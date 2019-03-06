Авласенко Г. – Трусиха – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Я боюсь темноты.
Вернее, не боюсь, а опасаюсь.
Потому что в темноте живут твари.
Это я их так прозвала, а как они себя называют – не знаю. И, наверное, никогда не узнаю, потому что общаться твари не умеют.
Они умеют лишь ненавидеть.
И убивать.
Я видела, как они убивают друг друга. И видела, как они убивают людей… и это по-настоящему страшно, куда страшнее, чем все те киношные «страшилки», которые я так любила смотреть когда-то.
Любила до тех самых пор, пока не узрела в колеблющемся вечернем полумраке комнаты первую некиношную тварь.
Я хорошо помню, как прибежали тогда на мой отчаянный вопль перепуганные родители, как долго они успокаивали меня, вернее, пытались успокоить. А я, дрожа всем телом и крепко прижавшись к маме (или к папе, вот этого совершенно не помню), отчаянно лепетала прыгающими губами о том страшном, невыразимо страшном, протянувшимся вдруг из темноты прямо к моей кровати…
И, конечно же, ни мама, ни папа, ни капельки мне не поверили. Они решили, что всё это мне только приснилось. И тогда же папа в первый раз назвал меня трусихой.
Сейчас он называет меня так постоянно, хоть я уже почти не ору от ужаса при внезапном появлении неподалёку от себя очередной кошмарной твари. То есть, ору, но мысленно. Но твари всё равно ощущают этот мой беззвучный вопль и весь мой ужас перед очередным внезапным их появлением, и, кажется, тварям это здорово нравится. Возможно, именно поэтому они меня не трогают…
В моей комнате, я имею в виду…
На улице – другое дело!
Вот почему я наотрез отказываюсь выходить на улицу даже в сумерках, тем более, после наступления там полной темноты. Из-за этого мне даже пришлось прекратить вечерние посещения музыкальной школы, что родителей моих очень огорчило. И смирились они с этим моим дурацким (дословно цитирую их слова) капризом далеко не сразу.
Я, вообще-то, покладистый ребёнок и никогда не доставляла ни маме, ни папе особых хлопот и треволнений. Но тут упёрлась. Нет и всё! – заявила я, но истинной причины этого своего ослиного упрямства (ещё одна дословная цитата из родителей) так и не открыла. Не хватало ещё, чтобы мама с папой посчитали меня сумасшедшей!
Впрочем, иногда я и сама почти готова так себя считать. Ибо в собственное сумасшествие куда легче поверить, чем в реальное существование сумеречных тварей.
Борис Долинго|Author
Небольшой рассказик. Девочка боится темноты, потому что видит страшных монстров, которые возникают из этой самой темноты. Если видеть этих монстров и не бояться их, то они тебя убьют – как убили подругу героини. Но героины орёт и визжит, когда видит монстров – и монстры её не трогают, т.к., насколько можно понять (в тексте есть не слишком явный намёк), они питаются эмоциями страха. Героиня ничего не рассказывает папе с мамой, поскольку боится, что родители ей поверят, но не испугаются монстров, и монстры их (родителей) убьют. Конец рассказа.
Увы, зарисовка, не более. Кстати, сама концепция монстров (даже не «концепция», а намёк на неё) довольно оригинальная в своей сути, но автор, к сожалению, не развил этот момент, а ведь вот из этого можно было – как мне кажется – вытянуть достаточно оригинальный сюжет. Но автор, похоже, куда-то спешил.