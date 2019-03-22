Жанси Д -СЕО Марса Пролог – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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I.
Сообщение не отправлялось. «Черт, черт, быстрее бы отправить, пока мы не взлетели, как эта дедовская система вообще работает?!», - нервничала Виолетта. А ещё она думала, как бы побыстрее взлететь и через айконнект поделиться с подружкой на Земле хотя бы тысячной частью всего произошедшего за последние две недели на далёком Марсе.
В иллюминаторе взрывались лёгкие всполохи света, как будто голубое и алое тончайшее кружево, только живое и мерцающее, плавно двигалось на фоне темно-синего тяжёлого неба. Казалось, что оно каждым своим тончайшим завитком ощущало весь мир вокруг. Эта красота захватывала дух и заставляла верить, что вся вселенная могла бы быть разумным организмом, который создал все вокруг и любит нас, посылая новые игры и испытания.
Виолетта пыталась понять, что вызывает у неё больший восторг. Была ли это неожиданно долгая встреча с СЕО Марса и тот лёгкий, едва соприкоснувшийся с лицом поцелуй, который подарила ей эта сильная и кажущаяся безупречной женщина, о которой она столько слышала. Или все интервью и встречи последних недель, или же невероятное чудо света, которое прямо сейчас перед её окном кружилось в своём чувственном танце. Про визуальное излучение Радиатора Марса Виолетта тоже много слышала ещё на Земле, но ни одно видео, диаграмма или изображение не могли передать его постиндустриальной магии и красоты. Зачаровано наблюдая, девушка подумала, что в такие моменты можно поверить даже в легенды необразованных рабочих с Марса о том, что Радиатор на их планете тоже живой, и это его любящая душа защищает их от космического излучения и вражеских кораблей других планет.
«Если бы я была Радиатором, я бы тоже любила ее», - внезапно пришла в голову мысль и стала медленно прокатываться приятной волной через все тело, но Виолетта тут же её прогнала. Тем более, что она то как раз была начитанной и образованной девушкой, и только накануне брала интервью у этой легендарной СЕО Марса об уникальной защитной системе их планеты, а также стратегии торгового развития и политическом курсе Марса на ближайшие 20 лет.
Хотя во время интервью, полагаясь на бесцифровую голосовую запись и айрайтер, Виолетта часто отвлекалась от потока информации и цифр. Она внимательно изучала круглый овал лица и точёные скулы, идеально гладкие пепельные локоны, тонкие завораживающие запястья и мягкие изгибы упругой и одновременно женственной фигуры этой таинственной женщины, по слухам, никогда не стареющей, а может быть, и вправду бессмертной. Плавная речь и тихий ровный голос СЕО Марса, её гармоничные движения и весь облик отдавали холодком и немного отпугивали своей идеальностью. Она казалась отстранённой от всего и даже немного фальшивой, ненастоящей. На вид СЕО Марса можно было дать от 20 до 40 лет. Только взгляд её почти прозрачных серо-голубых глаз был очень тяжёлым и выдавал, как много та прожила. Виолетту этот взгляд притягивал, хотя и отдавал холодом и искренне загорался только несколько раз за их ужин после интервью.
Борис Долинго|Author
Вот снова, в который раз: уважаемые авторы, вы присылаете не текст статьи для какого-то сайта, вы присылаете текст ХУДОЖЕСТВЕННОГО произведения. Поэтому не нужно делать увеличенные отступы между абзацами! У нормальных читателей художественных произведений (и у нормальных редакторов) это вызывает негативное отношение и элементарно мешает читать (особенно, если у автора есть ещё какие-то смысловые разрывы между частями текста). В статье, особенно в такой, где между абзацами иногда требуются смысловых разрывы, делать эти разрывы вполне оправданно, но вот в тексте художественно, да ещё между КАЖДЫМ абзацем делать такое увеличенные интервалы НЕ НУЖНО. И даже название «снэпчат-рассказ» не является для этого извинением – тем более, что ничего этакого «снэпчатовского» (если я правильно этот термин понимаю) я в данном тексте не увидел – термин «снэпчат-рассказ» применён явно для «пущего антуражу», т.е., зря, как мне кажется.
Ещё один «минус» тексту по лини наших требований – буква «ё». Я понимаю, что некоторые авторы эту букву принципиально не пишут, но в «Уральском следопыте» есть такое требование, иначе текст может быть не принят. Автор данного рассказа явно букву «ё» изначально не пишет, но постаралась требование выполнить. Правда, вставляла «ё» явно вручную, а практика показывает, что в таком случае половину мест, где «ё» необходимо, ты пропустишь. Здесь именно так: много мест, где «ё» стоит на месте, но очень много, где она отсутствует.
