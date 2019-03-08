Алаев А. – Разговор – 23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Откуда-то снизу стал раздаваться глухой рокот, и он понял, что жена запустила стирку. Тут же сначала замяукал, а потом зашуршал сухим кормом кот. Алпамыс прервал чтение на несколько секунд, но потом продолжил. Дочь (наверное, уже в сотый раз) внимательно слушала эту шотландскую сказку про зелёного тролля и волшебные крючки, подаренные им главному герою, с помощью которых он всегда мог поймать рыбу. На иллюстрации в книжке тролль был женщиной, скорее даже бабушкой, с добрым зеленоватым лицом. Главный герой выглядел как тинэйджер с хорошими манерами и неряшливой причёской. Если верить картинке в этой книжке, то крючки были в состоянии обеспечить его довольно крупной рыбой. "Чинук[1], не иначе", подумал про себя Алпамыс, глядя на серебристые рыбьи тела, едва ли не в пол роста главного героя. Два неказисто выглядящих рыболовных крючка были тоже довольно крупными, почти что с ладонь мальчика; на картинке, он держал их оба в одной рукой, в то время как в другой была рыба.

Он дочитал книжку дочери и сказал:

- А теперь надо спать! Знаешь ведь почему зелёный тролль подарил эти крючки мальчику? Не только потому, что он накормил последним хлебом её детей, но ещё и потому, что мальчик всегда вовремя ложился спать. Ну может быть за исключением того случая, когда он спасался от непогоды в пещере тролля...

Дочь предсказуемо запротестовала, но Алпамыс, не обращая внимания на протесты, укрыл её одеялом и выключил свет, оставив лишь тускло мерцающий ночничок.

Он вернулся на кухню, где жена, только закончив мыть посуду, уселась за компьютер и открыла экселевский файл, густо усеянный мелкими цифрами в многочисленных столбиках.

- Как он? – спросил он её, имея ввиду старшего сына.

- Все ещё температурит, - ответила та, - я дала ему талейнола. Пока спит.

Алпамыс кивнул и добавил.

- Растолкай меня ночью, если будет надо.

За окном глухо пророкотал гром и послышался шелест дождя, перерастающий в барабанную дробь по стеклу. На улице темнело. Алпамыс задёрнул занавески и почувствовал усталость от напряжённого дня. Но надо было ответить ещё на несколько электронных писем, а ещё он хотел подкорректировать текст, над которым работал урывками вот уже второй месяц. Но работа над текстом была неоплачиваемым хобби, в то время как письма, ожидавшие его внимания, напрямую относились к деловой корреспонденции.

- Тебе ещё Стивен звонил, - сказала ему жена, не отрывая глаз от чисел на дисплее, - ему какая-то функциональность новая нужна на вебсайте.



