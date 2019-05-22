Улыбкин А.-Синдром феникса-26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Которо-Три-Пять опаздывал на лекцию. Проклятые ступени – та ещё пытка! И без них же не соскучишься! С приходом холодов активность, как и всегда, упала. Кажется, ещё чуть-чуть и сам тихонечко ляжешь под ближайшим деревцом да пустишь корни. Бр-р-р! Стать одним из «этих»? Да ни за что!

Мысль о ничтожности «пассивов» придала сил. Самочувствие улучшилось. Связь между системой секреции и мысленным потоком работала безотказно.

Три-Пять часто практиковался в «накачке» разума чем-нибудь мотивирующим, но в межсезонье это помогало всё же не очень.

Он преодолел последний пролёт лестницы, и, наконец, оказался у входа.

Как же всё это... устарело что ли? Он и сам не знал, с чем конкретно связано его негодование. Три-Пять лишь ясно сознавал, – предмет его не важен, а деятельность эта – трата времени.

Три-Пять поправил наросты, что прикрывали гениталии, и вошёл в аудиторию.

Студенты приветствовали преподавателя ленивым взглядом.

Лекцию Три-Пять начал без единой надежды, что кому-либо интересно.

Он монотонно начитывал текст и делал скудные записи на доске. А ещё украдкой проверял, не слишком ли заметны восстановленные сегменты. Унизительно-то как...

Пока Которо кое-как тужился, пытаясь лаконично изложить материал, слушатели занимались своими делами.

Один из молодых хищно улыбался. Споры с головы тонкими нитями потоков соединяли его сразу с тремя разными девушками.

Вот же наглецы! Бесстыдники! Никто, конечно, обмен спорами не запрещает, но всё же... Ведь это немаловажный элемент таинства! Часть священного процесса формирования потомства. Дело это точно не для публики!

Не смотря на всеобщее уныние, некоторые студенты действительно работали.

Группа из семи особей объединилась в сеть. Их ментор, парень с плохо ухоженным покровом коричневого цвета, внимал каждому слову. Он сильно замедлился, почти застыл. Менторство требует огромной концентрации. Остальные участники мирно спали... По крайней мере, это не обмен спорами. Да и материал они кое-как всё же усвоят. Нехорошо эксплуатировать «ботана», это да, но чем не способ удовлетворительно пройти курс? Значит, хоть что-то им всё же нужно?

Которо-Три-Пять занимался древней историей. Было в ней что-то не просто притягательное – ему казалось, что в те полузабытые времена и жилось-то всем лучше. Полнее, что ли... Жаль, что люди загубили себя. Хотя... именно поэтому и возник другой вид. Гриболюд. Новая разновидность человека, что не смущается при виде гор ядерного пепла.

Лекция подошла к концу, и студенты начали покидать свои места.



