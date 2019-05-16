Шевченко А. – Versione un piratas – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Клубы пыли оседали на пыльную дорогу, уносившую карету, а вместе с ней – надежды и чаяния. Мачеха и сёстры уехали на бал, там они станут танцевать и знакомиться с кавалерами, а, возможно, даже с принцем. А ей снова перебирать крупу.

Золушка вздохнула и отвернулась от окна. Пора приниматься за работу.

Она прошлась, разбрасывая ногами фасоль и чечевицу. Сколько тут мешков? Восемь? Девять? Хорошо, если к утру разберёт.

Громыхнуло, ударив по ушам. Золушка взвизгнула, оборачиваясь.

Посреди кухни оседало облако сажи, вырвавшееся из камина. Гасли, шипя, искры, а ещё там кто-то ворочался и бормотал.

Золушка прижалась спиной к стене, вооружившись половником. Позвать на помощь? Но вся прислуга разбрелась, зная, что хозяева не вернутся раньше утра.

Из камина, кашляя и отплёвываясь, вывалилось нечто – лохматое и приземистое.

– Снова напутал, – отчётливо произнесло оно. – Спасибо нерадивым хозяевам.

– Почему нерадивым? – пискнула Золушка.

Нечто повернулось на голос.

– Потому что камин не растоплен.

Мальчишка. Лет пятнадцати, не больше. Вихрастый, пухлощёкий, в грязной рубашке и штанах с подтяжками. Совсем не страшный.

– А… ты откуда взялся?

– Ты – Золушка?

– Ага.

– Значит, я не балбес, а молодец, – непонятно объяснил мальчишка. – А то всё – бездарь, бездарь…

Он споткнулся о горку пшена и скривился.

– Ну и грязища, скажу я тебе. А фея говорила – Золушка такая хозяйственная, аккуратная. Мусору накидала – жуть!

– Это не мусор! Это крупа. Горох, чечевица, фасоль, пшено. Мне это разобрать надо.

Мальчишка поднял бровь.

– У всех свои увлечения, – пробормотал он.

– Погоди, – опомнилась Золушка. – Ты сказал, фея?

– Ну да. Плохо слышишь, что ли? Фея и есть. Фея-крёстная. А я – её ученик. Меня зовут Снорри.

– Так ты – волшебник?

– Только учусь, – потупился мальчик. – Фея послала меня. Собиралась сама, да не смогла – умчалась в Тридевятое царство, с каким-то чудищем бороться, шреком, или что-то такое, вот. Говорит, отправляйся-ка, ты, балб… гм, отправляйся, мой лучший ученик, вместо меня! Помоги Золушке!

– Как здорово! – захлопала Золушка. – А что ты будешь делать?

Снорри вытащил из кармана смятый вчетверо листок и небольшую палочку.

– Прочту заклинание, – важно сказал он. – Фея дала. Видишь, волшебная палочка? Настоящая. Из остролиста, длиной одиннадцать дюймов, а сердцевина – из пера Феникса. Круто, да? Пара слов – и ты уже на балу, в красивом платье.



