можно спиться. Во-первых, срочно искать постоянную работу, а то эти халтурки в следующий раз могут и не подвернуться. А во-вторых, жениться, все же за тридцатник уже. Сергей когда-то был женат, даже имел дочь от первого брака, но это было жутко давно, «в эпоху первобытнообщинного строя», усмехался он. Теперь у него никого нет. От слова «совсем».
Конечно, можно было дождаться следующего рейса, но он через два часа. По всему выходило, что к десяти он не успевает. Опаздывать Сергей жуть как не любил. В Смольново его ждёт однополчанин, воевали вместе в Чечне, договорились на десять утра, нехорошо подводить друга.
И тут Сергей приметил белую «газельку», на боку которой было написано ярко-жёлтой краской: «рекламное агентство «ПЕРЕМЕНА». Водилой был его сосед Валера. Если честно, соседа он недолюбливал: мужик страсть какой прижимистый, сам себе на уме, кулак, такому спину не подставляй – не прикроет, ещё и ножик вставит. Но выхода не было. Валера готовил «газельку» к выезду, вообще это была не его машина, а служебная, хотя Валера порой распоряжался ей по своему усмотрению. Контора была коммерческая – рекламное агентство «Перемена».
– Валер, здорово!
– И тебе не хворать, – подал руку кончиками пальцев Валера – он всегда так подавал руку – нехотя, как будто боялся замараться.
– Куда едешь?
– В Смольново по делам.
– Вот удача, прихвати с собой.
– Так, я не частный извоз, я своих повезу.
– Весь салон? Я ж не бесплатно.
– Кинешь рубль?
На местном жаргоне это означало тысячу рублей. Красная цена такой поездки – рублей триста, максимум пятьсот. Но Валера тот ещё куркуль. Дорого, но что делать. За опоздание и время нужно платить:
– Не вопрос, – к счастью, деньги у Сергея водились, хотя «не в промышленных масштабах». Формально безработный Сергей имел разовые заработки. Он столярничал: делал на заказ или чинил мебель.
Борис Долинго
Текст весьма интересен – читается хорошо, помимо простого «действия» тут есть вполне определённый смысл (люди меняются под воздействием определённой ситуации)), что сразу красит любой текст.
Правда, есть серьёзные недостатки. Во-первых, это всё, что связано с «летающей тарелкой» и её пилотами – не вполне чётко прописаны их действия и вообще ВСЁ, что связано с ними. Это не тянет на «художественную недосказанность», впечатление такое, что просто написано «поспешно», без должной проработки.
В-третьих, имеется какая-то нестыковка на чисто «бытовом» уровне описания: Серёга говорит: «– Это все наши странные спасители. Смотрите, что я них нашёл в аптечке, – пробормотал Серёга и извлёк из кармана… два яблока. – Там ещё огрызки были…» – Про аптечку в тексте упоминается только ту, которая была в «газели», а здесь речь явно о какой-то иной аптечке, но она в тексте не описана! (кстати, в словах Сергея пропущен предлог «у» – «у них в аптечке»!) У кого тогда Сергей что-то искал в аптечке – не понятно (в «Ладе-Калине» он ни в какую аптечку не лазил).
И вообще сам по себе текст несколько сумбурно сделана – очень рекомендую автору его вычитать и проредактировать на предмет большей «консистентности» и точности (ну и два указанных выше замечания подчистить). После этого готов принять текст к публикации (конечно, предварительно посмотрев).