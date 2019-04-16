Горячко А.- Эдди-41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Скажи «дурак», – мальчик сновал вокруг меня, вытягивая тонким писклявым голоском: – Ну, скажи «дурак», ну скажиииии…

– Дурак, – покорно произнёс я, и ребёнок восторженно засмеялся, широко раскрыв щербатый рот. Его радость была мне непонятна, люди не любили, когда их называли дураками, но мальчик веселился непритворно.

– А теперь «баран»!

Его яркие зелёные глаза искрились неподдельным любопытством, оттопыренные уши шевелились, когда он улыбался, и это казалось мне забавным.

– Баран! – я постарался скопировать его интанацию.

– Сам баран! – крикнул Эдди и вновь расхохотался.

– Сам баран!

– Нет, это ты баран!

– Нет, это ты баран! – я наблюдал за тем, как восторг на его вытянутом лице сменяется нетерпением, а затем раздражением.

– Ты не понимаешь! – в конце концов разозлился мальчик.

– Не понимаю, – спокойно согласился я, но почему-то это его не успокоило.

– Тупой, Эд! – могло показаться, что Эдди сейчас заплачет. – Как ты мне дорог! – вместо слёз выдавил он, очевидно используя фразу, которую обычно произносил Хозяин. Хозяин часто говорил это сыну.

– Эдуард! – властный женский голос в одно мгновение превратил лицо мальчика из злого в испуганное. – Что за выражения!

Эдди попытался промямлить что-то похожее на «Ну, мам», – но под строгим взглядом матери только буркнул:

– Я больше не буду.

Она скупо кивнула, принимая его обещание за должное, и, взяв сына за руку, увела его на второй этаж, одёргивая каждый раз, как Эдди пытался повернуться и помахать мне. На верхней ступеньке Хозяйка обернулась:

– Эд, – она поджала губы, будто ей было неприятно называть меня этим именем, – спустись к Саше, он звал тебя, – то, что муж брал работу домой, ей также не нравилось.

Из всех членов семьи Хозяйка всегда интересовала меня меньше всего. Она была логична и в первую очередь всегда руководствовалась здравым смыслом, а потом уже – чувствами. В отличие от иррациональных поступков Эдди, в её действиях я всегда видел смысл.

– Хорошо, спасибо, – она так же сухо кивнула. Я ещё мог различить, как недовольно бурчит Эдди. Сейчас его, вероятно, ждало занятие на скрипке, но мальчик, я был уверен, с большим интересом отправился бы со мной к отцу. Тут страх перед матерью не мог остановить его. Эдди обожал наблюдать за тем, как Хозяин работает надо мной. На мой взгляд, в этом не было ничего увлекательного для маленького мальчика. Но он умел находить интересное даже в таком скучном занятие, как написание кода.



