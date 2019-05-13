Романов А – Правила игры – 39

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Вадим завернул за угол, пересёк площадь.

Перед входом в здание стояла очередь, человек двадцать. Над входом висела плазменная панель. Около хвоста очереди зачем-то стояли двое охранников.

Вадим подошёл.

– Ванин Вадим Романович? – спросил стоящий слева охранник.

– Да, – сказал Вадим.

Подумал: откуда они его знают?

– Похож, – странным тоном сказал стоящий справа.

– В смысле? – не понял Вадим.

Шагнул было к дверям.

– Очередь, – буркнул стоящий в конце очереди мужчина, такого же роста как Вадим, в почти такой же одежде.

– Мне назначено, – сказал Вадим.

Оглядел здание. На фасаде было написано: «Издательский дом». Какая может быть очередь в «Издательский дом»?

– Всем назначено, – бросил стоявший предпоследним, с такой же, как у Вадима, причёской.

Левый охранник осклабился.

– Я Ванин Вадим Романович, – сказал ему Вадим. – Мне назначено.

– Все здесь Ванины Вадимы Романовичи, – сказал охранник. – Всем назначено.

– То есть как это – все?

Вадим полез было за паспортом, но на половине пути рука замерла. Он вдруг понял, что почти все стоящие в очереди одного с ним роста, его же комплекции, с такими же причёсками.

Что за?..

– И зачем это вам? – с явным сочувствием спросил правый охранник.

– Зачем – что? – севшим голосом спросил Вадим. Происходила явно какая-то чертовщина, что-то непонятное происходило, что-то странное, он ещё не понимал – что, но внутри у него всё уже сжалось.

– Я Ванин Вадим Романович, – повторил он. – Мне назначено.

Сзади подошёл ещё мужчина, встал. Он был такого же роста как Вадим, у него даже лицо было таких же пропорций – высокий лоб, короткий нос, острая как дамский каблук нижняя челюсть.

– Автор «Полёта»? – переключился на подошедшего левый охранник.

Тот молча кивнул.

– Что? – переспросил Вадим. – Я – автор «Полёта». Романа «Полёт».

Мужчина не удостоил его взглядом.

– Я автор «Полёта»! – повторил Вадим уже громче.

– Все так говорят, – сказал правый охранник, зевнул.

– Что значит – все говорят! Они могут говорить всё что угодно, но...

Вадим дёрнулся было к входу, но очередь тут же, словно она была единым живым организмом, проклятой змеёй, сместилась так, что закрыла ему проход.

Он замер на месте.

На панели на экране появилась женщина, стала беззвучно открывать рот. По низу побежал текст. «Автор романа «Полёт», произведения, удостоенного впервые учреждённой премии «Астра», был сегодня приглашён для беседы с представителем редакции и комиссии комитета премии, а также для оформления соответствующих документов в «Издательский дом».



