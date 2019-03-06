Геннадий Авласенко – Космическая богиня охоты – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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- К вам посетитель! - весело объявила мне молоденькая сиделка (или сестра милосердия… я постоянно их путаю!), заглядывая в палату. – Впустить?
- Ни в коем случае! – просипела я, тщетно пытаясь придать искалеченному своему голосу хоть какой-то элемент властности. – Не хочу никого видеть!
- Как скажете! – несколько растерянно произнесла сиделка (или всё же сестра?), осторожно прикрывая за собой дверь.
- И не вздумай впустить! – собрав последние силы, крикнула я ей вслед. – Поправлюсь – убью!
Я уже догадывалась, что это за посетитель, а через мгновение убедилась, что ни на йоту не ошиблась, ибо он уже входил в палату.
Тот, видеть кого мне хотелось сейчас меньше всего.
Мой многоуважаемый шеф.
Выглядел он на удивление элегантно и жизнерадостно. Впрочем, он всегда так выглядел. А ещё он был чертовски обаятелен.
Не привлекателен, а именно обаятелен. От него так и веяло обаянием, он буквально очаровывал чёртовым своим обаянием всех глупеньких и наивных особ противоположного пола, и очаровывал до такой степени, что глупенькие эти простушки (а как их ещё величать?!) просто теряли голову. Я сама прошла через это в своё время, и посему великодушно раздумала убивать молоденькую сиделку (а может, сестру милосердия?), осмелившуюся, несмотря на категорическое моё запрещение, впустить в палату этого гнусного типа.
- Салют! – донёсся до моих ушей такой знакомый сочный баритон (впрочем, в данный момент я предпочла бы ему зловещее змеиное шипение). – Слушай, а ты молодцом!
Стараясь держать себя в руках (что мне далось, ох, как непросто) я тотчас же высказала обладателю сочного баритона всё, что я о нём в настоящий момент думаю. Мысленно, разумеется.
Впрочем, я совсем забыла, что мой шеф, если верить ходящим о нём слухам, способен читать мысли. Не знаю, правда это или очередной миф, но мои мысли о собственной своей персоне шеф и в самом деле «прочитывал» превосходно.
- Скади, Скади! – вздохнул он, подходя к кровати вплотную. – Ты прекрасна, как Фрейя, но почему в тебе нет её способности к жертвенной всепрощающей любви?
Наш шеф – знаток и восторженный поклонник скандинавской мифологии. Но его любимый герой – не Один и не Тор, а хитроумный и коварный Локки. Что, впрочем, и не удивительно.
А ещё шефу очень нравится Фрейя, богиня любви и красоты…
Борис Долинго|Author
В чисто «техническую» похвалу автору – набор текста сделан правильно: тире на месте, буква «ё», красные строки. Грамматически замечания есть: частицы «не» и «ни» с глаголами используется не совсем верно, ошибка в такой фразе, как «ни при чём» (написано «не причём»), т.е., есть над чем работать.
Хуже с сюжетом – точнее, с формой изложения, которую автор избрал, да логика созданной «картины мира». Как мне кажется, существенно хромает.
Прежде всего, форма повествования (особенно первые процентов 80 текста) выбрана как «ёрническо-разухабистый стиль». Т.е., сразу наводящий на мысль, что перед нами юмористическое повествования типа «Звёздных дневников Иона Тихого». На эту же мысль наводят описания космических баталий, который несут в себя такую массу нелогичностей и несоответствия возможным реальным «сражениям в космосе», что перечисление одних этих ляпов и плохих штампов, слизанных их таких же плохих фильмов-космоопер (да и вообще бы всех «логических ляпов» с построением картины мира), заняло бы пару страниц.
Нет, для ЮМОРИСТИЧЕСКОГО произведения со смешной забавной концовкой вся эта космо-лабуда вполне бы сгодилось бы – тем более, что (несомненный «плюс»!) автор владеет вполне приличным литературным языком). Скажем, если бы развязка вышла бы нечто вроде, как «комическая богиня» села бы с космозавром, выпила бы с ним ящик «Звёздной пыли», поговорили бы по душам, и оказалось бы, что космозавр считал землян некими паразитами (тараканами-вшами-клопами и т.п.), на которых он привык охотиться ещё в Туманности Андромеды (откуда они перебрались в Солнечную систему) – всё было бы нормально. В рамках жанра, так сказать.
Но в конце автор напустил душещипательных, прошу прощения (иначе не могу сказать), соплей (это, честно скажу, вызвало у меня подозрения в том, что мужские имя-фамилия автора – псевдоним, и на самом деле автор – дама), про жалость к детёнышу космозавра. А это уже переводит рассказ в рамки как бы этакого «серьёзного» повествования. И возникает сильнейший диссонанс выбранного вначале стиля повествования и образа героини (объяснять, в чём тут диссонанс, думаю, не стоит).
В общем, получилось не слишком хорошо. Для нашего юмористического раздела не годится, а в раздел «серьёзной НФ» ну никак не становится.