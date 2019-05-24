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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 24.05.2019
аэлита кубок 3
1 комментарии

Романов А – Обычный ребенок_27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Впервые я увидел его сидящим около его подъезда. Нам тогда было по семь лет. Я шёл за водой для брызгалки, из которой поливал девчонок – кран был как раз между подъездами, он – как сам он потом объяснил – вышел отдохнуть от утомивших его своей тупостью родственников.

Мне понравилось, как он это сказал. Про тупость. С выражением безмерной усталости на лице. После чего я поклялся себе, что тоже научусь так гримасничать.

Сначала я не обратил на него особого внимания.

Набрал воды. Пошёл обратно.

Проходя мимо него, выпустил струю. Струя прошла точно между его обутых в красные сандалии ног, прочертила на асфальте тёмную полосу.

Он сказал:

– Не надо.

Я спросил:

– А то что?..

И только было прицелился брызнуть ему в лицо, как тут он сказал полным тоски голосом.

– А потом я возьму камень, и пробью тебе голову. Твоя мама потащит меня к моей маме, потом придёт участковый, отведёт к себе, и продержит нас с тобой бог знает сколько времени. Будет писать протоколы. Вызовет врачей. Мы, конечно же, подружимся – чего нам там ещё делать?

Он посмотрел на меня.

– Может, перейдём сразу к последнему этапу?

Он так и сказал: этапу.

Я обалдело вылупился на него. Брызгать я  передумал – я даже забыл про брызгалку, забыл томящихся в ожидании девчонок, я даже забыл о том, что мне к четырём – то есть через двадцать минут – нужно быть дома.

Спросил у него, что такое этап.

Он сказал:

– О боже!

Подкатил глаза кверху.

Потом всё-таки объяснил.

Я ничего не понял. Спросил у него о том, откуда он знает про участкового, врачей, и всё остальное?

Он долго молчал, мрачно разглядывая меня исподлобья. Я подумал, что он меня не слышал и повторил вопрос. Он досадливо дёрнул щекой – я видел такой жест у бабушкиной сестры. Она уже четыре года лежала, не вставая с постели, и постоянно вот так вот дёргалась. И ещё, увидев кого-нибудь, говорила, что она сегодня умрёт – она точно знает. Я с опаской посмотрел на собеседника – тот сидел, а не лежал, был краснощёк и весьма упитан, и, по всей видимости, несмотря на выражение лица, умирать не собирался.

Во всяком случае, сегодня.

Он сказал:

– Знаю, потому что был. И видел. Хотя был давно, и возможно, с тех пор всё переменилось.


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    24.05.2019 at 09:38 - Ответить

    Знаю автора давно, он не раз публиковался в нашем журнале. Александр пишет, как правило, отлично. Вот и этот рассказ в литературном отношении, практически, безупречен. Но вот в сюжетном отношении вопросы есть.
    Читается прекрасно, с увлечением ждём развязки… а её не наступает! После того, как глаза пробежали по последней строчке, в голове крупными буквами (шрифт не менее чем 72!) всплывает вопрос: «Ну и что?» Автор описывает фантастическое явление – человек, который каждый раз рождается в новом теле и проживает жизнь «с нуля», помня всё, что было в жизнях прошедших). Но при этом в текст нет и намёка на природу феномена. При этом рассказ заявлен как «научная фантастика», которая, казалось бы, прежде всего, должна пытаться давать какие-то версии причин описываемых фантастических явлений и событий.
    В этом смысле рассказ при всём отличном литературном языке автора стоит в ряду не самых лучших советских НФ-рассказов середины прошлого века, когда многие авторы считали достаточным для клейма «НФ» просто описать какое-то «фантастическое явление» – и всё. Ни тебе авторской гипотезы, не говоря уж о «теории». Такие зарисовки лет 80 тому назад проходили. Сегодня, увы, не годятся. Особенно для журнала «Уральский Следопыт» – он таких рассказов в 1950-60 годы напечатал массу.

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