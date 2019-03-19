Панин А. – На самой границе с Мордором – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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«Всеобщее верование крестьянства состоит в том,

что феи и эльфы - это те ангелы, которые,

открыто не присоединившись к сатане в его

восстании, не стали сопротивляться ему…».

Патрик Кеннеди, 1866.

Пограничный лес двумя зелёными рукавами протянулся к востоку и к западу, кряжистые дубы и узловатые вязы поднявшись в полный рост вросли в самое небо, плотной стеной, неодолимым заплотом. Ни пешему, ни всаднику, не пройти сквозь это лес из-за густоты деревьев – а срубить здесь хотя бы одну ветвь людям запрещалось под угрозой проклятия.

Галадрим, лесной эльф, с мальчишеским лицом, с девичьим станом и глазами старика стоит в полный рост среди древесных ветвей, высоко над землёй, в самом сердце заповедного леса. Он вдыхает запах деревьев и трав. Он слышит песню, в которой шелест листвы, журчание реки, ясные голоса небесных птиц. И нотой тревоги и тоски вплетается в песню волчий вой.

На юге, там, где лесу конец, земля делалась пустынной, лишённой формы и цвета, к северу она ерошилась зубчатой стеной елей, темной и угрожающей. А на востоке не было видно ничего, только клубились тяжёлые тёмные тучи – там, за краем мира, простёрся Мордор, царство вечной тьмы...

Почувствовав Зов, эльф садится, скрестив ноги, ставит на узкий помост чашу. Струится вода из походной серебряной фляги, звучат Слова. И вот он уже не один. Как дым над водой поднимается призрак, искусно сплетённый из лучей света, теней листвы и светлой магии – зыбкий и изменчивый, с волосами как пух чертополоха, с нашивками тайной стражи на рукаве.

- Звезда сияет в час нашей встречи, - певуче произносит галадрим, - есть ли вести из Авалона?

- Корабли привозят лишь холодный ветер, на западных берегах встают города людей, мир изменился, и пути на Заокраинный Запад закрылись, брат! - Отвечает ему ожившая тень того кто сейчас далеко.

- Возможно миру уже никогда не быть прежним… С кем же наша война? Мы стоим на последнем рубеже и тьма по обе её стороны, наследники чёрных колдунов творят зло, люди слабы, а Перворожденных все меньше...

- Но пока мы живы нам нужно держатся корней, мы должны хранить себя неизменными, своё королевство сокрытым. Брат! Ты слишком долго жил среди людей, отчаянье и уныние смертных проникли в твоё сердце. Воспрянь! Королева шлёт тебе свой привет и повеление.