Ладно, это так – общие «технические замечания». По существу.
Рассказ оставил очень странное впечатление – в смысле, впечатление сожаления. С одной стороны автор умеет писать хорошо – ярко, образно, чувственно (я это уже и ранее заметил). Но форма повествования, которая выбрана в данном случае – не самая удачная, и я попробую объяснить, почему. Форму повествования я бы охарактеризовал как описание некой «политики-космической» ситуации не с помощью исключительно литературной формы, а, скорее, через некую форму журналистскую – тут получился некий очерк-репортах-зарисовка (видимо именно это автор хотела выразить, присваивая данному произведению определение «снэпчат-рассказ»).
Эта форма не то чтобы «плоха» сама по себе – она имеет право на существование. Но она, во-первых, намного более «сухая» и поэтому как бы более «скучноватая» для современного читателя особенно.
Во-вторых, именно из-за того, что эта форма менее «художественна», она предъявляет более жёсткие требования к «логике» построения описываемой «картины мира». В чисто «художественной» форме (где гораздо больше представлены личности героев, больше диалогов и т.п. «эмоций») какие-то нюансы нестыковки данной «логики» могут (не всегда, но иногда!) ещё как-то отойти на второй план, если автору удалось красиво сделать всю эту «эмоциональность» в сюжете. А в повествовании-очерке все неувязки и неубедительности в «логике картины мира» видны намного более выпукло.
Во многом автор попыталась (как я подозреваю) сделать некий «слепок» с феномена ОАЭ и перенести это на колонию на Марсе. Но такой «слепок» сделан во многом весьма линейно, что никак нельзя делать в случае переноса действия на Марс (хотя бы потому, что условия принципиально другие). Понятно, что колония на любой планете Солнечной системы никогда не сможет стать экономически интересной планете Земля, потому что транспортировка ни одного известного полезного ископаемого на Землю в коммерческих целях просто не может быть экономически оправдана (не разве что гелия-3, да и то на Марсе его явно нет в силу специфики появления в природе). Разве что если только на Земле исчезнет вообще всё – от древесины до железа. Нет точно интересна не может быть, поскольку если цивилизация настолько сидит на нефтяной игле, то они точно не сможет стать реально космической цивилизацией.
Поэтому для оправдания необычайного процветания колонии Марса используется чрезвычайно стандартный приём – якобы на Марсе находятся неимоверные залежи некого вещества – бурания, которое обладает огромной энергией, и которое ещё и радиоактивное. Увы, это совершенно сказочный посыл. Вся видимая Вселенная состоит из известных науке элементов. Все трюки физиков с искусственным получением элементов с номерами выше 100, конечно, интересны, но – чисто академически, поскольку в природе этих элементов нет, и быть не может. Возможно, они существовали в момент «Большого взрыва», но поскольку время их жизни очень короткое, до нашего этапа развития Вселенной Даже пресловутый плутоний для промышленных целей получают искусственным путём – залежей плутоний во всей обозримой вселенной быть просто не может. Не говоря уж о «сказочном бурании». Поэтому один уже этот столь ненаучный посыл рушит веру в «реалистичность» описания ситуации (а общая «очерковость» ещё более снижает оценку лично в моих глазах).
В логике описанной картины мира есть немало «погрешностей» – например, по-моему, с термином СЕО – явная неувязка, поскольку я не понял, как термин СЕО в нынешнем его определении соответствует деятельности девушки Элли на Марсе – она, конечно, вроде как занималась поиском контрактов и персонала, но разве это «поисковая оптимизация»?! Обычно в таких случаях (когда автор вводит некий давно известный термин в неком изменившемся со временем значении и понимании) делают какие-то обоснования для употребления подобного термина.
Невнятно описан и т.н. «Регялятор». Да, сказано, что это некая «климатическая» установка, вроде как используемая для некого «терраморфирования» Марса. Но то как это подано, вызывает слишком много «когнитивного диссонанса».
Можно привести примеры ещё многих подобных «багов», но перечислять их не буду – у нас ведь, всё-таки, минирецензия, а не полная развёрнутая рецензия.
Резюме: язык автора понравился (и вообще – и раньше нравился), а вот суть сюжета в данном случае – нет.
И, кстати, а почему в названии есть слово «Пролог»? Предполагается из данного рассказа роман сделать? Коли так, то очень советую основательнее продумать «картины мира» дабы исключить разного рода неувязки «логики».