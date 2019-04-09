Фримен М. – Молчаливый наблюдатель – 8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Никто не вечен и ничто не вечно. Это я уяснила очень давно. Настолько давно, что если у меня спросят, если найдутся те, кто сможет спросить «Сколько тебе лет?», я не дам ответ.

Я видела и вижу многое. Я видела рождение звёзд и их смерть, я видела рождение новых планет и, опять же, их кончину. Мне кажется, что рано или поздно умрёт и сама Вселенная. И вместе с ней погибну и я.

Мне одиноко. Здесь пусто. Мало света. Кругом сплошная чернота. Мою скуку лишь иногда развеивают редкие встречи с другими такими же, как я, обитателями нашего беспросветно-мрачного ледяного мира. Жаль, что эти встречи настолько редки, что даже забываешь, что уже виделся с ними в прошлом. Так много времени проходит с момента последней встречи.

О, да! Времени у меня хоть отбавляй. А что? Я никуда не тороплюсь. Я в полном молчании пронзаю пустоту в надежде, что когда-нибудь повстречаю нечто такое, на что будет интересно посмотреть, что сможет врезаться в память, оставив после себя красочные воспоминания, к которым будет можно обращаться иногда для поднятия настроения. Но это слепые надежды. Почему мой Создатель настолько жесток? Какие у него планы на меня?

Шли годы, десятилетия, век сменялся веком…

Однажды я застала рождение гиперновой звезды. В момент её появления я пролетала неподалеку. Впечатляющее зрелище! Яркость раскалённого шара затмила все звёзды. Светимость, жар, который она давала, оказался настолько силён, что позади меня образовался переливающийся бледным серебром хвост. Для меня это было впервые. Непревзойдённая красота!.. А потом звезда рванула. Радужный светящийся газ разошёлся в разные стороны, растолкав мрак межзвёздного пространства. Неистовый жар волной окатил меня и оттолкнул куда-то вбок, изменив мой путь.

Таким образом я оказалась в странном месте. Странном, но до жути красивом. Было видно, что здесь идёт процесс формирования планет. И также я поняла, что уже не смогу отсюда выбраться. (Какая-то неведомая сила держала меня.). Почему-то, не знаю почему, мне доставляло удовольствие наблюдать за рождением третьей по счету от здешнего Солнца планеты.

В центре облака из межзвёздной пыли и газа переливался раскалённый шар. Он то вспыхивал, то затухал, то по нему пробегали огненные полосы вперемешку с чёрными. Туманность, которая его опоясывала воротником, искрила нежно-розовым светом, словно приглашала в гости, намекала заглянуть. Но я не купилась, и правильно сделала: прямо передо мной этот шар всосал в себя соседнюю звезду (поменьше). В сильном страхе я просто прошла мимо, косясь с опаской на хищную красавицу. Внутри меня поселилась уверенность, что именно эта планета станет в будущем весьма занятной.



