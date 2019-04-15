Серебрянский Д. – Забвенная – 4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Будучи философом, я бы сказал – серьёзность серьёзности, мечтательность мечтательности и ленивость ленивости.

Но философом могу назвать себя лишь отчасти.

На что получается, на то и философствую.

…

В тот мрачный, пасмурный день, когда за окном ездили не кибитки и кареты, но автомобили, и процветали мегаполисы, я ждал одну важную персону. Подчеркну, что это должна была быть особа. Я готовился к встрече. Прибрал свою уютную маленькую квартирку, постелил скатерть на стол, поставил вазу с цветами, в которую налил воды. Помню, что я положил последнюю салфетку поверх скатерти, как в ту минуту раздался стук в дверь. Обращу внимание, именно стук.

– Ну, вот она, – подумал про себя.

Задрав нос и тем самым голову к потолку, я медленно подошёл к двери и отпёр. За ней стояла женщина лет сорока, строгого вида с забранными назад волосами, в чёрном платье до пола с белым воротничком и белыми изнутри рукавами. Я был удивлён увидеть столь несовременной облик.

Она совсем неробко вошла, огляделась и, увидев стол, который я застелил, подошла, провела рукой по поверхности скатерти и села в кресло лицом ко мне. Она молчала и смотрела. Её поза и серьёзное выражение лица говорили о том, что особа многое в жизни видала и была сосредоточена. Руку она положила на спинку так, что кисть свисала, а вторую положила на правое колено, сжав в кулак. Я не забуду этого никогда.

Я подошёл и сел на стул подле стола и смотрел на неё, а её взгляд был направлен в пол. В тот миг мне по какой-то неведомой причине пришла невообразимая мысль. А не любил ли я тогда? Ведь нельзя отрицать того, что впоследствии первого взгляда или встречи возникает любовь. Или же нелюбовь.

Постойте. По случаю две ветки появляются и продолжаются или же останавливаются навсегда. Любовь. Любовь же – это страсть, энергия, почтение, уважение, здоровый взгляд и не всегда трезвый. Страсть – это страсть. Однако влюблённость – это влюблённость. Любовь – это отдельная категория, сложная структура, впитывающая в себя всё время, берущая от жизни многое и отдающая тоже. Я подвожу к тому, что любовь отдаёт. Тогда как страсть и влюблённость – это наркотики бытия. У вас есть право со мной не соглашаться, но всё же я поясню.

Что пришло на ум, когда вы прочли «любовь»? Идеал красоты, который вы ставите перед собой, который возжелаете, который всегда захотите увидеть рядом. И думаю, вы запамятовали о ближнем своём. Любовь – это, как безграничная, на сегодня, Вселенная. Она вбирает в себя всё. Любовь к женщине, к мужчине, к матери и отцу, к сестре и брату, к бабушке и дедушке, к ребёнку, к другу, к «любимому» животному, к «любимому» делу, ко всему безграничному миру! Неограничен список этими категориями. Насколько ясно мы можем понимать, что любим? Когда находим общее, когда готовы выслушивать и уважать, в конце концов, когда мы готовы прощать. Прощение на одной линии с любовью. Безответной порой любовью. И прощание на одной линии.



