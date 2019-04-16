Горячко А.- Эдди-41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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– Скажи «дурак», – мальчик сновал вокруг меня, вытягивая тонким писклявым голоском: – Ну, скажи «дурак», ну скажиииии…
– Дурак, – покорно произнёс я, и ребёнок восторженно засмеялся, широко раскрыв щербатый рот. Его радость была мне непонятна, люди не любили, когда их называли дураками, но мальчик веселился непритворно.
– А теперь «баран»!
Его яркие зелёные глаза искрились неподдельным любопытством, оттопыренные уши шевелились, когда он улыбался, и это казалось мне забавным.
– Баран! – я постарался скопировать его интанацию.
– Сам баран! – крикнул Эдди и вновь расхохотался.
– Сам баран!
– Нет, это ты баран!
– Нет, это ты баран! – я наблюдал за тем, как восторг на его вытянутом лице сменяется нетерпением, а затем раздражением.
– Ты не понимаешь! – в конце концов разозлился мальчик.
– Не понимаю, – спокойно согласился я, но почему-то это его не успокоило.
– Тупой, Эд! – могло показаться, что Эдди сейчас заплачет. – Как ты мне дорог! – вместо слёз выдавил он, очевидно используя фразу, которую обычно произносил Хозяин. Хозяин часто говорил это сыну.
– Эдуард! – властный женский голос в одно мгновение превратил лицо мальчика из злого в испуганное. – Что за выражения!
Эдди попытался промямлить что-то похожее на «Ну, мам», – но под строгим взглядом матери только буркнул:
– Я больше не буду.
Она скупо кивнула, принимая его обещание за должное, и, взяв сына за руку, увела его на второй этаж, одёргивая каждый раз, как Эдди пытался повернуться и помахать мне. На верхней ступеньке Хозяйка обернулась:
– Эд, – она поджала губы, будто ей было неприятно называть меня этим именем, – спустись к Саше, он звал тебя, – то, что муж брал работу домой, ей также не нравилось.
Из всех членов семьи Хозяйка всегда интересовала меня меньше всего. Она была логична и в первую очередь всегда руководствовалась здравым смыслом, а потом уже – чувствами. В отличие от иррациональных поступков Эдди, в её действиях я всегда видел смысл.
– Хорошо, спасибо, – она так же сухо кивнула. Я ещё мог различить, как недовольно бурчит Эдди. Сейчас его, вероятно, ждало занятие на скрипке, но мальчик, я был уверен, с большим интересом отправился бы со мной к отцу. Тут страх перед матерью не мог остановить его. Эдди обожал наблюдать за тем, как Хозяин работает надо мной. На мой взгляд, в этом не было ничего увлекательного для маленького мальчика. Но он умел находить интересное даже в таком скучном занятие, как написание кода.
Борис Долинго|Author
Странная ситуация складывается последние пару лет – приходит очень приличное количество текстов, написанных неплохим литературным языком, но со странным, недодуманными, каким-то недоделанными сюжетами. Либо сюжетная линия выстроена в тексте сумбурно и неясно, либо многие сюжетные построения выполнены крайне нелогично. А, как правило, присутствует и первое, и второе. То, что авторы в массе своей стали писать более качественным языком – это прекрасно. А то, что хромают сюжетные построения по разным параметрам – очень плохо.
С чем связана такая тенденция, не понятно, но то, что это тенденция – очевидно.
В данном случае как раз наблюдаем то, о чём сказано выше. Написано «литературно» очень неплохо. Даже набрано всё, в основном, верно: где надо стоят тире, а не дефисы и т.д., правда, есть ошибки в пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Автору надо внимательно посмотреть соответствующие нормы (если автор мне напомнит, пришлю соответствующую «методичку»). А вот с «логикой» и гладкостью построения сюжета есть существенные проблемы.
Рассказ ведётся от лица человекообразного робота, сделана попытка вроде бы очень «психологичного» сюжета о том, как робот развивается и меняется. Фактически, превращаясь реально в человека. Но сюжет выстроен настолько сумбурно, что не всегда понятна последовательность событий и того, что конкретно происходит – слишком высока «фрагментарность» повествования. Возможно, это связано с тем, что автор (как мне кажется) не вполне верно выбрала форму повествования: сюжетная идея намного объёмнее, чем размер текста в 41 т. знаков – из-за этого, возможно, автору часто просто не хватает места для последовательного и чёткого изложениям мыслей.
Кроме того, что очень важно, много нелогичностей, которые не позволяют воспринимать «картину мира» (т.е., мир, описанный в рассказе во всей его полноте) как естественную, в которую можно поверить. Ну, например, берём саму суть: робот создаётся на деньги Академии наук, но почему-то всё время находится в доме профессора Шумилова. И при этом Академия наук вроде бы хочет забрать робота, а профессор его не отдаёт! Странно, не правда ли? Если все исследования и разработки ведутся не на личные деньги профессора, то что стоим Академии изъять модель у частного лица?! Ровным счётом ничего, т.е. данный «конфликт» в рассказе крайне надуман.
Затем несуразность примерно из той же серии: результаты исследований желает забрать какая-то спецслужба (причём, не вражеская, действующая тайно, а родная, российская), но не может почему-то это сделать легально, и пытается заниматься похищением, а потом и инсценирует убийство профессора! Для чего, спрашивается? Какой-то, прошу прощения, детский сад в смысле «логики», кино и немцы какие-то, ей богу.
Можно много чего ещё можно сказать, но у нас, всё-таки, минирецензия, а не подробный разбор текста «по косточкам». Но сказанного уже вполне достаточно, чтобы автору было, над чем подумать. Резюме: рассказ имеет определённый «потенциал», но автору нужно серьёзно поработать над «гладкостью» построения самого сюжета и на над местами, где присутствуют явные логические натяжки. Последнее, уверен, тут окажется самым сложным.