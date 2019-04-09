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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 09.04.2019
аэлита кубок 3
1 комментарии

Марков А. – Спарринг–партнер – 38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Стоило Власову переступить порог своего клуба «Кожаная перчатка», где он занимал должность директора, как к нему бросился заместитель с криком: «Шеф, у нас проблема!».

На лице зама была такая скорбь, что с таким выражением лучше на паперти стоять, никто равнодушным не останется и переведёт на карточку нищего немножко безнала. В голове у директора начали рождаться мысли, что клуб его посетила с проверкой налоговая инспекция и обнаружила какие-то нарушения законодательства.  Не на пользу  такие мысли идут ни пищеварению, в особенности после только что отведанного вкусного обеда, ни здоровью в целом. Сердце Власова заколотилось в груди, как пламенный мотор, испивший фальсифицированного  топлива, но тут до него сквозь какой-то гул донеслись новые слова зама:

- Андроид у нас поломался.

– Что? Андроид сломался? – переспросил Власов, облегченно вздохнув.

-  Да, Глеб Иннокентьевич.

- Ох, вот любишь ты Сигизмунд огорошить сразу, точно обухом по башке,  - начал отчитывать своего зама Власов, когда  сердце его чуть  успокоилось. - Нет, чтоб сразу сказать «андроид сломался», а ты;  «у нас проблема», - директор попробовал спародировать слова своего зама.  –  Проблемы разные бывают. Ты меня в гроб, что ль загнать хочешь раньше времени и место моё занять? Не дождешься.

- Да не, ну как  я, ну не, - замямлил Сигизмунд.

- Ну что с ним?  - смилостивился Власов, решив, что уже достаточно проучил заместителя.

- С кем? – не понял заместитель.

- С кем, с кем? С Андроидом. Ты ж мне сам сказал, что он поломался.

- Ну да, поломался,  а что в нём поломалось – не знаю. Что-то с мозгами. Стал я его проверять, а он, точно мёртвый.  Я  вызвал техников. Разбираться начали, сказали, что быстро исправить не смогут и его надо в мастерскую к ним везти. Ну, я и разрешил, чтоб его увезли. Его ж вчера вечером Владлен Аристархович очень сильно колотил.

- Видал я, - бросил директор. - У Владлена Аристарховича день вчера не заладился. Закон его не прошёл в думе. Вот он на андроиде зло и вымещал.

- То-то он попросил на него силиконовую маску председателя думы надеть. Но он же его по голове бил и по корпусу, и как он мозги то андроиду повредил?

- Да видать изловчился и все ж по заднице ему  тоже наподдал. Эх, кабы пораньше-то про это прознать, - мрачнее сказал Власов. Он вдруг понял, что ситуация сложная. Как назло днем ранее случилась похожая напасть. Тоже андроид сломался, а из ремонтной мастерской его обещали вернуть не раньше чем через неделю. Между тем, близилось время, когда в клуб на тренировку должен был приехать очередной вип-клиент.  -  У нас больше нет ни одного исправного спарринг-андроида. И с кем прикажешь Евгения Ивановича выставлять на бой? С тобой что ли?


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Марков А. – Спарринг–партнер – 38 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    09.04.2019 at 12:26 - Ответить

    Прежде всего, о культуре набора текста: нужно различить тире и дефисы, и правильно пользоваться этими знаками пунктуации. Кроме того, есть проблемы с пунктуацией в сочетаниях прямой и косвенной речи. Увы, 99% авторов приходится об этом говорить.
    Ну и вообще многовато пропущенных запятых, и ещё ошибки есть, если о грамматике говорить (корректор тексту очень даже нужен, и, думаю, если автор сам бы перечитал текст, как следует, то увидел бы некоторые описки, случившиеся вследствие торопливости).
    И ещё – замечание-совет, который тоже приходится давать слишком часто: если делаете ё-фикацию текста, то дела те это с помощью программы-ёфикатора, поскольку вручную всё равно напропускаете кучу мест (что и видно здесь). А ещё лучше – приучитесь писать букву «ё» всегда везде где надо.
    По существу сюжета. Задумка сюжетной идеи была неплохая: депутат Госдумы оставляет вместо себя андроида. Развитие этой идеи тоже было неплохое – андроид депутата сгорает в спарринг-бою на ринге с подставным анроидом (человеком). Что плохо? Во-первых, концовка, которую в оригинальном виде автор придумать не смог – концовка элементарно никакая: никакого неожиданного поворота, никакой оригинальной развязки. Хотя, возможно, сошло бы и в таком виде – всё-таки у нас «юмор», а не нечто серьёзно-драматическое, но беда в том, что текст неимоверно затянут. Слишком много лишних подробностей, ненужных деталей, совершенно второстепенных описаний. Одним словом, на «полезный вес» сюжетной идеи слишком много словесной «пустой породы». С имеющимися параметрами сюжетной идеи и схемой её воплощения в тексте рассказ должен был бы иметь объём 18-20 т.зн. максимум, а тут практически целый «авторский лист». Рекомендовал бы автору сильно сократить текст – даже не для нашего журнала, а вообще. Однозначно пойдёт на пользу.

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