Филичкин А. – Резьба по камню – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

Генри Райс сидел в личном мобиле новейшей модели, и самого передового дизайна. Это был небольшой, но весьма дорогой экипаж, который явно подчёркивал значительный статус владельца.

С другой стороны, по своей внутренней сути он мало, чем отличался от тысяч подобных машин, что плотным потоком двигались из пригородов в центр мегаполиса.

Полвека назад, наконец-то, сбылась мечта сербского изобретателя, который работал в Америке в начале двадцатого века. Земные учёные открыли, так называемую «изнанку трёхмерного мира» и назвали её «областью Теслы».

Были созданы мощные МГД-генераторы с особыми свойствами. Они создавали гигантское количество чрезвычайно дешёвой электроэнергии и закачивали её в подпространство, параллельное нашему.

«Область Теслы» работала, как гигантский аккумулятор с неограниченной ёмкостью. Так что, эта энергия хранилась там сколь угодно долгое время и не создавала вредных последствий, как для каждого человека в отдельности, так и для всего для биоценоза Земли.

Любой индивид, обладавший специальным приёмником, мог одним нажатием кнопки подключиться к «изнанке трёхмерного мира». В любое удобное время, «скачать» оттуда электроэнергию в нужном объёме и использовать её по своему усмотрению.

Благодаря появлению такой технологии отпала нужда в различных устройствах, без которых была совершенно немыслима современная комфортная жизнь. Стали совсем не нужны аккумуляторы, паровые и другие машины, а так же двигатели внутреннего сгорания: бензиновые, дизельные, газовые и прочих их разновидностях.

Теперь вся современная техника работала лишь на электричестве, которое без проводов передавалось в любую точку Земли. То есть, прямиком к потребителю, где бы он ни находился в данный момент.

Как и все прочие участники утренней гонки, Генри Райс не обращал вниманье на то, что находиться за лобовым стеклом его экипажа. Как всегда, по утрам, он просматривал телевизионные новости. При помощи импланта, вживлённого в мозг, цветные картинки проектировались на глазную сетчатку, а звук прямо в среднее ухо мужчины.

По давно укоренившимся правилам, человек занимал левое переднее кресло, где раньше всегда размещался руль легковушки. Уже много лет, как весь транспорт Земли управлялся автопилотами, но привычка садиться на место шофёра осталась у очень многих землян.

Это вроде того, как при встрече, люди подают для пожатия только правую руку. Кто это придумал, и в каком древнем веке, никому это уже неизвестно, но все продолжают делать именно так.

Среди других новостей, Генри Райс услышал и то, что трое суток назад, на солнце возникла чрезвычайно мощная вспышка. Из светила вылетел гигантский протуберанец, который направился прямо к Земле. Как сообщили из центральной обсерватории, подобного коронального выброса массы астрономы ещё никогда не фиксировали.



