Казанский Д.-Три дня из жизни когнитивиста-89

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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1.
Арсений проснулся от холодного прикосновения к руке… Но он не стал сразу открывать глаза, вскрикивать и испуганно таращиться вокруг – в этом не было никакой нужды. Он уже давно знал, что это означает. Это его собаке Жуке пришло в голову, что солнце уже достаточно высоко и поэтому сейчас она стояла рядом с диваном, на котором спал Арсений, и слегка тыркалась холодным носом в его свесившуюся руку. Он перевёл взгляд на стенку – там висели часы. Шесть двадцать пять, однако... Ну что ж, у собаки хорошее чувство времени – через пять минут вставать пришлось бы по-любому. Жука, что характерно, тоже повернула голову и посмотрела на часы… Потом она подняла с пола хозяйский тапок и положила на край дивана, прямо на простыню. Арсений подскочил, резко стряхнул тапок вниз с простыни, встал, подул собаке в нос, та фыркнула и отошла от дивана. Всё, ночь ушла, начался день. Арсений потянулся и пошёл в ванную, на ходу массируя затылок. Долгое разглядывание себя в зеркале он не любил. Действительно, что толку смотреть на свою уже весьма морщинистую физиономию? Какой смысл кукситься от увиденного? Да, ему уже накатило полста – ещё можно продержаться на сносном уровне здоровья пяток лет. А там – посмотрим. Загадывать он не любил. Зато вот побыть гедонистом в это утро ему никто не может запретить.
Поэтому спустя пять минут его можно обнаружить в кухне, где он готовит себе завтрак, а собака сидит снизу и наблюдает за процессом. Вот сейчас он одновременно мелет порцию кофе, держа свою ручную кофемолку у живота, и одновременно обследует холодильник. Теперь он засыпал кофе в турку, подбавил огня. Наконец, можно переключиться на яичницу. Пожарить яичницу – казалось бы, чего проще? Но одним глазом надо глядеть за кофейной туркой, другим глазом – на настенный монитор, где бежали утренние новости. За яичницей можно было следить носом, но вот как следить за собакой на полу, чтоб на неё не наступить? Явно нужен был третий глаз…
У Арсения были некие свои забавности, если не сказать странности. Он был изменчив и зачастую внутренне противоречив. С одной стороны, например, он жутко злился, когда на стол подавали холодную селёдку прямо из холодильника. Посторонние люди это часто считали снобизмом, но они смотрели неглубоко. Это как пить холодный чай. Кстати, о чае. Тут почему-то, бывало, всё как раз наоборот. Когда у Арсения бывали приступы жадности, а это случалось иногда зимой - он запросто мог, например, взять два кем-то уже использованных пакетика чая и на их основе пытаться заварить новую порцию. Когда он был молодым и ел неделями только хлеб и плавленые сырки, ему не казалось, что так поступать – глупо. Н-да, насколько же противоречивым получается человек, выросший в одних условиях и живущий ныне в других… И снобизм тут, кстати, абсолютно ни при чем. Противоречивая эпоха формирует противоречивых людей. Такой вот материализм… Ну да ладно...
Борис Долинго|Author
Прежде всего – совет: если делаете ё-фикацию текста, то дела те это с помощью программы-ёфикатора, поскольку вручную всё равно пропустите кучу мест. А ещё лучше – приучитесь писать букву «ё» всегда везде где надо (ведь букву «а» или «о» пишите!)
Серьёзное замечание автору по компоновке текста: следует более внимательно подходит к вопросам, где начинать новый абзац. Тут есть простое правило: меняется некий «вектор «повествование» – начинай новый абзац. Так у читателя намного чётче формируется ощущение «ритма повествования», акцентируется внимание читателя на поворотах мысли автора, и т.д., и т.п. И совершенно однозначно – такой текст читается элементарно легче.
Конкретный пример – первый абзац текста, неоправданно длинный, создающий некое «нагромождения» авторских мыслей. Из него стоило бы сделать, как минимум, три (а то и четыре!) абзаца. То же самое можно сказать о многих участках текста – из-за неоправданно крупных абзацев, где создаётся «нагромождение» разноплановых мыслей, читать текст тяжеловато (хотя само по себе написано вполне себе неплохо, но автору надо было лишь почаще «Enter» нажимать).
Не очень правильно автор пользуется временем повествования в авторской речи: в основном изложение идёт в прошедшем времени, но местами без всяких сюжетных резонов перескакивает на время настоящее. Что создаёт весьма сильный «диссонанс» восприятия. Как правило, для авторской речи выбирается какое-то одно время повествования, и его придерживаются.
Из стилистических замечаний ещё – имеет место явный переизбыток повторов слов типа «был-была-бывало», ненужные уточнения «свой-своя» и т.п. Это не красит текст.
В целом – грамотно, но почему автор решил, что частица «же» пишется со словами через дефис?! Ну, если говорить о грамматике вообще – ошибок немного, но попадаются, корректор нужен (как и любому тексту). Ну, например, автор отождествляет «надевать» и «одевать», а это несколько разные понятия («надевают» – вещь, а «одевают» толь ко кого-то). Например, ошейник на собаку – «надевают» (как и ботинок – на себя).
