Алаев А . -Миграция – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Бабура помнят ввиду трёх причин:

истории его смерти,

споров из-за его мечети

и уникальной репутации ‘Бабур-намы’

Салман Рушди

- Сделай серьёзное лицо и молчи в тряпочку. Говорить буду я.

Кен приложил указательный палец к губам, давая понять Рокко, чтобы тот не вздумал открывать рот. Его телефон издал булькающий звук - Дженни прислала ещё одно текстовое сообщение.

- Идём!

Они вышли из машины и направились к дверям этого небольшого ресторанчика на севере Лас Вегаса. Сто ярдов ходьбы по парковке казались сауной, включённой на полную мощь, но войдя внутрь заведения, они вновь погрузились в кондиционерную прохладу. Полумрак помещения не скрывал того, что посетителей было немного. Огромный телевизор у барной стойки показывал бейсбольный матч. «Слишком рано для Вегаса», подумал Кен, окинув взглядом полупустое пространство ресторана. Время было выбрано правильно. Чем меньше свидетелей, тем лучше.

Дженни помахала им рукой; она и этот тип из Сан Антонио сидели за столиком у окна. Парню было лет тридцать пять или около того. Таттуаж на правой части шеи выглядел немного угрожающе и вместе с аккуратно подстриженными усами и бородкой просто кричал, что без крайней необходимости с её владельцем в диалоги лучше не вступать. Отлично сшитый костюм. «Скорее всего из Moores[1]», подумал Кен, оценивающе окинув его взглядом.

Они быстро приблизились и бесцеремонно уселись рядом с ними. Тип тихо выругался. Дженни вышла из-за стола и торопливо направилась в сторону туалетов. Кен взял чашку с кофе, стоящую перед парнем, и сделал несколько глотков, не сводя с него глаз. Рокко отодвинулся на стуле чуть дальше, к проходу, как бы давая понять, что бегство было бы бессмысленным в данной ситуации. Кен отхлебнул ещё и спросил:

- Ты знаешь кто я?

Он почесал свою бородку и ответил:

- Догадываюсь.

- Отлично. Тебе сегодня крупно повезло. Могли бы прислать кого-нибудь другого, кто бы сломал тебе челюсть перед тем, как представиться. Но сегодня у тебя я.

Парень огляделся как будто бы надеясь на подмогу. Но никого, кроме Рокко, рядом не было, а тот смотрел на него так, будто бы хотел убить взглядом. Он вновь почесал бородку. Кен продолжил.

- Можешь ничего не говорить, слушай. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга. Значит так – всю сумму нужно вернуть сегодня. Не завтра, не на следующей неделе. Сегодня. Все девятнадцать тысяч. Иначе мой босс расстроится. И поверь мне – это не в твоих интересах, расстраивать моего босса.



