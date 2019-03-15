Туркин А. – Станция Мир- 41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Сегодняшний день надолго останется в памяти миллионов людей. 23 марта 2001 года. Назавтра каждая, охочая до сенсаций газета будет пестрить этой датой с первой полосы. Эксклюзивные репортажи покажут сотни телеканалов по всему миру. Я уже вижу лица граждан, преисполненные одновременно гордостью и сожалением. Для них это закат целой эпохи исследования космоса, изучения поверхности Земли и её атмосферы, но самое главное, уверенности, что в небесах, вопреки всему, кто-то есть. Тот, кто присматривает. Тот, кто при необходимости сообщит об опасности. Железный «Боженька».
Но сегодня его не станет!
Для людей это трагедия. Это вопрос, повисший на устах у каждого: а что будет дальше? Это страх неизвестности, закравшийся в душу, но знай они правду…
Впрочем, лучше её не знать. Я был бы рад находиться в неведении, и вместе со всеми полагать, что орбитальный комплекс решили ликвидировать по причине выработки его ресурсов, а также за нерентабельностью дальнейшего обслуживания. Но, увы, это не так.
Моё имя Андрей Пинтешин. Я полковник военно-космических сил Российской Федерации. Сейчас я стою на палубе траулера «Морской ударник», недалеко от берегов Фиджи, и наблюдаю в бинокль за направленным падением станции «Мир». С Земли не видно, как орбитальный комплекс сгорает в верхних слоях атмосферы; как рассыпается на части; как разлетаются в клочья солнечные батареи и модули, верой и правдой служившие науке полтора десятилетия. Лишь несколько ярких точек свидетельствуют о гибели величайшего из околоземных комплексов, отправленного в последний путь космическим кораблём «Прогресс М1-5».
Но, поверьте мне, это наилучший способ разрешить сложившуюся ситуацию.
Ситуацию, которая вышла из-под контроля.
Больше полугода комплекс официально считался пустующим. Всё это время шли дебаты о его дальнейшей судьбе. Учёными, военными и политиками были продуманы и просчитаны десятки возможных вариантов, но в итоге действенным признали лишь этот.
А началось всё с договора с американцами, предложившими помощь в финансировании станции. Взамен они получали право на проведение опытов в расположении орбитального комплекса и имели возможность присутствовать в любой из экспедиций. Последняя и завершилась трагедией. Причиной послужил эксперимент, поставленный западными коллегами. Эксперимент, уничтоживший наше достояние… и два экипажа космонавтов, находившихся в тот момент на борту, включая астронавта США.
Они всё ещё на станции, и сейчас вместе с ней падают в океан.
Извлечь тела без риска не представлялось возможным, поэтому о спасательной операции не шло и речи. То, что пробудилось на околоземной орбите, должно быть уничтожено, и это понимал каждый, на чьи плечи взвалился гриф секретности государственного уровня.
Борис Долинго|Author
Относительно набора текста. В «плюс» автору – наличие буквы «ё» (надеюсь, что пишет он её не по случаю подачи текста в наш журнал, а вообще – по жизни. Также автор применяет красные строки, а вот тире и дефисы путает в применении.
Также снова замечание по интервалам между абзацами. Постоянно пишу об этом очень многим авторам: вы присылаете не текст статьи для какого-то сайта, вы присылаете текст ХУДОЖЕСТВЕННОГО произведения. Поэтому не нужно делать увеличенные отступы между абзацами! У нормальных читателей художественных произведений (и у нормальных редакторов) это вызывает негативное отношение и элементарно мешает читать (особенно, если у автора есть ещё какие-то смысловые разрывы между частями текста). В статье, особенно в такой, где между абзацами иногда требуются смысловых разрывы, делать эти разрывы вполне оправданно, но вот в тексте художественно, да ещё между КАЖДЫМ абзацем делать такое увеличенные интервалы НЕ НУЖНО.
Относительно сюжета. Сначала я искренне образовался: наконец-то встретился нормальный НФ рассказ! Думал, автор предложит интересную версию для оправдания уничтожения советской КС. Да и язык у автора вроде бы неплох, это было видно сразу.
Увы, затем наступило полное разочарование: по смыслу это очередная НФ (якобы НФ!) страшилка типа «Чужого» с такими же, мягко говоря, не самыми оригинальными сюжетными решениями. Речь о том, что автор пытается нагнетать «саспенс», а в итоге читатель (думающий, разумеется, читатель) получает пшик: нет ни внятного описания этого самого «чужого», никаких-то предположений о том, что это такое может быть, нет и в помине. Видимо, не хватило фантазии. «Ужас» ради ужаса. щекотание нервов туповатым домохозяйкам и недоучившимся школьникам.
Странно упоминание о том, что кокон решили отправить на станцию «Мир» для того, чтобы проверить воздействие невесомости! Автор, видимо, забыл (или не знает?), что невесомость воспроизводят на Земле в самолёте, выполняющем определённую фигуру пилотажа.
Описание действий космонавтов на станции «Мир» даются так, словно они находятся в условиях нормальной гравитации: они бегают по отсекам, бьют «чужого» огнетушителями, и т.д. и т.п. Я посмотрю, как вы стукнете кого-то огнетушителем в условиях невесомости! Одним словом, очень уж карикатурные описания получились. Что странно, т.к. автор, вроде бы, демонстрирует определённое знание темы (упоминает, что в базовом модуле на станции «Мир» на «полу» был постелен ковёр и т.п.).
Опять же, а как полковник ВКС России, находившийся на Земле, может столь подробно описывать то, что происходило на борту станции? Разве он там присутствовал? Ещё можно было бы понять, если бы кто-то выжил из экипажа, и потом бы всё рассказывал. А так – просто нонсенс (ведь не сказано, что весь процесс на станции фиксировался на видео).
В общем, к великому сожалению – слабо чисто в сюжетном плане.