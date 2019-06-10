Никитин А. – Парень, который улыбался – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Вначале меня волновали меняющие место холмы, но позже я к ним привык. Лена объяснила, что это твёрдое море. По вечерам мы часто стояли у брегов этого «моря» и глядели на обездвиженные горбы твёрдых волн.
- Как такое может быть? - спросил я, - если это волны, тогда почему они не двигаются, а если холмы, то как могут менять своё местоположение?
Девушка отпустила мою руку, взглянула мне в лицо и сказала:
- Пойди туда, и всё поймёшь. Пройдись по волнам. Ты сможешь всё понять в одно мгновение, если нет, я объясню.
Как всё просто. Когда вы в руках девушки, она считает что во всём вас умнее. Но если вы к ней неравнодушны, это только на руку.
С тех пор как я приехал в Новогорье, находящееся на берегу моря, я впервые увидел, что такое твёрдая вода. Тут я увиделся с Леной, тут мы впервые поцеловались и тут я планировал прожить всю жизнь.
Можно ли не доверять человеку, которого любишь? Вряд ли. Конечно, сомнения есть всегда, но что они такое по сравнению с тем стальным тросом, который тянет нас на поступок, хоть отчасти заставляющий улыбнуться дорогого человека?
Я подошёл к берегу. Жидкость была сине-зелёного цвета, как водоросли, долго пролежавшие на солнце. Эта смесь была мутной и плотной, будто в одно мгновение кто-то заставил замереть всю морскую воду.
- Не бойся, - услышал я. Не могу сказать, что не было страшно, но сомнения шептали об опасности. Мутный слой плотной воды простирался передо мной в бескрайнюю даль. Я знал, что раньше это было море, подтверждением были видневшиеся корабли, стоящие посреди новообразованной пустыни. Но это было раньше. А что сейчас?
- Пошли со мной, Денис, - сказала Лена и взяла меня за руку. Мы посмотрели друг другу в глаза и шагнули вместе на плотную зелёную массу, только она шагнула раньше, а я немного позже.
- Не бойся, - говорила она, - это всего лишь твёрдая вода. После падения метеорита море превратилось в твёрдое вещество. Это всё ещё жидкость, но настолько плотная, что по ней можно ходить.
Мы держались за руки и шли. Я со страхом, она с улыбкой. Я могу понять её, ведь она родилась после того, как вода затвердела, и привыкла видеть это всю жизнь. Но я видел это впервые. Мы шли, и я ощущал себя будто в пустыне. Повсюду зеленоватые дюны, только ступать было немного мягко, да и замершие корабли сбивали с толку.
Борис Долинго|Author
Сразу замечание по пунктуации: автор использует тире вместо дефисов. Не смертельно, но явное «некомильфо» для человека, который желает писать достаточно профессионально.
Попадаются отдельные пропущенные запятые (возможно – это описки), есть переборы с повторами «был-была» – иногда таких повторов до безобразия много.
Попадаются не очень хорошо стилистически выстроенные предложения, например: «… Когда вы в руках девушки, она считает что во всём вас умнее…» (здесь не очень хорош порядок слов в последнем придаточном предложении, и запятая перед ним пропущена). Но можно считать, что написано в целом достаточно грамотно, и текст легко читается. Правда, ещё имеют место вопиющие нарушения правил пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи, но это, увы, болезнь где-то 90% наших авторов. Если автор мне обратится – пришлю ему «методичку» по этому вопросу и, надеюсь, одним замечанием к его текстам точно станет меньше.
Весьма сама по себе интересна идея – про твёрдую воду. Хотя автор даёт весьма спорно описание проявлений её свойств: ведь если вода стала «твёрдой», т.е. – малоподвижной из-за того, что каким-то образом после падения загадочного метеорита она сделалась во много раз плотнее (настолько, что по ней можно ходить), то объём моря просто должен был бы пропорционально уменьшиться. Кроме того, столь плотная жидкость просто бы выталкивала из себя любые тела – шар от боулинга точно бы в ней не утонул (учите закон Архимеда), да и корабли бы лежали бы на боку, поскольку не погружались бы в такую плотную жидкость до ватерлинии.
Кстати, а это море – внутреннее? Оно никак не соединяется с другими морями и вообще – с мировым океаном? Таких море на Земле раз, два – и обчёлся. А если море не внутреннее, то могло бы случиться, что часть водного объёма стала «твёрдой», а другая нет?
Не вполне понятно, по какой причине девушка Лена пригласила ГГ приехать – они ведь до этого не были знакомы! Как она вышла на него, чтобы пригласить? Нашла резюме или какие-то его данные в Сети? Но она же не какой-то «работодатель», чтобы предлагать работу по резюме, которое нашла в сети? Или они что – познакомились через какой-то сайт знакомств? Совершенно не понятен этот нюанс! Он не сюжетообразующий, естественно, но вызывает удивление, тем не менее. После прочтения чётко выстроенного сюжета просто не должно оставаться таких «как?»
Но самое главное даже не это. Во-первых, как выясняется по прочтении текста, твёрдая вода, метеорит и это застывшее море – совершенно не смысл рассказа, а всего лишь никак не объясняемый «фантастический антураж», кое-как пришитый белыми нитками к сюжету, который и сам по себе невнятен и непонятен. Вроде как получается, что главный сюжетный момент тут – вся история с Майклом, но она не понятна, не раскрыта и остаётся такой же «вещью в себе» до самого конца рассказа, как и «твёрдая вода».
Тут явно надо было повесть или роман писать, а не рассказ на 17 тыс. знаков, поскольку вот в таком виде это хоть и гладко написанный, но текст не о чём.