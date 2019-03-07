Филичкин А. – Толчок к развитию – 33

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Чужой звездолёт вынырнул из безграничных глубин подпространства и неподвижно застыл среди просторов холодного космоса. Со стороны инопланетный корабль выглядел, как идеальная сфера диаметром в полтора километра. Она тускло мерцала угольно-чёрной бронёй, и не подавала каких-либо признаков жизни.

Меж тем, внутри гигантской машины жизнь шла своим чередом. Гуманоид по имени Ану взглянул на десятки объёмных экранов и схем, мерцавших на стенах главного ходового поста. Убедился в том, что всё в полном порядке и послал привычный ментальный приказ всем окружающим его механизмам.

Эта команда отдавалась уже великое множество раз, и в данной звёздной системе всё повторилось сначала. Множество сложнейших приборов очнулись от долгого беспробудного сна. Они немедленно включились в работу и принялись изучать то место галактики, где сейчас находились.

Искусственный мозг скитальца по космосу испустил сотни целенаправленных ментальных полей. Под воздействием особых мысленных форм, небольшие участки несокрушимой обшивки вдруг озарились яркими вспышками.

Кристаллическая структура брони начала изменять строение атомов и в оболочке необычного судна открылось множество люков различных размеров. Секунду спустя, из тёмных отверстий вылетели длинные строчки блистающих космических зондов.

Они мгновенно осмотрели плоскость эклиптики новой звёздной системы. Нашли в ней все те планеты и планетоиды, что вращались возле тусклого жёлтого карлика. Разбились на огромные стаи и, словно ярые гончие псы, брызнули в разные стороны.

Им было нужно собрать информацию о крупных небесных телах этой части вселенной. Обработать все данные и систематизировать их по многим параметрам. Выбрать из этого всё самое главное и интересное. После чего, доложить результаты работы живым существам, своим всемогущим хозяевам.

Два гуманоида – Капитан и Биолог сидели перед пультом главного ходового поста. Смотрели на десятки мерцавших экранов и изучали те видеоматериалы, которые для них собрали машины.

Остальные члены команды были заняты другими делами: уточняли маршрут, проверяли состояние всех систем корабля, и готовили его к другому прыжку сквозь изнанку трёхмерного мира.

Учитывая размеры планет, «Искусственный Интеллект» корабля «выстроил» их в небольшую цепочку, по мере удаления от жёлтого карлика. Раскрасил в цвета, приятные глазам гуманоидов, и вывел картинку на огромный экран.

Как всем известно, устройство всех известных звёздных систем следует единому принципу. Самая большая планета находится на ближайшей к светилу орбите. Все остальные идут по убыванию массы. Чем меньше размер небесного тела, тем дальше оно отстоит от своего господина, который находится в центре их обращения.



