Серебрянский Д. – Край Вселенной – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Где мы, Эдвард?

– На краю, Джон, на краю.

– Почему на этом краю так темно, Эдвард? Мы живы?

– Живы, Джон. Просто мы на краю Вселенной.

Эдвард и Джон примостились на обрыве. Впечатляющих размеров обрыв есть, пожалуй, самая интересная вещь в целой Вселенной от её края до края. Оказалась бы эта бездна за краем нашего сознания; оказалась бы предоставленной кем-то свыше, прыгнув в которую возможно почувствовать невероятное и очутиться совершенно в другом месте. Впечатляющее и удивительное в этом месте может многое изменить, ведь тогда будут опровергнуты столь важные – теория Большого взрыва, которая описывает начало расширения Вселенной из одной точки, и закон Хаббла (закон всеобщего разбегания галактик), который описывает это самое её расширение. Ведь никто прежде не стоял на обрыве Вселенной; теперь же, кажется, он слишком близок: обрыв, на котором похоже, что человек может оступиться и упасть в невероятной черноты бездну, поглощаясь тьмой. Космическая темнота окутывала пространство. Может быть это туннель, который выведет в чудесное будущее, и поможет преодолеть путь, который начнётся в одном месте и завершится в другом?

Джон, возбуждённый подобной затеей, был готов прямо сейчас совершить прыжок в неизвестность.

– Эдвард, разве у Вселенной есть край?

– У всего есть край, Джон. Всему есть предел. У всех существует

грань, Джон.

– И что же, Эдвард, мы прыгнем?

– Мы прыгнем, Джон. Мы прыгнем вместе. Главное не бойся.

– Я готов, Эдвард.

– Пора!

***

Оказаться на самом краю мира невероятно, и этот мир, по всей вероятности, совсем безмятежный. Мой брат Эдвард мечтал найти это место задолго до того, как мы запланировали здесь оказаться. Наше путешествие совершенно невероятно вообразить, но тем не менее оно реально.

Однажды, нам с Эдвардом пришла идея посетить «Тихий лес» на окраине нашего чудесного городка и, конечно, будучи интересующимися всеми благами этого мира, мы отправились туда. К сведению, «Тихий лес» – это совершенно невиданной красоты заповедник с кучей различных видов растений, деревьев и зверей. Пожалуй, одним из самых приятных моментов в нём – ловить остатки солнечных лучей, прячущихся за спинами огромных хвойных деревьев. В тот день Эдварду и пришла мысль: несмотря ни на что мы должны найти край мира. Тогда у меня зародилась идея, ставшая впоследствии мечтой жизни о полёте в космос и открытии тайны путешественников во времени. Глупо, конечно, однако, что с меня было взять.



