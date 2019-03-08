Филичкин А. – Резьба по камню – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Генри Райс сидел в личном мобиле новейшей модели, и самого передового дизайна. Это был небольшой, но весьма дорогой экипаж, который явно подчёркивал значительный статус владельца.
С другой стороны, по своей внутренней сути он мало, чем отличался от тысяч подобных машин, что плотным потоком двигались из пригородов в центр мегаполиса.
Полвека назад, наконец-то, сбылась мечта сербского изобретателя, который работал в Америке в начале двадцатого века. Земные учёные открыли, так называемую «изнанку трёхмерного мира» и назвали её «областью Теслы».
Были созданы мощные МГД-генераторы с особыми свойствами. Они создавали гигантское количество чрезвычайно дешёвой электроэнергии и закачивали её в подпространство, параллельное нашему.
«Область Теслы» работала, как гигантский аккумулятор с неограниченной ёмкостью. Так что, эта энергия хранилась там сколь угодно долгое время и не создавала вредных последствий, как для каждого человека в отдельности, так и для всего для биоценоза Земли.
Любой индивид, обладавший специальным приёмником, мог одним нажатием кнопки подключиться к «изнанке трёхмерного мира». В любое удобное время, «скачать» оттуда электроэнергию в нужном объёме и использовать её по своему усмотрению.
Благодаря появлению такой технологии отпала нужда в различных устройствах, без которых была совершенно немыслима современная комфортная жизнь. Стали совсем не нужны аккумуляторы, паровые и другие машины, а так же двигатели внутреннего сгорания: бензиновые, дизельные, газовые и прочих их разновидностях.
Теперь вся современная техника работала лишь на электричестве, которое без проводов передавалось в любую точку Земли. То есть, прямиком к потребителю, где бы он ни находился в данный момент.
Как и все прочие участники утренней гонки, Генри Райс не обращал вниманье на то, что находиться за лобовым стеклом его экипажа. Как всегда, по утрам, он просматривал телевизионные новости. При помощи импланта, вживлённого в мозг, цветные картинки проектировались на глазную сетчатку, а звук прямо в среднее ухо мужчины.
По давно укоренившимся правилам, человек занимал левое переднее кресло, где раньше всегда размещался руль легковушки. Уже много лет, как весь транспорт Земли управлялся автопилотами, но привычка садиться на место шофёра осталась у очень многих землян.
Это вроде того, как при встрече, люди подают для пожатия только правую руку. Кто это придумал, и в каком древнем веке, никому это уже неизвестно, но все продолжают делать именно так.
Среди других новостей, Генри Райс услышал и то, что трое суток назад, на солнце возникла чрезвычайно мощная вспышка. Из светила вылетел гигантский протуберанец, который направился прямо к Земле. Как сообщили из центральной обсерватории, подобного коронального выброса массы астрономы ещё никогда не фиксировали.
Борис Долинго|Author
Рассказ объявлен как НФ. Тем более, смущают явные «технические» ляпы, которые допущены в тексте. А именно.
Первый вопрос: а что такое «скачок»…
Далее, мысли героя – Генри: «…основной пульт управления вышел из строя из-за мощной солнечной вспышки. На случай такой ситуации, наш резервный пост расположен в подвале. Там создана, так называемая, «фарадеева клетка», которая должна защитить аппаратуру от воздействия избытка внешней энергии. Так что, с этой техникой всё должно быть в порядке.» И далее тут же он думает: «…Спуститься в наш бункер и перезапустить систему управления энергоснабжением города. Правда, без аварийного освещения там темно, как могиле.»
Задумаемся над логичностью данного описания. Может, аппаратура в «фарадеевой клетке» и уцелела. Но если в бункере темно «как в могиле», то, значит, там полностью прекращена подача электроэнергии и при этом нет никакого резервного питания. Верно? Каким же образом ГГ собирается перезапустить обесточенную аппаратуру?! (Кстати! А далее автор пишет, что аварийные аккумуляторы в подвале всё же имелись! Нестыковка опять).
Вот ещё какой момент: у всех людей на Земле вживлены чипы – т.е., устройства ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ! Но из-за мощной вспышки на Солнце горит повсеместно электропроводка, перегорают роботы-полицейские и т.д., и т.п. А что, на вживлённых чипах это никак не сказывается? Чипы, судя по всему, вживлены (скорее всего) в головы людям. Головы-то людские не задымились? Явный прокол.
Ладно подобные ляпы – часто их можно устранить, скорректировать. Но беда в том, что в рассказе нет того, что необходимо – интересного поворота сюжета, интриги. Человечество стало полностью зависимо от виртуального пространства, все данные, все знания хранятся там. Погибает вся электроника – человечество погружается в хаос.
А ведь, вроде бы, интересная мысль мелькала вначале о хранении энергии в «параллельном пространстве». Я полагал, что основная интрига сюжета будет построена на этой довольно оригинальной мысли. Оказалось – нет, просто изложен факт, что если человечество будет хранить всё в электронном виде, то в случае глобальной катастрофы окажется без знаний. Ну, это не вызывает сомнений – ну и что? И заканчивается рассказ ничем – констатацией данного факта. Грустно.