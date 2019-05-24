Романов А – Обычный ребенок_27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Впервые я увидел его сидящим около его подъезда. Нам тогда было по семь лет. Я шёл за водой для брызгалки, из которой поливал девчонок – кран был как раз между подъездами, он – как сам он потом объяснил – вышел отдохнуть от утомивших его своей тупостью родственников.

Мне понравилось, как он это сказал. Про тупость. С выражением безмерной усталости на лице. После чего я поклялся себе, что тоже научусь так гримасничать.

Сначала я не обратил на него особого внимания.

Набрал воды. Пошёл обратно.

Проходя мимо него, выпустил струю. Струя прошла точно между его обутых в красные сандалии ног, прочертила на асфальте тёмную полосу.

Он сказал:

– Не надо.

Я спросил:

– А то что?..

И только было прицелился брызнуть ему в лицо, как тут он сказал полным тоски голосом.

– А потом я возьму камень, и пробью тебе голову. Твоя мама потащит меня к моей маме, потом придёт участковый, отведёт к себе, и продержит нас с тобой бог знает сколько времени. Будет писать протоколы. Вызовет врачей. Мы, конечно же, подружимся – чего нам там ещё делать?

Он посмотрел на меня.

– Может, перейдём сразу к последнему этапу?

Он так и сказал: этапу.

Я обалдело вылупился на него. Брызгать я передумал – я даже забыл про брызгалку, забыл томящихся в ожидании девчонок, я даже забыл о том, что мне к четырём – то есть через двадцать минут – нужно быть дома.

Спросил у него, что такое этап.

Он сказал:

– О боже!

Подкатил глаза кверху.

Потом всё-таки объяснил.

Я ничего не понял. Спросил у него о том, откуда он знает про участкового, врачей, и всё остальное?

Он долго молчал, мрачно разглядывая меня исподлобья. Я подумал, что он меня не слышал и повторил вопрос. Он досадливо дёрнул щекой – я видел такой жест у бабушкиной сестры. Она уже четыре года лежала, не вставая с постели, и постоянно вот так вот дёргалась. И ещё, увидев кого-нибудь, говорила, что она сегодня умрёт – она точно знает. Я с опаской посмотрел на собеседника – тот сидел, а не лежал, был краснощёк и весьма упитан, и, по всей видимости, несмотря на выражение лица, умирать не собирался.

Во всяком случае, сегодня.

Он сказал:

– Знаю, потому что был. И видел. Хотя был давно, и возможно, с тех пор всё переменилось.



