Странник Д. – Видеть незримое – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Профессор межгалактического института культуры и искусств дочитал последний реферат и устало прикрыл три из пяти глаз.

Был у него один эксцентричный друг, коллекционировавший методы пыток всех времён и рас. Мрачное хобби. Однако можно подкинуть в его собрание проверку домашних заданий студентов первого курса: нагромождение неуклюжих предложений без следов логики и структуры, зачастую, увы, полностью лишённое смысла. Однако, жаловаться бессмысленно, приходится работать с тем, что есть. Печально, но факт, его предмет считался скучным и ненужным, молодёжь рвалась в информатику, технику, на худой конец, в юриспруденцию. Даже транспортные и военные профессии обладали большим престижем. Изучением прекрасного занимались в основном те, кто больше никуда не попал и редкие энтузиасты.

Компьютер издал мелодичный сигнал, напоминая о начале лекции, оторвав профессора от печальных размышлений. Со вздохом, достойным истинного мученика, он пробежал глазами список студентов. Дюжина из двухсот была онлайн, остальные в лучшем случае ознакомятся с содержанием по записи. Привычная картина, значит снова вместо оживлённой дискуссии и заинтересованных вопросов будет его монолог. "Старею, вот и брюзжу..." мотнул профессор головой и начал:

— Приветствую вас. Для начала прокомментирую ваши домашние работы. Создалось впечатление, что практически никто не понял сути задания. Следовало проанализировать и интерпретировать картину. Настоятельно рекомендую вам повторно ознакомиться с семнадцатой лекцией, в которой я подробно описал ключевые пункты разбора, применяемых в таких случаях. И никогда, запомните, никогда не может одно предложение быть рефератом! Цитирую: "Точь-в-точь вид из моего окна!" Берк, узнаёте свой перл? Ожидаю от вас в течении недели полноценный анализ.

В окне обсуждений высветилось анонимное сообщение: "Краткость — сестра таланта: D"

— Узнаю ваше мужество, Донис, но опасаюсь, что в случае мистера Берка краткость это единственный ребёнок. Меня однако не покидает надежда, что мы дождёмся пополнения до завершения вашего обучения. Продолжим... Мистер Нортон, — как хорошо, что под чешуёй не видно краски, залившей лицо профессора, — ваше сочинение является безвкусной похабщиной, дискриминирующей самок неодохордуса. Первое и последнее предупреждение, подобного я в своём курсе не потерплю...

Дальнейшие комментарии посыпались, конкурируя в своей однообразности с самими рефератами:

— Скучно... Абсолютное отсутствие воображения... Примитивное изложение... Ординарно... Чистой воды плагиат, — заключил профессор, чувствуя себя желчным стариком. Последняя работа, намеренно отложенная им под конец.

— Одинокий в своей оригинальности доклад отдалённо приближается к тому, что я ожидал прочитать. С вашего позволения, Римон, небольшой отрывок для примера: "... Интерпретация: на картине видна часть расширенного зрачка смертельно раненного дракона, в котором отражается тёмный силуэт беспощадного рыцаря. Его доспехи цвета вороньего крыла забрызганы чёрной кровью. Он стоит высоко на краю обрыва и бесстрастно взирает сверху на падающее в бездну агатовое тело зверя. Ночь обволакивает всё...", — профессор сделал выразительную паузу и строго посмотрел в камеру. — В тексте много недоработок, не хватает обоснований интерпретации и полностью отсутствует привязка к эпохе и месту создания картины, но, — лектор выразительно поднял когтистый палец, — виден полёт фантазии и эмоции. Я не устану повторять: учитесь прислушиваться к своему внутреннему голосу и высвободите свой разум из узд стереотипов и шаблонов!