Ну и ещё автору нужно познакомиться с правилами пунктуации для сочетаний прямой и косвенной речи – тут есть много ошибок (если напомнит – могу прислать нашу «методичку»).
Теперь, собственно, по существу сюжета. Если честно, то очень эклектичное произведение. Изображаемая «картина мира» (т.е., общий фон произведения) слабо убедительна: ну с чего вдруг в мире нет границ? Чем это обусловлено и обеспечено?
А сплошная авиаизация? Всё население поголовно летают на минисамолётиках и «вертушках». Так-то мысль в многом здравая: если иметь экономичный воздушный транспорт, то зачем тратиться на сотни и тысячи километров дорог, верно? Красво вроде как…. Но если себе представить такое, то… Ну, сами понимаете, что будет, если каждый пацан, бизнесмен или бабка станут летать на самолётах. (И хоть автор попытался уверить, что катастроф в воздухе нет, но… не верится никак). Ну или надо было сказать, что всё, типа, выполняет ИИ – а люди в такой ситуации просто угробят друг друга. Всё-таки «фантастика» (особенно с ярлыком «научная») – это не любое нагромождение фантастических элементов, а УБЕДИТЕЛЬНО выстроенная картина мира фантастического произведения.
Вообще эта «авиаизация», как и упоминание про некий Дар Таньо Ян придают тексту явный оттенок «юмора». Но в целом тут общий уровень юмора для чисто «юморного» произведения явно недостаточен, а при этом и из категории «серьёзного» уже имеющийся «юмор» данный текст явно выбивает. Ну взять хотя бы ещё и вручение Нобелевки за разработку программного обеспечения для роботов, надевающих ошейники на собак!
Правда, автор выписывает себе определённую индульгенцию в справочной информации о произведении, говоря, что данный текст – это «альтернативка». Но если бы такого пояснения не было, то догадаться весьма сложно, и оттого возникает некий «когнитивный диссонанс». Видишь некое подражание «миру Полдня», но на капиталистическом базисе, в который ой, ну не верится никак (как, в частности, и в разъезжающих по миру китаянок в поисках евромужиков). Ну очень уж всё подано именно эклектично – набором плохо стыкуемых друг с другом элементов. Юмор или не юмор? Не понятно.
При этом, по большому счёту, фантастический элемент в произведение явно вживлён искусственно. Просто, если вдуматься – а что в ДАННОМ сюжете фантастического останется, если убрать фант.элементы? В самом сюжете (метания программиста Артёма) – ничего. Просто если убрать всю «фантастику», то ДАННЫЙ текст не умрёт – это будет обычное экзистенциальный текст, описание будней некого программиста. Говорить тут можно ещё много чего, но у нас, как никак, не всеобъемлющая рецензия, а достаточно короткий обзор.
Резюме: конечно же отдавать почти целиком раздел фантастики в нашем журнале под данный текст (89 т.зн.!) желания нет совсем. Текст чрезвычайно затянутый и «рыхлый», с массой, прошу прощения, довольно утомительных описаний разных шатаний героя (шатаний как в прямом, так и в переносном смысле). Хотя нередко тут и присутствуют оригинальные рассуждения (которые, к сожалению, тонут во всех этих затянутых и часто мало необходимых по сюжетным соображениям описаниях).
Я бы не удивился, если на самом деле автор описывает какие-то моменты из своей повседневной жизни (работа программистом, прогулки с собакой, выезды на какие-то семинары и т.п.), просто добавив вокруг этого «фантастического антуража»: ну не на «гольфе» он едет на работу, а летит на «вертушке», не в Стогкгольм за Нобелевкой, а просто какой-то конкурс проф.мастерства выиграл и т.д., и т.п. Нет-нет, это совсем не плохо, когда авторы берут для сюжетов что-то из своей реальной жизни – это нормально (а откуда ещё брать?), но все подобные моменты в сюжете должны быть лишь оживляющим антуражем, декором, но не основой сюжета. Сюжет должен нести какую-то «глобальную» идею, а не пересказывать самокопания авторов, облечённые в фантастический антураж. Только тогда будут рождаться произведения, которые интересны широкому круг читателей, а не самому лишь автору (ну и, возможно, десятку его хороших знакомых, если эти знакомые тоже читают).
В нашем случае ощущение «нагромождения и эклектичности» в тексте многократно усиливается ещё и тем, о чём сказано было выше – слишком большими абзацами, в которых соединена масса разноплановых описаний и мыслей, очень утяжеляющих и само чтение, и элементарное ПОНИМАНИЕ СУТИ текста. Ведь при таком «нагромождении», часто даже если в тексте действительно была бы увлекательная интрига, её можно было и просто не увидеть.
В целом осталось ощущение, что автор имеет очень хороший «потенциал», чтобы писать «умно и интересно», потому что, если кто-то скажет, что данный текст не «умный», то пусть первый бросит в меня камень. Но автору необходимо научиться излагать мысли более «консистентно», выстраивая более выверенные более «идейно оправданные» сюжеты, не отвлекаясь на массу абсолютно ненужных частных (личных?) подробностей и рассуждений ради самих рассуждений, а не ради развития увлекательной сюжетной линии.