Забелина Е-А звёзды так далеки-22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Звёзды, болезненно-яркие, как видения алкоголика, смотрели на мальчишку, но сейчас он их не замечал. Мальчишка ел. Быстро, как будто боялся, что девушка, сидящая напротив, передумает его кормить, но аккуратно. Было видно, что он пытается сдерживать себя, но получалось плохо.
Набивая желудок незнакомыми лакомствами, Ксавье не терял настороженности, и хотя время от времени улыбался своей спасительнице, был готов в любой момент сорваться и бежать. Путь отступления он присмотрел раньше, пока они спускались со стоянки для флаеров.
Важная мадам сидела расслабленно, курила тоненькую сигарету через золотой мундштук и потягивала из бокала разведённое вино. Но эта её пассивность совершенно не убеждала Ксавье в безопасности.
То, что она важная, он понял сразу, как только флаер серебристой каплей опустился перед ним. Такие блестящие штучки может позволить себе далеко не каждый гражданин империи.
А вот мадам она или нет, он сомневался. С одной стороны, на безымянном пальце у неё красовалось массивное кольцо. Из-за него её пальцы выглядели такими же тонкими и хрупкими, как хлебные палочки, которые он с удовольствием жевал. Но с другой, волосы острижены как у вдовы – совсем коротко, так, что затылок остался почти голым. А платье – драгоценной паутиной окутывающее стройную фигуру до лодыжек – напоминало платье шлюхи, очень дорогой, но, тем не менее, здесь на юге закон запрещал им замужество.
Именно из-за того, что не мог понять, кто перед ним, Ксавье сначала хотел отказаться от предложения подвезти. А теперь, когда голод отступил, он хотел знать, чего она хочет, но она не спешила признаваться, как будто взвешивая что-то внутри себя на крошечных весах с двумя чашечками, и никак не могла добиться равновесия.
Ксавье знал, что нравится женщинам.
Папаша ворчал, что он слишком смазливый. Но Ксавье думал, что это он из зависти. По молодости Ксавье-старший был ещё тот «ходок», но с годами расплылся из-за чрезмерной страсти к пиву и обрюзг.
Мать говорила, что дело в его глазах, контрастирующих со смуглой кожей, что они как океан – способны заворожить любого. Один из её сожителей однажды назвал его юным Аполлоном, способным свести с ума любого, но быстро передумал, после того как получил вполне заслуженный удар по яйцам.
– Составишь мне компанию в отеле? – спросила она, стянув самую большую клубнику с его пирога.
Он только кивнул, не в силах оторваться от сладкого.
Борис Долинго|Author
Набрано в целом качественно: где надо – стоят именно тире, а не дефисы, и даже – редчайший случай! – пунктуация в сочетаниях прямой и косвенной речи везде верная (ну или почти везде – я читал, всё-таки, не как «корректор», может что-то и пропустил), Кстати, почему я всегда упоминаю о «культуре» набора текста – потому, что это своего рода «одёжка», по которой автора встречают; к тому же, это один их важных моментов, поскольку правильный вид и организация текста (в купе с грамотной авторской речью, разумеется!) формирую соответствующе грамотного читателя.
Написано и литературно (в плане грамотности, стилистики и т.п.) тоже хорошо. А вот что не понравилось.
Во-первых, очень невнятен образ ГГ – Ксавье. Беда в том, что с самого начала сам автор задаёт неверный «ракурс» восприятие своего героя: про Ксавье сказано «мальчишка». Мальчишка – это кто? Особь максиму лет до 13-14 (далее, всё-таки, уже «паренёк», «парнишка»). Ксавье таким и начинаешь воспринимать – тем более, описано, что он жадно поедает сласти. Т.е., перед нами как бы ещё «ребёнок». А далее по авторским (авторским!) описаниям ГГ должен тянуть где-то лет на 18-19, как минимум. И хотя потом выясняется, что Ксавье 16 лет, всё равно – явно неудачно образ его подан в начале текста. Т.е., налицо «когнитивный диссонанс», созданный сами автором, и это не есть «гуд».
Далее Ксавье в номере рассуждает не сбежать ли «предварительно опустошив содержимое бара»! А утром почему-то с отвращением смотрит, как девушка, его пригласившая, наливает спиртное в кофе (да ещё как сказано: «пахнущая спиртом гадость»!). Тоже – диссонанс. Вот если она была уже «в стельку» пьяная – ещё понятно, а вот так-то – с чего «отвращение», коли сам хотел бар опустошить?! Да ещё и сам просит хозяйку номера ему налить! Явные нестыковки смысловые.
Хотя вот эти нюансы, о которых я говорю, правятся очень легко. Несколько, на мой взгляд, сложнее с другим – со смыслом самого сюжета.
Некая хозяйка замка (видимо, художница) нанимает парнишку, сбежавшего из дома, украсть картину (точнее, «психокартину» – некое изобретение автора). Парень крадёт картину, получает оплату от хозяйки-похитительницы, но при этом «заболевает» желанием стать художником. Да ещё каким-то образом за время похищения успевает сам нарисовать картину! (Как он это успел за время похищения, что слуги ничего не заметили – не ясно. Возможно, это особенность «психокартин»: их пишут – если есть талант – за секунды? Но автор это подаёт слишком уж невнятно.
Тем не менее, описано всё просто прекрасно в литературном отношении – и расставание Анри и Ксавье, в частности. Но в чём смысл сюжета, мне, если честно, осталось не ясно. Для чего Анри проворачивает такие фальшивые похищения (как можно догадываться, случай с Ксавье – не первый)? Чтобы таким образом взращивать молодых художников? Т.е., она как-то распознаёт в бездомных подростках талант – и именно таким и предлагает? ОК, но этого не видно из текста! Более того, та масса литературно хорошо описанных нюансов (например, слёзы Анри в ванной у зеркала, красные полосы на её спине, описания домашних «страданий» Ксавье и т.п.) слабо (по сути – никак) укладывается в общую сюжетную «логику», о которой можно догадываться. Что в целом делает рассказ неким набором хорошо прописанных по отдельности, но «логически» плохо стекающимися в единое сюжетное целое.
Тем не менее, я бы взял данный рассказ к публикации как некую «чувственную эклектичность», если бы не одно важное «но»: по сути, это очень слабая фантастика, а у нас всё-таки раздел фантастики.
Напоминаю: что определяет произведение как однозначно принадлежащее к жанру «фантастика»? Один лишь фактор: если мы убираем из сюжета чисто фантастический антураж, сюжет рушится, произведение исчезает. А что мы имеем в данном случае? Вот убираем всю «фант.мишуру» из текста – галактическую империю, антигравитационный аэробус и психокартины – и что у нас произойдёт? А ничего – сюжет остаётся. Это мог быть вполне современный рассказ, где Ксавье улетает не на гравиаэробусе, а на обычном «боинге». Даже «психокартина» не спасает положение – это вполне может быть и обычная живопись.
Т.е., у нас не «фантастика» в чистом виде, а некая «псевдофантастика», к сожалению. Тем не мнее, написано, повторяю, очень хорошо в литертаурном отношении, и я бы рассказ принял – я нередко принимаю и «псевдофантастику», если она написана хорошим литературным языком, но при этом сюжет полностью «логически» выстроен.
Одним словом, если автор поработает над «логикой» стыковки отдельных сюжетных эпизодов и элементов (ну и устранить мелкие несоответствия описаний, о которых сказано в самом начале), то я буду готов рассмотреть данный текст повторно.