Романов А – Обычный ребенок_27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Впервые я увидел его сидящим около его подъезда. Нам тогда было по семь лет. Я шёл за водой для брызгалки, из которой поливал девчонок – кран был как раз между подъездами, он – как сам он потом объяснил – вышел отдохнуть от утомивших его своей тупостью родственников.
Мне понравилось, как он это сказал. Про тупость. С выражением безмерной усталости на лице. После чего я поклялся себе, что тоже научусь так гримасничать.
Сначала я не обратил на него особого внимания.
Набрал воды. Пошёл обратно.
Проходя мимо него, выпустил струю. Струя прошла точно между его обутых в красные сандалии ног, прочертила на асфальте тёмную полосу.
Он сказал:
– Не надо.
Я спросил:
– А то что?..
И только было прицелился брызнуть ему в лицо, как тут он сказал полным тоски голосом.
– А потом я возьму камень, и пробью тебе голову. Твоя мама потащит меня к моей маме, потом придёт участковый, отведёт к себе, и продержит нас с тобой бог знает сколько времени. Будет писать протоколы. Вызовет врачей. Мы, конечно же, подружимся – чего нам там ещё делать?
Он посмотрел на меня.
– Может, перейдём сразу к последнему этапу?
Он так и сказал: этапу.
Я обалдело вылупился на него. Брызгать я передумал – я даже забыл про брызгалку, забыл томящихся в ожидании девчонок, я даже забыл о том, что мне к четырём – то есть через двадцать минут – нужно быть дома.
Спросил у него, что такое этап.
Он сказал:
– О боже!
Подкатил глаза кверху.
Потом всё-таки объяснил.
Я ничего не понял. Спросил у него о том, откуда он знает про участкового, врачей, и всё остальное?
Он долго молчал, мрачно разглядывая меня исподлобья. Я подумал, что он меня не слышал и повторил вопрос. Он досадливо дёрнул щекой – я видел такой жест у бабушкиной сестры. Она уже четыре года лежала, не вставая с постели, и постоянно вот так вот дёргалась. И ещё, увидев кого-нибудь, говорила, что она сегодня умрёт – она точно знает. Я с опаской посмотрел на собеседника – тот сидел, а не лежал, был краснощёк и весьма упитан, и, по всей видимости, несмотря на выражение лица, умирать не собирался.
Во всяком случае, сегодня.
Он сказал:
– Знаю, потому что был. И видел. Хотя был давно, и возможно, с тех пор всё переменилось.
Борис Долинго|Author
Знаю автора давно, он не раз публиковался в нашем журнале. Александр пишет, как правило, отлично. Вот и этот рассказ в литературном отношении, практически, безупречен. Но вот в сюжетном отношении вопросы есть.
Читается прекрасно, с увлечением ждём развязки… а её не наступает! После того, как глаза пробежали по последней строчке, в голове крупными буквами (шрифт не менее чем 72!) всплывает вопрос: «Ну и что?» Автор описывает фантастическое явление – человек, который каждый раз рождается в новом теле и проживает жизнь «с нуля», помня всё, что было в жизнях прошедших). Но при этом в текст нет и намёка на природу феномена. При этом рассказ заявлен как «научная фантастика», которая, казалось бы, прежде всего, должна пытаться давать какие-то версии причин описываемых фантастических явлений и событий.
В этом смысле рассказ при всём отличном литературном языке автора стоит в ряду не самых лучших советских НФ-рассказов середины прошлого века, когда многие авторы считали достаточным для клейма «НФ» просто описать какое-то «фантастическое явление» – и всё. Ни тебе авторской гипотезы, не говоря уж о «теории». Такие зарисовки лет 80 тому назад проходили. Сегодня, увы, не годятся. Особенно для журнала «Уральский Следопыт» – он таких рассказов в 1950-60 годы напечатал массу.