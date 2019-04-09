Марков А. – Спарринг–партнер – 38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Стоило Власову переступить порог своего клуба «Кожаная перчатка», где он занимал должность директора, как к нему бросился заместитель с криком: «Шеф, у нас проблема!».

На лице зама была такая скорбь, что с таким выражением лучше на паперти стоять, никто равнодушным не останется и переведёт на карточку нищего немножко безнала. В голове у директора начали рождаться мысли, что клуб его посетила с проверкой налоговая инспекция и обнаружила какие-то нарушения законодательства. Не на пользу такие мысли идут ни пищеварению, в особенности после только что отведанного вкусного обеда, ни здоровью в целом. Сердце Власова заколотилось в груди, как пламенный мотор, испивший фальсифицированного топлива, но тут до него сквозь какой-то гул донеслись новые слова зама:

- Андроид у нас поломался.

– Что? Андроид сломался? – переспросил Власов, облегченно вздохнув.

- Да, Глеб Иннокентьевич.

- Ох, вот любишь ты Сигизмунд огорошить сразу, точно обухом по башке, - начал отчитывать своего зама Власов, когда сердце его чуть успокоилось. - Нет, чтоб сразу сказать «андроид сломался», а ты; «у нас проблема», - директор попробовал спародировать слова своего зама. – Проблемы разные бывают. Ты меня в гроб, что ль загнать хочешь раньше времени и место моё занять? Не дождешься.

- Да не, ну как я, ну не, - замямлил Сигизмунд.

- Ну что с ним? - смилостивился Власов, решив, что уже достаточно проучил заместителя.

- С кем? – не понял заместитель.

- С кем, с кем? С Андроидом. Ты ж мне сам сказал, что он поломался.

- Ну да, поломался, а что в нём поломалось – не знаю. Что-то с мозгами. Стал я его проверять, а он, точно мёртвый. Я вызвал техников. Разбираться начали, сказали, что быстро исправить не смогут и его надо в мастерскую к ним везти. Ну, я и разрешил, чтоб его увезли. Его ж вчера вечером Владлен Аристархович очень сильно колотил.

- Видал я, - бросил директор. - У Владлена Аристарховича день вчера не заладился. Закон его не прошёл в думе. Вот он на андроиде зло и вымещал.

- То-то он попросил на него силиконовую маску председателя думы надеть. Но он же его по голове бил и по корпусу, и как он мозги то андроиду повредил?

- Да видать изловчился и все ж по заднице ему тоже наподдал. Эх, кабы пораньше-то про это прознать, - мрачнее сказал Власов. Он вдруг понял, что ситуация сложная. Как назло днем ранее случилась похожая напасть. Тоже андроид сломался, а из ремонтной мастерской его обещали вернуть не раньше чем через неделю. Между тем, близилось время, когда в клуб на тренировку должен был приехать очередной вип-клиент. - У нас больше нет ни одного исправного спарринг-андроида. И с кем прикажешь Евгения Ивановича выставлять на бой? С тобой что ли?



