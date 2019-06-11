Бунзя С. – Вписка – 32

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

Вписка — важная часть культуры автостопа,

временная остановка в пути следования,

представляющая собой ночлег в доме местного

жителя (часто другого автостопщика),

общение и культурный обмен.

Вова и Катя приехали в центр Казани уже поздно вечером, когда стемнело. Их драйвер Толя вёз двенадцать тонн продуктов питания из области в Казань. На объездной он оказался только в девять часов. Пронеслись мимо промзоны и склады окраин, разбавленные полями и лесами. Над ними раскинул крылья гигантский закат среди туч. Наконец, Толя свернул с объездной к центру и, промчавшись по длинным улицам, свернул к огромному старому дому, с торца которого был въезд в магазин. Грязный, тёмный, с летающими по воздуху обрывками этикеток ход для машин вёл вниз, под здание.

- Ну, давайте вы дальше уже сами.- сказал Толя. - Я тут надолго.

Автостопщики попрощались с водителем, надели рюкзаки и пошли вдаль. Они шли мимо домов с лепниной на карнизах. Над домами поднимался рокот огромного города. Завернув за угол, Вова с Катей попали на огромную улицу, сколько хватало глаз, уходящую вдаль. «Улица Пушкина»- прочитал Вова на синей табличке на торце здания.

По улице двигались бесконечные ряды машин. Ощутимо темнело.

Снова зайдя за угол, Вова и Катя оказались на другой улице, огромной и пешеходной. Толпы людей шли мимо огромных старых домов. Медные скульптуры жаб пили из замысловатого бассейна. Вдалеке в закатном небе вставала огромная колокольная башня на фоне сине-розовых облаков.

- А что, красиво,- хмыкнул Вова.- улица Баумана.- снова прочитал он на синей табличке.

На другой стороне улицы маячил то ли караван-сарай, то ли игровой клуб, как в Лас-Вегасе, но со светящимися татарскими буквами на фасаде. Светились не только буквы, но и орнамент. В вечернем воздухе вставали минареты. Огромное наклонённое кольцо с татарской вязью висело в воздухе над асфальтом площади.

- Торговый центр «Кольцо»!- прочитал Вова.- Лас-Вегас, или Голливуд, но с татарским акцентом! О, ни хера себе, двухэтажный автобус!

Накренившись к синему тротуару из-за бугра на дороге, над улицей, уходящей вдаль, возвышался красный двухэтажный автобус, похожий на те, которые ездят в Лондоне. Такой, какие Вова раньше видел только по телевизору.

- Цивилизация, блин, в натуре!- уважительно покрутил Вова головой.

Катя, склонившись над чёрно-зелёным экраном своего телефона, что-то быстро искала в его навигаторе. Улица за ней жила, навстречу ей и от неё катились огни.



