Серебрянский Д. – Край Вселенной – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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– Где мы, Эдвард?
– На краю, Джон, на краю.
– Почему на этом краю так темно, Эдвард? Мы живы?
– Живы, Джон. Просто мы на краю Вселенной.
Эдвард и Джон примостились на обрыве. Впечатляющих размеров обрыв есть, пожалуй, самая интересная вещь в целой Вселенной от её края до края. Оказалась бы эта бездна за краем нашего сознания; оказалась бы предоставленной кем-то свыше, прыгнув в которую возможно почувствовать невероятное и очутиться совершенно в другом месте. Впечатляющее и удивительное в этом месте может многое изменить, ведь тогда будут опровергнуты столь важные – теория Большого взрыва, которая описывает начало расширения Вселенной из одной точки, и закон Хаббла (закон всеобщего разбегания галактик), который описывает это самое её расширение. Ведь никто прежде не стоял на обрыве Вселенной; теперь же, кажется, он слишком близок: обрыв, на котором похоже, что человек может оступиться и упасть в невероятной черноты бездну, поглощаясь тьмой. Космическая темнота окутывала пространство. Может быть это туннель, который выведет в чудесное будущее, и поможет преодолеть путь, который начнётся в одном месте и завершится в другом?
Джон, возбуждённый подобной затеей, был готов прямо сейчас совершить прыжок в неизвестность.
– Эдвард, разве у Вселенной есть край?
– У всего есть край, Джон. Всему есть предел. У всех существует
грань, Джон.
– И что же, Эдвард, мы прыгнем?
– Мы прыгнем, Джон. Мы прыгнем вместе. Главное не бойся.
– Я готов, Эдвард.
– Пора!
***
Оказаться на самом краю мира невероятно, и этот мир, по всей вероятности, совсем безмятежный. Мой брат Эдвард мечтал найти это место задолго до того, как мы запланировали здесь оказаться. Наше путешествие совершенно невероятно вообразить, но тем не менее оно реально.
Однажды, нам с Эдвардом пришла идея посетить «Тихий лес» на окраине нашего чудесного городка и, конечно, будучи интересующимися всеми благами этого мира, мы отправились туда. К сведению, «Тихий лес» – это совершенно невиданной красоты заповедник с кучей различных видов растений, деревьев и зверей. Пожалуй, одним из самых приятных моментов в нём – ловить остатки солнечных лучей, прячущихся за спинами огромных хвойных деревьев. В тот день Эдварду и пришла мысль: несмотря ни на что мы должны найти край мира. Тогда у меня зародилась идея, ставшая впоследствии мечтой жизни о полёте в космос и открытии тайны путешественников во времени. Глупо, конечно, однако, что с меня было взять.
Борис Долинго|Author
Написано весьма «психологично» – несмотря на стилистические огрехи, возникающие из-за того, что автор пытается строить не то чтобы какие-то очень сложные в смысловом отношении предложения, а просто часто пытается сказать даже простые мысли весьма вычурно. Это не плохо – просто надо вычитывать текст и исправлять места, где подобные попытки приводят к тому, что для понимания смысла сказанного, нужно кусок текста пару раз перечитать.
Встречаются в тексте и откровенные тавтологичности: «…Оказаться на самом краю мира невероятно, и этот мир, по всей вероятности,..», а ещё через строчку снова «…Наше путешествие совершенно невероятно вообразить…». Невероятно – вероятности – невероятно. Такие повторы всегда оставляют удручающее впечатление о тексте. Хотя, конечно, и легко правятся.
В общем-то, дело даже не в этой местами не слишком хорошей стилистике изложения – хуже то, что это никак не фантастика. Это некий «психологический» (и по замыслу весьма высокохудожественный) рассказ о переживаниях подростка, старший брат которого имел суицидальные наклонности. Наклонности эти привели к тому, что старший брат прыгнул с обрыва, рассчитывая, что шагает за край Вселенной. Младшие брат оказался более уравновешенный в психическом смысле, и не прыгнул. И правильно сделал, хотя после этого всё время мучается воспоминаниями о старшем брате (возможно, ещё и прыгнет, но – попозже :)).
Если это – фантастика, то и, например, «Полёт над гнездом кукушки» – тоже фантастика. Но признавать такое – значит, девальвировать жанр. Рассказ-то сам по себе весьма неплох (если подчистить стилистику), но он не для «Уральского Следопыта», не для раздела фантастики.