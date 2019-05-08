Улыбкин А.-К свету сквозь тьму – 66

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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1

Мужчина в костюме биозащиты совершал лишь известные ему манипуляции с бесчисленными трубками и проводами. Он недовольно бурчал себе что-то под нос, наверняка ругая легкомысленную помощницу.

Девушка стояла за пределами исследовательского бокса. Она уже сняла маску и нервозно пыталась освободиться от оков спецодежды – проклятые застёжки заклинило в самый неподходящий момент.

Ей было абсолютно плевать на допущенную ошибку. Подумаешь, неправильно подключила одну из линий питания. Эффективность «содержимого» бокса не может ведь пострадать из-за такой мелочи!

Но мужчина придерживался иного мнения. Дотошность и чрезмерное стремление к идеалу наверняка изрядно портили жизнь даже ему.

Позже ей наверняка влетит, даже есть вероятность к вечеру оказаться за воротами КПП. Выходное пособие, коробка с личными вещами в руках да презрение в глазах уже бывших коллег по работе. Такой финал вполне вероятен. Ну и ладно, можно же подыскать себе и другое место!

Девушка, наконец, сбросила костюм и ещё раз окатила гневным взглядом научного руководителя. Она мысленно вывалила на него все ругательства, которые удалось припомнить, и лишь после этого включила видеозапись.

На мониторе возникло знакомое лицо. Прекрасную тёмную копну волос состригли, а голову тщательно выбрили. Глаза девушки открыты, но взгляд безучастен, направлен в пустоту. Губы пересохли и потрескались. На щеках не достаёт румянца. Ещё вчера она была красива.

В документах значится, что это добровольное участие в исследованиях.

И в каком же именно месте у неё жизнь не удалась? Дочь маститых учёных, что посвятили жизнь сети, и сидит в исследовательском модуле Центра? Скажи кому, не поверят, у виска пальцем начнут крутить. Живи себе и радуйся, в крайнем случае, просто проматывай наследство! Странно всё как-то.

Лиза здесь всего пару месяцев. И до сих пор на испытательном сроке. Соблазнилась на уговоры о перспективе и значимости работы в Центре.

Доктор Прис, вежливый-добрый-тактичный в стенах учебного корпуса, в реальных условиях оказался склочным и придирчивым. Неудивительно, что с ним долго никто не выдерживал. Слухи подтверждались.

Прис – ярчайший представитель исследователя одиночки. Он никому ничего не доверяет, старается держать под контролем буквально всё – от «Можно я пойду пописать?» до «Вы не против, если порученным мне делом займусь я?» А о манере подвергать сомнению надёжность любой работы, проделанной не им самим, можно и не вспоминать. Скотина, в общем… редкостная.

Доктор проверил каждый элемент, ещё раз убедился, что датчики на голове девушки расположены правильно, затем нажал «пуск» и покинул бокс.



