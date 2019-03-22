Жанси Д -СЕО Марса Пролог – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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I.

Сообщение не отправлялось. «Черт, черт, быстрее бы отправить, пока мы не взлетели, как эта дедовская система вообще работает?!», - нервничала Виолетта. А ещё она думала, как бы побыстрее взлететь и через айконнект поделиться с подружкой на Земле хотя бы тысячной частью всего произошедшего за последние две недели на далёком Марсе.

В иллюминаторе взрывались лёгкие всполохи света, как будто голубое и алое тончайшее кружево, только живое и мерцающее, плавно двигалось на фоне темно-синего тяжёлого неба. Казалось, что оно каждым своим тончайшим завитком ощущало весь мир вокруг. Эта красота захватывала дух и заставляла верить, что вся вселенная могла бы быть разумным организмом, который создал все вокруг и любит нас, посылая новые игры и испытания.

Виолетта пыталась понять, что вызывает у неё больший восторг. Была ли это неожиданно долгая встреча с СЕО Марса и тот лёгкий, едва соприкоснувшийся с лицом поцелуй, который подарила ей эта сильная и кажущаяся безупречной женщина, о которой она столько слышала. Или все интервью и встречи последних недель, или же невероятное чудо света, которое прямо сейчас перед её окном кружилось в своём чувственном танце. Про визуальное излучение Радиатора Марса Виолетта тоже много слышала ещё на Земле, но ни одно видео, диаграмма или изображение не могли передать его постиндустриальной магии и красоты. Зачаровано наблюдая, девушка подумала, что в такие моменты можно поверить даже в легенды необразованных рабочих с Марса о том, что Радиатор на их планете тоже живой, и это его любящая душа защищает их от космического излучения и вражеских кораблей других планет.

«Если бы я была Радиатором, я бы тоже любила ее», - внезапно пришла в голову мысль и стала медленно прокатываться приятной волной через все тело, но Виолетта тут же её прогнала. Тем более, что она то как раз была начитанной и образованной девушкой, и только накануне брала интервью у этой легендарной СЕО Марса об уникальной защитной системе их планеты, а также стратегии торгового развития и политическом курсе Марса на ближайшие 20 лет.

Хотя во время интервью, полагаясь на бесцифровую голосовую запись и айрайтер, Виолетта часто отвлекалась от потока информации и цифр. Она внимательно изучала круглый овал лица и точёные скулы, идеально гладкие пепельные локоны, тонкие завораживающие запястья и мягкие изгибы упругой и одновременно женственной фигуры этой таинственной женщины, по слухам, никогда не стареющей, а может быть, и вправду бессмертной. Плавная речь и тихий ровный голос СЕО Марса, её гармоничные движения и весь облик отдавали холодком и немного отпугивали своей идеальностью. Она казалась отстранённой от всего и даже немного фальшивой, ненастоящей. На вид СЕО Марса можно было дать от 20 до 40 лет. Только взгляд её почти прозрачных серо-голубых глаз был очень тяжёлым и выдавал, как много та прожила. Виолетту этот взгляд притягивал, хотя и отдавал холодом и искренне загорался только несколько раз за их ужин после интервью.



