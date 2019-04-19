Солнечная Н.– Веры нет–19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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А настроение всё одно — ...

И рядом с чашкой кофе два патрона.

Махнуть на всё рукой и выйти бы в окно,

Да только опоздал к раздаче крыльев дома...

Степан задумчиво глядел на дымящуюся сигарету, силясь придумать приличную рифму к слову «окно», кроме очевидной. Настроение вполне соответствовало первой строчке записанного на салфетке экспромта, как, впрочем, и сложившееся положение. В голове вертелась фраза из мультика: «Просыпаюсь я как-то утром, а у меня жена — ананас! Уродливый такой… Но я любил её!»

Вот и Стёпа чувствовал себя вполне героем мультфильма: проснулся как-то утром, а у него жена — ящерица. Уродливая такая... Глазищи жёлтые, круглые, что твои плошки, глядят в упор и не моргают. Кажущиеся голыми без ресниц. Серая чешуя по всей морде мелкая, к шее становится крупнее, заходит одна на другую, как кольчуга, проведёшь рукой — гладко. Трёхпалые суставчатые руки короче людских раза в два, как будто обрубленные по локоть, слабые, неразвитые. Задние лапы, наоборот, мощные, созданные как раз для долгой ходьбы — и со шпорами, как у петуха. Узкие плечи, переходящие в такой же торс. Заметное белёсое брюшко. Мощный хвост — как третья нога — сильная поддержка. И всё это пряталось под личиной его хрупкой жены.

— А Вера где? — спросил он хрипло, увидев в своей постели это чудище.

Чудище немигающе гипнотизировало Степана. Рядом, аккуратно сложенная, словно шкурка лягушки из сказки о Василисе Прекрасной, лежала личина Веры.

— Ты завтра приехать обязан.

— Мне уйти? — обыденно спросил Стёпа.

И тут же истерично рассмеялся: жену куда-то дели, причём, судя по всему, это меньшая из проблем, а они тут реверансы исполняют.

Тут же вспомнились тысячи мелочей, связанные с женой и вызывающие недоумение. Чуть позже пришло отвращение: и с вот этой каракатицей он занимался сексом?! Тьфу ты, зоофилия какая-то, ей богу. И где всё-таки Вера?!

Не то чтобы он пылал особой страстью, просто жена — она привычная, мягкая, домашняя... обыкновенная человеческая женщина, а не эта вот крокодилица.

— Веры нет. И не будет.

Сволочи. Степана передёрнуло: он старался не думать, как получили личину.

— Это как... одежда ваша, комбинезон. Скафандр, вот! Даже застёжка есть, — словно читая мысли, выдала рептилия. — Хочешь, посмотри?

Господи, нет! Щедрое предложение оказалось последней каплей, и молодой мужчина кинулся в туалет, где его благополучно вывернуло. Потом долго полоскал рот, глядя в зеркало, и думал, каковы шансы, что он сошёл с ума.



