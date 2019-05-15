Свириденко Е. – Плата – 2

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Он так долго этого ждал. Наконец-то, ещё немного, и Он узнает, как можно записывать мудрость. Он узнает великую тайну - тайну письменности. Ему нужны были руны, чтобы записывать будущее и прошлое, былое и грядущее. Правда, для обретения мудрости ему пришлось отдать глаз, но оно того стоило.

Наконец он подошёл к Иггдрасилю. Мировое Древо поражало своим величием. Но Он знал, что Древо не отдаёт свои знания просто так - нужно принести в жертву себя самого.

Альфёдр не стал медлить - смерть была ему не страшна! Он забрался на дерево, обвязал свои ноги верёвкой, и свесился вниз. Теперь остаётся только ждать.

Повесившийся Бог, Бог приносящий себя в жертву - как трогательно! Хотя это уже где-то было. И до него, и после. Вератюр слышал, что какой-то представитель еврейского народа тоже принёс себя в жертву - в жертву людям! Подумать только! Ими нужно управлять, а не жалеть их. Как низко пали молодые боги и их последователи.

А теперь - ждать. Девять дней - и тайна рун покорится ему!

Игг успокоился и, хоть это и было сложно в его положении вверх тормашками - заснул.

***

- Эй, Федя! Федя! Ты где?

Федя встрепенулся - мама! Она не должна увидеть его на дереве, она не любит, когда он залезает на него. Нужно быстрее слезть, но как?

Вот он увидел на горизонте одинокую женскую фигуру. Всё, поздно. Остаётся только покориться судьбе.

- Федя, сколько я тебе говорила - не лезь на это дерево, упадёшь и разобьёшься. Ну вот, запутался в веревке ещё какой-то, давай я тебе помогу.

С этими словами мама распутала узел, и Федя упал прямо ей на руки. Она опустила его и строго посмотрела на пятилетнего карапуза.

- Фёдор - грозным голосом сказала она - ты никогда не научишься читать и писать, если всё время будешь сбегать с наших с тобой уроков. Откуда фингал под глазом?

- Подрался - буркнул Федя - с дачными ребятами.

- А рот почему грязный?

- Из лужи пил.

- Ладно уж, беги домой, бабушка квас сделала домашний.

- Ура! Мёд поэзии ждёт меня! - радостно вскричал мальчик и побежал по направлению к дому.

- И откуда в нем столько фантазии? Восхитительный мальчик, не правда ли? - спросила мать неизвестно у кого.



