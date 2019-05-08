Улыбкин А.-К свету сквозь тьму – 66

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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1
Мужчина в костюме биозащиты совершал лишь известные ему манипуляции с бесчисленными трубками и проводами. Он недовольно бурчал себе что-то под нос, наверняка ругая легкомысленную помощницу.
Девушка стояла за пределами исследовательского бокса. Она уже сняла маску и нервозно пыталась освободиться от оков спецодежды – проклятые застёжки заклинило в самый неподходящий момент.
Ей было абсолютно плевать на допущенную ошибку. Подумаешь, неправильно подключила одну из линий питания. Эффективность «содержимого» бокса не может ведь пострадать из-за такой мелочи!
Но мужчина придерживался иного мнения. Дотошность и чрезмерное стремление к идеалу наверняка изрядно портили жизнь даже ему.
Позже ей наверняка влетит, даже есть вероятность к вечеру оказаться за воротами КПП. Выходное пособие, коробка с личными вещами в руках да презрение в глазах уже бывших коллег по работе. Такой финал вполне вероятен. Ну и ладно, можно же подыскать себе и другое место!
Девушка, наконец, сбросила костюм и ещё раз окатила гневным взглядом научного руководителя. Она мысленно вывалила на него все ругательства, которые удалось припомнить, и лишь после этого включила видеозапись.
На мониторе возникло знакомое лицо. Прекрасную тёмную копну волос состригли, а голову тщательно выбрили. Глаза девушки открыты, но взгляд безучастен, направлен в пустоту. Губы пересохли и потрескались. На щеках не достаёт румянца. Ещё вчера она была красива.
В документах значится, что это добровольное участие в исследованиях.
И в каком же именно месте у неё жизнь не удалась? Дочь маститых учёных, что посвятили жизнь сети, и сидит в исследовательском модуле Центра? Скажи кому, не поверят, у виска пальцем начнут крутить. Живи себе и радуйся, в крайнем случае, просто проматывай наследство! Странно всё как-то.
Лиза здесь всего пару месяцев. И до сих пор на испытательном сроке. Соблазнилась на уговоры о перспективе и значимости работы в Центре.
Доктор Прис, вежливый-добрый-тактичный в стенах учебного корпуса, в реальных условиях оказался склочным и придирчивым. Неудивительно, что с ним долго никто не выдерживал. Слухи подтверждались.
Прис – ярчайший представитель исследователя одиночки. Он никому ничего не доверяет, старается держать под контролем буквально всё – от «Можно я пойду пописать?» до «Вы не против, если порученным мне делом займусь я?» А о манере подвергать сомнению надёжность любой работы, проделанной не им самим, можно и не вспоминать. Скотина, в общем… редкостная.
Доктор проверил каждый элемент, ещё раз убедился, что датчики на голове девушки расположены правильно, затем нажал «пуск» и покинул бокс.
Борис Долинго|Author
Написано грамотно, набрано хорошо (правда, бросилось в глаза написание «несмотря на» раздельно с «не» ¬ лишнее свидетельство, что любому тексту любого автора нужен корректор, как минимум).
Очень сильно напрягло то, что более полвины текста (а текст, как никак, 66 т.зн.!) нет ни одного диалоги. Плохо, когда текст состоит из одних диалогов, но не менее уныло, когда диалогов в тексте нет. Такой текст смотрится как некий «монолог» автора, и надо быть очень хорошим «оратором» или настолько интересный сюжет очень грамотно выстроить, чтобы подобный «монолог» не утомлял. (Единственный случай, по-моему, когда текст-монолог читается хорошо, это повесть Станислава Лема «Непобедимый»).
Здесь, увы, этого не случилось – очень уж утомительны «лекционные» описания автора в его «монологе». Стремление ввести читателя в курс дела вполне объяснимо, но делать это лекциями – авторскими «монологами» затея явно провальная, поскольку читать подобное большей части читателей (особенно, достаточно искушённой в хорошей литературной фантастике) будет просто утомительно. Все объяснения по «картине мира», которую рисует автор в сюжете, необходимо давать на 80-90% косвенно, через подстрочник, короткие авторские пояснения-упоминания, через речь персонажей, т.е., как бы походя, «вскользь», но ни в коем случае не превращать текст в очерк-лекцию. Да, такое описание «картины мира», особенно если автор пытается сделать её достаточно объёмной и многогранной, требует почти всегда и соответствующего объёма текста, и в нашем случае всё то, что автор изложил в своём «очерке», изложить более художественно на 66 т.зн. точно бы не получилось. Но тут уж автору необходимо выбирать правильные инструменты – либо писать рассказ, либо писать роман, поскольку рассказ-очерк вряд ли удовлетворит искушённого в литературной фантастике редактора.
В данном случае мы имеем как раз то, о чём я говорю: тему на роман, которую автор попытался затолкать в прокрустово ложе рассказа. Результат – получилось плохо, а иначе и не могло. А тема интересная и во многом вечная: как можно модифицировать общество для наибольшей его (общества) эффективности). При этом весьма современный инструмент модификации описывается – информационные технологии. К сожалению, получилось не художественное произведение, а лишь «художественный очерк»