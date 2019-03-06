Авласенко Г. – Трусиха – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

Я боюсь темноты.

Вернее, не боюсь, а опасаюсь.

Потому что в темноте живут твари.

Это я их так прозвала, а как они себя называют – не знаю. И, наверное, никогда не узнаю, потому что общаться твари не умеют.

Они умеют лишь ненавидеть.

И убивать.

Я видела, как они убивают друг друга. И видела, как они убивают людей… и это по-настоящему страшно, куда страшнее, чем все те киношные «страшилки», которые я так любила смотреть когда-то.

Любила до тех самых пор, пока не узрела в колеблющемся вечернем полумраке комнаты первую некиношную тварь.

Я хорошо помню, как прибежали тогда на мой отчаянный вопль перепуганные родители, как долго они успокаивали меня, вернее, пытались успокоить. А я, дрожа всем телом и крепко прижавшись к маме (или к папе, вот этого совершенно не помню), отчаянно лепетала прыгающими губами о том страшном, невыразимо страшном, протянувшимся вдруг из темноты прямо к моей кровати…

И, конечно же, ни мама, ни папа, ни капельки мне не поверили. Они решили, что всё это мне только приснилось. И тогда же папа в первый раз назвал меня трусихой.

Сейчас он называет меня так постоянно, хоть я уже почти не ору от ужаса при внезапном появлении неподалёку от себя очередной кошмарной твари. То есть, ору, но мысленно. Но твари всё равно ощущают этот мой беззвучный вопль и весь мой ужас перед очередным внезапным их появлением, и, кажется, тварям это здорово нравится. Возможно, именно поэтому они меня не трогают…

В моей комнате, я имею в виду…

На улице – другое дело!

Вот почему я наотрез отказываюсь выходить на улицу даже в сумерках, тем более, после наступления там полной темноты. Из-за этого мне даже пришлось прекратить вечерние посещения музыкальной школы, что родителей моих очень огорчило. И смирились они с этим моим дурацким (дословно цитирую их слова) капризом далеко не сразу.

Я, вообще-то, покладистый ребёнок и никогда не доставляла ни маме, ни папе особых хлопот и треволнений. Но тут упёрлась. Нет и всё! – заявила я, но истинной причины этого своего ослиного упрямства (ещё одна дословная цитата из родителей) так и не открыла. Не хватало ещё, чтобы мама с папой посчитали меня сумасшедшей!

Впрочем, иногда я и сама почти готова так себя считать. Ибо в собственное сумасшествие куда легче поверить, чем в реальное существование сумеречных тварей.



