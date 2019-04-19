Казанский Д.-Три дня из жизни когнитивиста-89

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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1.

Арсений проснулся от холодного прикосновения к руке… Но он не стал сразу открывать глаза, вскрикивать и испуганно таращиться вокруг – в этом не было никакой нужды. Он уже давно знал, что это означает. Это его собаке Жуке пришло в голову, что солнце уже достаточно высоко и поэтому сейчас она стояла рядом с диваном, на котором спал Арсений, и слегка тыркалась холодным носом в его свесившуюся руку. Он перевёл взгляд на стенку – там висели часы. Шесть двадцать пять, однако... Ну что ж, у собаки хорошее чувство времени – через пять минут вставать пришлось бы по-любому. Жука, что характерно, тоже повернула голову и посмотрела на часы… Потом она подняла с пола хозяйский тапок и положила на край дивана, прямо на простыню. Арсений подскочил, резко стряхнул тапок вниз с простыни, встал, подул собаке в нос, та фыркнула и отошла от дивана. Всё, ночь ушла, начался день. Арсений потянулся и пошёл в ванную, на ходу массируя затылок. Долгое разглядывание себя в зеркале он не любил. Действительно, что толку смотреть на свою уже весьма морщинистую физиономию? Какой смысл кукситься от увиденного? Да, ему уже накатило полста – ещё можно продержаться на сносном уровне здоровья пяток лет. А там – посмотрим. Загадывать он не любил. Зато вот побыть гедонистом в это утро ему никто не может запретить.

Поэтому спустя пять минут его можно обнаружить в кухне, где он готовит себе завтрак, а собака сидит снизу и наблюдает за процессом. Вот сейчас он одновременно мелет порцию кофе, держа свою ручную кофемолку у живота, и одновременно обследует холодильник. Теперь он засыпал кофе в турку, подбавил огня. Наконец, можно переключиться на яичницу. Пожарить яичницу – казалось бы, чего проще? Но одним глазом надо глядеть за кофейной туркой, другим глазом – на настенный монитор, где бежали утренние новости. За яичницей можно было следить носом, но вот как следить за собакой на полу, чтоб на неё не наступить? Явно нужен был третий глаз…

У Арсения были некие свои забавности, если не сказать странности. Он был изменчив и зачастую внутренне противоречив. С одной стороны, например, он жутко злился, когда на стол подавали холодную селёдку прямо из холодильника. Посторонние люди это часто считали снобизмом, но они смотрели неглубоко. Это как пить холодный чай. Кстати, о чае. Тут почему-то, бывало, всё как раз наоборот. Когда у Арсения бывали приступы жадности, а это случалось иногда зимой - он запросто мог, например, взять два кем-то уже использованных пакетика чая и на их основе пытаться заварить новую порцию. Когда он был молодым и ел неделями только хлеб и плавленые сырки, ему не казалось, что так поступать – глупо. Н-да, насколько же противоречивым получается человек, выросший в одних условиях и живущий ныне в других… И снобизм тут, кстати, абсолютно ни при чем. Противоречивая эпоха формирует противоречивых людей. Такой вот материализм… Ну да ладно...



