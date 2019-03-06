Геннадий Авласенко – Космическая богиня охоты – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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- К вам посетитель! - весело объявила мне молоденькая сиделка (или сестра милосердия… я постоянно их путаю!), заглядывая в палату. – Впустить?

- Ни в коем случае! – просипела я, тщетно пытаясь придать искалеченному своему голосу хоть какой-то элемент властности. – Не хочу никого видеть!

- Как скажете! – несколько растерянно произнесла сиделка (или всё же сестра?), осторожно прикрывая за собой дверь.

- И не вздумай впустить! – собрав последние силы, крикнула я ей вслед. – Поправлюсь – убью!

Я уже догадывалась, что это за посетитель, а через мгновение убедилась, что ни на йоту не ошиблась, ибо он уже входил в палату.

Тот, видеть кого мне хотелось сейчас меньше всего.

Мой многоуважаемый шеф.

Выглядел он на удивление элегантно и жизнерадостно. Впрочем, он всегда так выглядел. А ещё он был чертовски обаятелен.

Не привлекателен, а именно обаятелен. От него так и веяло обаянием, он буквально очаровывал чёртовым своим обаянием всех глупеньких и наивных особ противоположного пола, и очаровывал до такой степени, что глупенькие эти простушки (а как их ещё величать?!) просто теряли голову. Я сама прошла через это в своё время, и посему великодушно раздумала убивать молоденькую сиделку (а может, сестру милосердия?), осмелившуюся, несмотря на категорическое моё запрещение, впустить в палату этого гнусного типа.

- Салют! – донёсся до моих ушей такой знакомый сочный баритон (впрочем, в данный момент я предпочла бы ему зловещее змеиное шипение). – Слушай, а ты молодцом!

Стараясь держать себя в руках (что мне далось, ох, как непросто) я тотчас же высказала обладателю сочного баритона всё, что я о нём в настоящий момент думаю. Мысленно, разумеется.

Впрочем, я совсем забыла, что мой шеф, если верить ходящим о нём слухам, способен читать мысли. Не знаю, правда это или очередной миф, но мои мысли о собственной своей персоне шеф и в самом деле «прочитывал» превосходно.

- Скади, Скади! – вздохнул он, подходя к кровати вплотную. – Ты прекрасна, как Фрейя, но почему в тебе нет её способности к жертвенной всепрощающей любви?

Наш шеф – знаток и восторженный поклонник скандинавской мифологии. Но его любимый герой – не Один и не Тор, а хитроумный и коварный Локки. Что, впрочем, и не удивительно.

А ещё шефу очень нравится Фрейя, богиня любви и красоты…



