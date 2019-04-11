Странник Д. – Земля – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Мемо не обманывался: мальчик оказался в музее не из-за интереса к малочисленным экспонатам. Подтверждая догадку старика, мимо открытых дверей промчалась группа детей, одногодков неожиданного посетителя.
— Месси*-Мемо! — выкрикнула одна девчонка, и детский смех ещё некоторое время звенел в лабиринте металлических коридоров. Дети могли быть жестокими. Но, в отличие от взрослых, они смеялись в лицо смотрителя музея открыто.
— Прячешься от них?
— Не ваше дело, — огрызнулся мальчик, делая вид, что рассматривает полку с дюжиной выцветших и потрёпанных бумажных книг.
— Не очень вежливо. Как-никак, ты у меня в гостях.
Мальчик фыркнул.
— Очень нужно.
— Что с тобой не так, Дэн?
— Всё со мной ок, понятно? И откуда вы знаете моё имя?
— Я много чего знаю.
Старик подошёл к Дэну.
— Этим книгам более двухсот лет. Они старше нас обоих. Увлекательно, не правда ли?
— Неа, чтение по-любому скукота. А книжки из бумаги — вообще полный отстой. Весь ваш музей — мусорная свалка.
Последние слова мальчик явно повторил за кем-то. Возможно за своей бабушкой.
— В книгах скрыты целые миры, разве это скучно? Здесь, например... — Мемо осторожно взял с полки один томик и с благоговением перелистнул несколько хрупких пожелтевших страниц. — Мифы древней Греции.
— Знаю. В школе проходили. Только аудио, краткое содержание.
— Понравилось?
— Не, не люблю про мёртвых.
— А что ты любишь?
— Про героев всяких. Недавно в кино показывали "Человек-Чёрная Дыра против мутантов из будущего".
— Да? У нас много общего. Я тоже любил этот фильм, когда был маленьким мальчиком.
Дэн насупился. Мемо понял, что допустил сразу две ошибки. Никто не хотел иметь с ним ничего общего. И ни один маленький мальчик во вселенной не любит, когда его называют маленьким.
— Хотя, ты-то уже почти большой. Погоди, не твой класс недавно посещал семинар профессий? Помню, нам два дня подряд пытались внушить, как здорово работать в отрасли сборки и переработки отходов.
Мальчик презрительно обвёл рукой помещение:
— Вас уговорили.
— Дерзко. Но неплохо. А с друзьями ты тоже так разговариваешь?
Мальчик насупился.
— Вам тут скучно, вот и живёте чужими жизнями.
Авторство этих слов так просто не определить. Это мог сказать каждый.
— Если будешь слишком часто повторять за другими, то когда-нибудь разучишься составлять свое мнение.
— Ну и что? Вам-то какая разница? Воспитывайте своих внуков. Чао!
Дэн развернулся, выбежал из музея. Звуки его шагов скоро затихли. Весь эпизод показался сном. Ведь уже очень давно никто не заходил в музей.
Мемо обвёл любящим взглядом дорогие его сердцу предметы, которые заполняли небольшое помещение. Семьи у него не было, единственным детищем являлся музей. Дело рук его прадеда, деда и отца. Никого из них не понимали.
На почётном месте стоял глобус — первому поколению он, наверное, напоминал дом. Для последующих стал символом начала, эдакая толстенькая точка отсчёта.
Книги, пара щербатых чудом уцелевших керамических тарелок, будильник, очки с толстыми стёклами и неуклюжей оправой. Пустая зажигалка — открытый огонь на борту был строго запрещён, наверное, прежний владелец взял её с собой как памятку о чём-то, историей не сохранённом.
Борис Долинго|Author
Замечания автору по набору текста: при наборе художественных текстов на русском языке, обязательны красные строки у абзацев. Делать увеличенные интервалы между абзацами не нужно – у нас художественный текст, а не справочная или научная статья, или статья в Интернете. Это же относится и к другому тексту автора, который рассматривался в этой подборке.
Сомнения по отдельному сюжетному штриху: разве могут дети, которые не очень любят читать и изображаются не слишком разносторонне развитыми, знать такой профессиональный термин, как «синдром месси» для того, чтобы так дразниться?! Не думаю, что этот слово могут в массе своей знать и их родители, 200 лет назад покинувшие Землю. В общем – очень нереальный штрих, демонстрирующий разве что эрудицию автора, но не добавляющий реалистичности в сам текст. А авторскую эрудицию демонстрировать нужно лишь в одном случае: это работает на сам сюжет.
Таким образом, а к чему это слово («месси») в тексте вообще? Я бы вообще убрал, заменив на какое-то более простое – например, на «старьёвщик».
В целом же рассказ хорош. Вот и тема-то, вроде бы, изъезженная давным-давно (люди-переселенцы, летящие в медленном космическом транспорте от Земли к другой солнечной системе). Сколько таких рассказов было, начиная с «Поколения, достигшего цели» Саймака (а это был, скорее всего, тоже далеко не первый рассказ на эту тему) – но автор сумел найти такие сюжетные построения, которые позволили подать вроде бы замусоленную тему и оригинальной стороны. Это признак истинного таланта – не побоюсь так сказать.
Рассказ принимается с рекомендацией убрать абсолютно ненужный (и даже вредный в данном случае) термин «месси».