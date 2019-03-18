Гурьянов А. – Неожиданная комндировка – 90

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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В это осеннее утро Графская Аллея городского парка выглядела безлюдной. Что впрочем, было неудивительно. Стоял обычный будний день. Хотя сегодняшняя погода уж точно не смогла бы обрадовать прохожих. Ещё немного и можно было бы подумать, что холодный порывистый ветер собрался замести все тротуары аллей этого парка разноцветьем листопада. Да мало того, жухлой листвой забросать любого, кто по недоразумению встретился бы на его пути.

Поэтому стороннему наблюдателю показалось бы крайне удивительным, что в это ненастье одинокий мужчина вдруг задумал расположиться на парковой скамье с видом на канал с проточной водой. Впрочем, тот человек явился сюда явно не для того, чтобы полюбоваться ярким золотом и багрянцем только что опавших листьев. Или собрать из них материал для гербария. Скорее, какое-то нешуточное дело послужило причиной для появления мужчины на Графской Аллее.

Косвенным подтверждением, что человек появился здесь не случайно, сказал его гардероб. Последний соответствовал ненастной погоде, и значит, был подобран заблаговременно. Воротником добротного кожаного плаща мужчина плотно прикрыл шею, а фетровую шляпу, чтобы порыв ветра ненароком не сорвал с головы, надвинул глубже. Можно сказать, на самые уши. Увы, несмотря на принятые меры, человек до сих пор ощущал некий озноб. Болезнь ли тому послужила причиной, или вконец расшатанные нервы?

Разговор, который вскоре состоялся между собеседниками, только подтвердил последнее предположение.

– Ну что, Сергей, мы пришли сюда не просто прогуляться на промозглом ветру, а чтобы обсудить без посторонних ушей наши действия на ближайшую перспективу. Да и нынешняя беседа будет очень краткой.

– Я это понял, – согласился худощавый 60-летний мужчина. Тем не менее через минуту нервно закрутил головой в поисках возможных соглядатаев:

– Что предложишь, Алексей?

– Тебе, Сергей, главное не волноваться. Данное место у меня под контролем, – Алексей усмехнулся по поводу излишней нервозности собеседника и затем продолжил в той же спокойной манере: – Так вот, сообщаю вкратце. Известная тебе спецслужба заинтересовалась мо…, нашим планом. По нему следует, что завтра прилетает твоя дочь. Кстати, она привезёт диск?

– Да.

– Хорошо. Следом в тот же день или, в крайнем случае, послезавтра должен появиться нужный нам человек. Ради искомого диска он или она, неважно кто именно, пойдёт на многое, чтобы его заполучить. Тогда приходит наша очередь.

– Получается, что я и моя дочь выступят в роли живца? – недовольно буркнул Сергей.



