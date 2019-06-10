Никитин А. – Парень, который улыбался – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Вначале меня волновали меняющие место холмы, но позже я к ним привык. Лена объяснила, что это твёрдое море. По вечерам мы часто стояли у брегов этого «моря» и глядели на обездвиженные горбы твёрдых волн.

- Как такое может быть? - спросил я, - если это волны, тогда почему они не двигаются, а если холмы, то как могут менять своё местоположение?

Девушка отпустила мою руку, взглянула мне в лицо и сказала:

- Пойди туда, и всё поймёшь. Пройдись по волнам. Ты сможешь всё понять в одно мгновение, если нет, я объясню.

Как всё просто. Когда вы в руках девушки, она считает что во всём вас умнее. Но если вы к ней неравнодушны, это только на руку.

С тех пор как я приехал в Новогорье, находящееся на берегу моря, я впервые увидел, что такое твёрдая вода. Тут я увиделся с Леной, тут мы впервые поцеловались и тут я планировал прожить всю жизнь.

Можно ли не доверять человеку, которого любишь? Вряд ли. Конечно, сомнения есть всегда, но что они такое по сравнению с тем стальным тросом, который тянет нас на поступок, хоть отчасти заставляющий улыбнуться дорогого человека?

Я подошёл к берегу. Жидкость была сине-зелёного цвета, как водоросли, долго пролежавшие на солнце. Эта смесь была мутной и плотной, будто в одно мгновение кто-то заставил замереть всю морскую воду.

- Не бойся, - услышал я. Не могу сказать, что не было страшно, но сомнения шептали об опасности. Мутный слой плотной воды простирался передо мной в бескрайнюю даль. Я знал, что раньше это было море, подтверждением были видневшиеся корабли, стоящие посреди новообразованной пустыни. Но это было раньше. А что сейчас?

- Пошли со мной, Денис, - сказала Лена и взяла меня за руку. Мы посмотрели друг другу в глаза и шагнули вместе на плотную зелёную массу, только она шагнула раньше, а я немного позже.

- Не бойся, - говорила она, - это всего лишь твёрдая вода. После падения метеорита море превратилось в твёрдое вещество. Это всё ещё жидкость, но настолько плотная, что по ней можно ходить.

Мы держались за руки и шли. Я со страхом, она с улыбкой. Я могу понять её, ведь она родилась после того, как вода затвердела, и привыкла видеть это всю жизнь. Но я видел это впервые. Мы шли, и я ощущал себя будто в пустыне. Повсюду зеленоватые дюны, только ступать было немного мягко, да и замершие корабли сбивали с толку.



