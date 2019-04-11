Странник Д. – Земля – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Мемо не обманывался: мальчик оказался в музее не из-за интереса к малочисленным экспонатам. Подтверждая догадку старика, мимо открытых дверей промчалась группа детей, одногодков неожиданного посетителя.

— Месси*-Мемо! — выкрикнула одна девчонка, и детский смех ещё некоторое время звенел в лабиринте металлических коридоров. Дети могли быть жестокими. Но, в отличие от взрослых, они смеялись в лицо смотрителя музея открыто.

— Прячешься от них?

— Не ваше дело, — огрызнулся мальчик, делая вид, что рассматривает полку с дюжиной выцветших и потрёпанных бумажных книг.

— Не очень вежливо. Как-никак, ты у меня в гостях.

Мальчик фыркнул.

— Очень нужно.

— Что с тобой не так, Дэн?

— Всё со мной ок, понятно? И откуда вы знаете моё имя?

— Я много чего знаю.

Старик подошёл к Дэну.

— Этим книгам более двухсот лет. Они старше нас обоих. Увлекательно, не правда ли?

— Неа, чтение по-любому скукота. А книжки из бумаги — вообще полный отстой. Весь ваш музей — мусорная свалка.

Последние слова мальчик явно повторил за кем-то. Возможно за своей бабушкой.

— В книгах скрыты целые миры, разве это скучно? Здесь, например... — Мемо осторожно взял с полки один томик и с благоговением перелистнул несколько хрупких пожелтевших страниц. — Мифы древней Греции.

— Знаю. В школе проходили. Только аудио, краткое содержание.

— Понравилось?

— Не, не люблю про мёртвых.

— А что ты любишь?

— Про героев всяких. Недавно в кино показывали "Человек-Чёрная Дыра против мутантов из будущего".

— Да? У нас много общего. Я тоже любил этот фильм, когда был маленьким мальчиком.

Дэн насупился. Мемо понял, что допустил сразу две ошибки. Никто не хотел иметь с ним ничего общего. И ни один маленький мальчик во вселенной не любит, когда его называют маленьким.

— Хотя, ты-то уже почти большой. Погоди, не твой класс недавно посещал семинар профессий? Помню, нам два дня подряд пытались внушить, как здорово работать в отрасли сборки и переработки отходов.

Мальчик презрительно обвёл рукой помещение:

— Вас уговорили.

— Дерзко. Но неплохо. А с друзьями ты тоже так разговариваешь?

Мальчик насупился.

— Вам тут скучно, вот и живёте чужими жизнями.

Авторство этих слов так просто не определить. Это мог сказать каждый.

— Если будешь слишком часто повторять за другими, то когда-нибудь разучишься составлять свое мнение.

— Ну и что? Вам-то какая разница? Воспитывайте своих внуков. Чао!

Дэн развернулся, выбежал из музея. Звуки его шагов скоро затихли. Весь эпизод показался сном. Ведь уже очень давно никто не заходил в музей.

Мемо обвёл любящим взглядом дорогие его сердцу предметы, которые заполняли небольшое помещение. Семьи у него не было, единственным детищем являлся музей. Дело рук его прадеда, деда и отца. Никого из них не понимали.

На почётном месте стоял глобус — первому поколению он, наверное, напоминал дом. Для последующих стал символом начала, эдакая толстенькая точка отсчёта.

Книги, пара щербатых чудом уцелевших керамических тарелок, будильник, очки с толстыми стёклами и неуклюжей оправой. Пустая зажигалка — открытый огонь на борту был строго запрещён, наверное, прежний владелец взял её с собой как памятку о чём-то, историей не сохранённом.



