Солнечная Н.– Веры нет–19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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А настроение всё одно — ...
И рядом с чашкой кофе два патрона.
Махнуть на всё рукой и выйти бы в окно,
Да только опоздал к раздаче крыльев дома...
Степан задумчиво глядел на дымящуюся сигарету, силясь придумать приличную рифму к слову «окно», кроме очевидной. Настроение вполне соответствовало первой строчке записанного на салфетке экспромта, как, впрочем, и сложившееся положение. В голове вертелась фраза из мультика: «Просыпаюсь я как-то утром, а у меня жена — ананас! Уродливый такой… Но я любил её!»
Вот и Стёпа чувствовал себя вполне героем мультфильма: проснулся как-то утром, а у него жена — ящерица. Уродливая такая... Глазищи жёлтые, круглые, что твои плошки, глядят в упор и не моргают. Кажущиеся голыми без ресниц. Серая чешуя по всей морде мелкая, к шее становится крупнее, заходит одна на другую, как кольчуга, проведёшь рукой — гладко. Трёхпалые суставчатые руки короче людских раза в два, как будто обрубленные по локоть, слабые, неразвитые. Задние лапы, наоборот, мощные, созданные как раз для долгой ходьбы — и со шпорами, как у петуха. Узкие плечи, переходящие в такой же торс. Заметное белёсое брюшко. Мощный хвост — как третья нога — сильная поддержка. И всё это пряталось под личиной его хрупкой жены.
— А Вера где? — спросил он хрипло, увидев в своей постели это чудище.
Чудище немигающе гипнотизировало Степана. Рядом, аккуратно сложенная, словно шкурка лягушки из сказки о Василисе Прекрасной, лежала личина Веры.
— Ты завтра приехать обязан.
— Мне уйти? — обыденно спросил Стёпа.
И тут же истерично рассмеялся: жену куда-то дели, причём, судя по всему, это меньшая из проблем, а они тут реверансы исполняют.
Тут же вспомнились тысячи мелочей, связанные с женой и вызывающие недоумение. Чуть позже пришло отвращение: и с вот этой каракатицей он занимался сексом?! Тьфу ты, зоофилия какая-то, ей богу. И где всё-таки Вера?!
Не то чтобы он пылал особой страстью, просто жена — она привычная, мягкая, домашняя... обыкновенная человеческая женщина, а не эта вот крокодилица.
— Веры нет. И не будет.
Сволочи. Степана передёрнуло: он старался не думать, как получили личину.
— Это как... одежда ваша, комбинезон. Скафандр, вот! Даже застёжка есть, — словно читая мысли, выдала рептилия. — Хочешь, посмотри?
Господи, нет! Щедрое предложение оказалось последней каплей, и молодой мужчина кинулся в туалет, где его благополучно вывернуло. Потом долго полоскал рот, глядя в зеркало, и думал, каковы шансы, что он сошёл с ума.
Борис Долинго|Author
Написано вполне качественно в литературном отношении. Мелкие недочёты «технического» характера – не в счёт (но автору стоит получше познакомиться с пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи). Сюжет начал просматриваться вполне себе оригинальный – подмена жены у ГГ инопланетянкой (надеюсь, не инопланетянином?); я даже не могу вспомнить какого-то близкого «аналога» вот именно в такой реализации.
В общем, всё казалось очень даже хорошо – но, к великому сожалению, это недоделанное произведение, поскольку, концовка напрочь отсутствует, словно текст обрывается недописанным. Нет неожиданного поворота, какой-то развязки, какая должна быть в произведении короткой формы.
Ведь что получается по сюжету? У ГГ жену подменили инопланетянкой, которая носит «скафандр» с ликом жены и постепенно превращается в человека (вплоть до строения внутренних органов). А его жена отправилась «туда». Рокировка этакая.
ГГ живёт, свыкается с новым качеством жены. Спецслужбы что-то заподозрили – какое-тир время следят за ГГ, а потом приходят к ГГ домой и вопрошают: «Это Ваша жена или инопланетянка?» В общем-то, что-то подобное уже проглядывалось сразу, как только было сказано, что за ГГ кто-то следит. (Несколько странно, что спецслужбы делают никаких анализов и т.п. – это явная натяжка, но бог с ней) А ГГ (видимо, уже «проникшись» новым качеством «супруги» отвечает, что – да, это настоящая жена. Спецслужбы уходят. Конец рассказа.
Согласитесь – явно недоделанная вещь. К сожалению, часто встречающийся недостаток: вот пишет автор некий сюжет, всё вроде неплохо, даже весьма хорошо, даже очень интересно читать – и вдруг концовка «ни о чём». Т.е., автор придумал часть сюжета – завязку, развитие какое-то – а концовку придумать не смог. И явно поторопился выдать произведение на публику.
А в подобных ситуациях нужно иметь терпение – допустим, не придумывается, концовка. Ну так стоит отложить текст и ждать, пока родится какой-то интересный сюжетный поворот, неожиданная развязка, так сказать, логичное завершение, Ведь в рассказе (в малой форме) это – непреложное условие «цельного рассказа». Иначе всё останется зарисовкой, наброском, не более. Если нужная концовка родится – прекрасно, тогда и можно выдавать рассказ на публику. А если не родится – ну, судьба у текста, значит такая, и показывать не стоит. Поскольку при прочтении такого незавершённого рассказа после последнего слова в тексте у читателя неизбежно возникает вопрос: «Ну и что?» Обманули вроде как! Конечно же в таком виде не годится.
Возможно, автор хотел показать достаточно «психологичные» изменения, происходящие с ГГ: вот была жена Вера. Вроде как не очень любимая, но ГГ жил себе и жил, как бы «по привычке», а при появлении инопланетянки (когда ГГ это обнаружил), он начинает пересматривать свои определённые взгляды и отношения к жене. Это намёками присутствует в тексте, но, во-первых, крайне туманно, и, во-вторых, без какого-то «конфликта». Подозреваю, что автор хотела сделать таким «конфликтом» то, что ГГ не сдаёт «жену» спецслужбам, но уж очень это без какого-то эмоционального накала происходит, и потому воспринимается как «оборванная концовка». Вообще мне кажется, что я (уже не в первый раз) сталкиваюсь с текстом, сюжетный замысел которого не соответствует выбранному размеру рассказа. По-моему, тут «потенциала» на повесть, как минимум ¬– тогда и резкий «поворот» в концовке становится совсем не обязательным, но, конечно, крупная форма требует куда большего наполнения самого сюжета как «психологизмами», так и определённым «экшеном», чтобы читалось увлекательно.