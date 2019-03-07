Алаев А . -Миграция – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Бабура помнят ввиду трёх причин:
истории его смерти,
споров из-за его мечети
и уникальной репутации ‘Бабур-намы’
Салман Рушди
- Сделай серьёзное лицо и молчи в тряпочку. Говорить буду я.
Кен приложил указательный палец к губам, давая понять Рокко, чтобы тот не вздумал открывать рот. Его телефон издал булькающий звук - Дженни прислала ещё одно текстовое сообщение.
- Идём!
Они вышли из машины и направились к дверям этого небольшого ресторанчика на севере Лас Вегаса. Сто ярдов ходьбы по парковке казались сауной, включённой на полную мощь, но войдя внутрь заведения, они вновь погрузились в кондиционерную прохладу. Полумрак помещения не скрывал того, что посетителей было немного. Огромный телевизор у барной стойки показывал бейсбольный матч. «Слишком рано для Вегаса», подумал Кен, окинув взглядом полупустое пространство ресторана. Время было выбрано правильно. Чем меньше свидетелей, тем лучше.
Дженни помахала им рукой; она и этот тип из Сан Антонио сидели за столиком у окна. Парню было лет тридцать пять или около того. Таттуаж на правой части шеи выглядел немного угрожающе и вместе с аккуратно подстриженными усами и бородкой просто кричал, что без крайней необходимости с её владельцем в диалоги лучше не вступать. Отлично сшитый костюм. «Скорее всего из Moores[1]», подумал Кен, оценивающе окинув его взглядом.
Они быстро приблизились и бесцеремонно уселись рядом с ними. Тип тихо выругался. Дженни вышла из-за стола и торопливо направилась в сторону туалетов. Кен взял чашку с кофе, стоящую перед парнем, и сделал несколько глотков, не сводя с него глаз. Рокко отодвинулся на стуле чуть дальше, к проходу, как бы давая понять, что бегство было бы бессмысленным в данной ситуации. Кен отхлебнул ещё и спросил:
- Ты знаешь кто я?
Он почесал свою бородку и ответил:
- Догадываюсь.
- Отлично. Тебе сегодня крупно повезло. Могли бы прислать кого-нибудь другого, кто бы сломал тебе челюсть перед тем, как представиться. Но сегодня у тебя я.
Парень огляделся как будто бы надеясь на подмогу. Но никого, кроме Рокко, рядом не было, а тот смотрел на него так, будто бы хотел убить взглядом. Он вновь почесал бородку. Кен продолжил.
- Можешь ничего не говорить, слушай. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга. Значит так – всю сумму нужно вернуть сегодня. Не завтра, не на следующей неделе. Сегодня. Все девятнадцать тысяч. Иначе мой босс расстроится. И поверь мне – это не в твоих интересах, расстраивать моего босса.
Борис Долинго|Author
Общие замечания по набору текста: отсутствие красных строк и ненужные дополнительные интервалы между абзацами – многим авторам приходится об этом писать. Поколение интернетовцев, видимо людей, которые больше читали текстов в Сети, чем на бумаге…
Синопсисы писать для рассказов тоже ни к чему. И ещё: автор явно перегибает палку с примечаниями (много таких, которые заставляют подозревать, что автор считает своих потенциальных читателей крайне неэрудированными людьми) и англоязыкой терминологией типа «disclaimer» (ну явно лишнее само по себе).
А если по существу, то что тут сказать? Автор умеет неплохо писать – хорошо формулировать мысли, давать часто очень «сочные» и «живые» описания. Это – несомненный «плюс». Из стилистических «минусов» хочу отметить заметный следующий недостаток (не в одном тексте у данного автора уже его встречаю). Дело во в чём: автор часто даёт в своих текстах слишком много местоимений, относящихся к разным персонажам – и при этом местоимения эти располагаются практически радом друг с другом. Из-за это часто читательское восприятие как бы «спотыкается»: ты начинаешь пытаться понять, о каком точно персонаже идёт речь в данной фразе. Недостаток весьма неприятный – он порой реально мешает читать. Однако он легко устраним как редактурой, так и (что важнее) более внимательной вычиткой текстов самим автором.
Хуже ситуация со смысловым наполнением текста, Автор как будто наполняет текст достаточным объёмом информации, интересных фактов из истории, данных о жизни в далёкой стране (США) и т.д., и т.п. Вставляет немало общих рассуждений «за жизнь», что само по себе очень хорошо и именно это часто придаёт текстам многих авторов «жизненную сочность» – весьма важный компонент произведения.
Но помимо всего этого нужен ещё один очень важный компонент – интересный сюжет, повествование с загруженностью текущих интриг, с интересными гипотезами, каким-то сюжетными построениями и (что особо важно для рассказов, т.е., произведений малой формы) – с неожиданными развязками. Здесь, увы, этого не получилось. Ожидание интриги было, но оно не оправдалось. По сюжетной сути и композиции получился «очерк» (а не художественное произведение) о том, как Кен, подручный крупного американского мафиози встретил хызра – некий тюркский аналог пресловутого Агасфра. Хызр помог Кену спасти умирающую дочь ценой жизни Кена. Причём через слова хызра даётся понять, что вся история с травмой дочери Кена – это как бы кара последнему за его неправедную службу на мафиози. Но странно то, что кары самому главному мафиози за его «грехи» не предусмотрено – нелогично как-то! Получается, караем исполнителей, а главных злодеев – нет?! (Кстати, вот даже если бы это как-то было в сюжете обыграно – уже могло бы быть хорошим ходом).
Никакой особой интриги в тексте нет (есть её ожидание, но таковой не случилось), ни, тем более, интересной развязки тоже не получилось. Получился художественный очерк, но не настоящий рассказ.
Что можно посоветовать? Работать над сюжетной идеей и композицией. Возможно, начнёт получаться нечто действительно интересное, поскольку у автора присутствует очень неплохое владение словом. Осталось отработать владение построением увлекательного сюжета – и успех обеспечен.
Кстати, в данном случае название рассказа крайне слабо передаёт его суть – в чём тут миграция-то?! В том, что хызр приехал из Оши в Лас-Вегас в казино поиграть?! Цепляющее и при этом чётко увязанное в смысловом отношении с содержанием текста название произведение – это тоже важная составляющая качества.