Анисов А. – Из нави – 41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

«…Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,

ибо совратят они дочерей ваших,

и растлят Души их чистые,

и Кровь Расы Великой погубят,

ибо первый мужчина у дщери,

оставляет Образы Духа и Крови...»

(Саньтии Веды Перуна, Саньтия 8, шлока 11)

Быслав вырезал хвостовик. Крив, сопя носом, потрошил окуней. За их спинами тешились дети. Быслав положил стрелу и, цепляя ногтем лезвие, задумался.

– Штухла, – прошепелявил Крив и отбросил испорченную рыбу. Кот ухватил её зубами и скрылся в колосьях.

Солнце мерно падало за горизонт. Воздух надувался дождём уходящего лета. Крив облизал липкие пальцы и сплюнул на траву чешуйки. Повернулся выбитым глазом:

– Шпрашивай.

Ему нравилось говорить с Быславом. Юноша, белокудрый, рослый, без дичи не возвращался. А с оружием управлялся ловчей обозников. Ведя с ним беседы, старик словно окунался в родник, где журчала водой его молодость. Ко всему, Быслав был из тех, кто не страшился порицаний: он запросто подходил к старику на людях. За что того упрекали, Быслав толком не знал, – сталось ещё до его рождения. Крив, разумеется, был признателен юноше, хотя виду не подавал, а брюзгливо твердил:

– Вот будут лупить тебя, что со мной якшаешша, так и я влуплю.

Быслав не обижался, выучил за годы: шутил Крив. И не станут бить – старика хоть недолюбливали, но опасались. Шептали, он держит незримую связь со скитником. А многие утверждали, ходит к нему. Однако все как один соглашались: если бы ни Крив, давно бы скитник изодрал всех, как одичавших псов и волков, которых находили у чащобы. Хотя тому в лесу оставляли коз и телят.

Быслав спросил в который раз:

– Правда, что это кочевники насылают марь?

Старик, как часто бывало, мудрёно улыбнулся, выудил клинком из рыбьего чрева потроха, положил их на язык и принялся, глядя вдаль, мерно разжёвывать. Пускай ждёт малец.

– Не жнаю, – ответил, причмокивая щербатым ртом, наконец, Крив. – Иж нави марьё идёт. Жа ним и кочевники.

То, что надвигалось до прихода кочевников, в селениях нарекали марью. Последний раз она являлась, как говаривали, лет восемнадцать тому, перед рождением Быслава. Тогда и погиб его отец, тогда и нанесли бед кочевники... тогда и появился скитник. Крив брезгливо называл это марьё – то, что кормилось смертью, плело косы из тел.

Юноша окинул взглядом оборонительные стены из брёвен, огораживающие селение.



