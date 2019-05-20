Кульков А.Б.- Анекдот про Шухова – 36

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Стоял 1Q73 год. Мне исполнилось 10 лет. Всё было как обычно. В очередной раз отец написал обоснование, «выдающаяся личность своего времени, совершившая революцию в инженерно-конструкторской мысли, один из создателей отечественной отрасли мостостроения и ажурных стальных конструкций». В очередной раз Алекс прочёл обоснование с абсолютно ничего не выражающим лицом, лишённым какой-либо мимики. Потом он сказал без интонаций: я думаю, что с очень хорошей вероятностью предложение будет признано достаточным. Заявку одобрили, и поставили нас номером один в лист ожидания. Как обычно, неизвестный нам «номер ноль» успел отстреляться за полчаса, и у нас было три с половиной часа «машинного времени» на уточнение наших представлений об интересующей нас личности и эпохи, в которой он жил.

Всё время работы установки нарезано кусками по 4 часа. На каждый четырёхчасовой кусок пишутся заявки, которые затем ранжируются в зависимости от обоснования. Самые важные и обоснованные ставятся нулевым номером, затем идёт лист ожидания. Вероятно, наше везение заключалась в том, что «номер ноль» пытался поймать какое-то событие, точная дата и даже год которого были неизвестны. Мы приходили к «ущелью» минут за пятнадцать, поскольку время нашего старта было точно неизвестно, и просто стояли втроём. А если бы у «номера ноль» сбылось, нам бы дали отбой через час с небольшим, и мы бы «пошли домой». Или ещё куда-нибудь. А счета в такой ситуации оплачивал «номер ноль».

Дорожка вдоль берега в приморском парке, как в Форосе. В сторону «от воды» отходит другая аллейка, упирающаяся в склон примерно через 150 метров. За полчаса перед заброской там с боков аллейки нарисовывались два холмика высотой метров двадцать, а между ними клубился туман. На дверь и на ворота ни фига не похоже. Похоже на ущелье. В другое время суток и в «нерабочие» дни никаких холмиков не просматривалось, и был включён, как выразился Алекс, психологический отпугиватель. Эта штука внушала всем проходящим по основной дорожке, что в стороне той аллейки отсутствует что-либо любопытное и даже наоборот, там очень скучное и неинтересное.

Уже привычно высадили нас на каком-то глухом пустыре примерно в километре от точки контакта. И тут нас ожидала неожиданность. Алекс вдруг заявил, что для данного конкретного случая получено разрешение применить режим невидимости, так пристально интересовавший нас ранее с технической точки зрения. Много раз нам отказывали по причинам значимой вероятности столкновения с внезапно изменившими траекторию движения: людьми, лошадьми, птицами. А также: шальными пулями, стрелами, копьями и иными предметами, способными привести к повреждениям организмов и увечьям времянавтов. Увечий нам, понятное дело, не хотелось.



