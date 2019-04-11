Забелина Е-А звёзды так далеки-22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Звёзды, болезненно-яркие, как видения алкоголика, смотрели на мальчишку, но сейчас он их не замечал. Мальчишка ел. Быстро, как будто боялся, что девушка, сидящая напротив, передумает его кормить, но аккуратно. Было видно, что он пытается сдерживать себя, но получалось плохо.

Набивая желудок незнакомыми лакомствами, Ксавье не терял настороженности, и хотя время от времени улыбался своей спасительнице, был готов в любой момент сорваться и бежать. Путь отступления он присмотрел раньше, пока они спускались со стоянки для флаеров.

Важная мадам сидела расслабленно, курила тоненькую сигарету через золотой мундштук и потягивала из бокала разведённое вино. Но эта её пассивность совершенно не убеждала Ксавье в безопасности.

То, что она важная, он понял сразу, как только флаер серебристой каплей опустился перед ним. Такие блестящие штучки может позволить себе далеко не каждый гражданин империи.

А вот мадам она или нет, он сомневался. С одной стороны, на безымянном пальце у неё красовалось массивное кольцо. Из-за него её пальцы выглядели такими же тонкими и хрупкими, как хлебные палочки, которые он с удовольствием жевал. Но с другой, волосы острижены как у вдовы – совсем коротко, так, что затылок остался почти голым. А платье – драгоценной паутиной окутывающее стройную фигуру до лодыжек – напоминало платье шлюхи, очень дорогой, но, тем не менее, здесь на юге закон запрещал им замужество.

Именно из-за того, что не мог понять, кто перед ним, Ксавье сначала хотел отказаться от предложения подвезти. А теперь, когда голод отступил, он хотел знать, чего она хочет, но она не спешила признаваться, как будто взвешивая что-то внутри себя на крошечных весах с двумя чашечками, и никак не могла добиться равновесия.

Ксавье знал, что нравится женщинам.

Папаша ворчал, что он слишком смазливый. Но Ксавье думал, что это он из зависти. По молодости Ксавье-старший был ещё тот «ходок», но с годами расплылся из-за чрезмерной страсти к пиву и обрюзг.

Мать говорила, что дело в его глазах, контрастирующих со смуглой кожей, что они как океан – способны заворожить любого. Один из её сожителей однажды назвал его юным Аполлоном, способным свести с ума любого, но быстро передумал, после того как получил вполне заслуженный удар по яйцам.

– Составишь мне компанию в отеле? – спросила она, стянув самую большую клубнику с его пирога.

Он только кивнул, не в силах оторваться от сладкого.



