Бунзя С. – Вписка – 32

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Вписка — важная часть культуры автостопа,
временная остановка в пути следования,
представляющая собой ночлег в доме местного
жителя (часто другого автостопщика),
общение и культурный обмен.
Вова и Катя приехали в центр Казани уже поздно вечером, когда стемнело. Их драйвер Толя вёз двенадцать тонн продуктов питания из области в Казань. На объездной он оказался только в девять часов. Пронеслись мимо промзоны и склады окраин, разбавленные полями и лесами. Над ними раскинул крылья гигантский закат среди туч. Наконец, Толя свернул с объездной к центру и, промчавшись по длинным улицам, свернул к огромному старому дому, с торца которого был въезд в магазин. Грязный, тёмный, с летающими по воздуху обрывками этикеток ход для машин вёл вниз, под здание.
- Ну, давайте вы дальше уже сами.- сказал Толя. - Я тут надолго.
Автостопщики попрощались с водителем, надели рюкзаки и пошли вдаль. Они шли мимо домов с лепниной на карнизах. Над домами поднимался рокот огромного города. Завернув за угол, Вова с Катей попали на огромную улицу, сколько хватало глаз, уходящую вдаль. «Улица Пушкина»- прочитал Вова на синей табличке на торце здания.
По улице двигались бесконечные ряды машин. Ощутимо темнело.
Снова зайдя за угол, Вова и Катя оказались на другой улице, огромной и пешеходной. Толпы людей шли мимо огромных старых домов. Медные скульптуры жаб пили из замысловатого бассейна. Вдалеке в закатном небе вставала огромная колокольная башня на фоне сине-розовых облаков.
- А что, красиво,- хмыкнул Вова.- улица Баумана.- снова прочитал он на синей табличке.
На другой стороне улицы маячил то ли караван-сарай, то ли игровой клуб, как в Лас-Вегасе, но со светящимися татарскими буквами на фасаде. Светились не только буквы, но и орнамент. В вечернем воздухе вставали минареты. Огромное наклонённое кольцо с татарской вязью висело в воздухе над асфальтом площади.
- Торговый центр «Кольцо»!- прочитал Вова.- Лас-Вегас, или Голливуд, но с татарским акцентом! О, ни хера себе, двухэтажный автобус!
Накренившись к синему тротуару из-за бугра на дороге, над улицей, уходящей вдаль, возвышался красный двухэтажный автобус, похожий на те, которые ездят в Лондоне. Такой, какие Вова раньше видел только по телевизору.
- Цивилизация, блин, в натуре!- уважительно покрутил Вова головой.
Катя, склонившись над чёрно-зелёным экраном своего телефона, что-то быстро искала в его навигаторе. Улица за ней жила, навстречу ей и от неё катились огни.
Борис Долинго|Author
О правильности набора текста и прочих моментах, связанных с грамматикой – см. то, что сказано для рассказа «Новое оружие». Тут всё то же самое.
Кстати, насчёт пояснения по значению слова «вписка»: оно несколько шире, чем то, как это объясняет автор. И очень странная попалась фраза «Надпись ТАТАРСКОЙ вязью». Это что такое – «татарская вязь»?! Наверняка подразумевалась «арабская» вязь, но Татарстан пока не захватили вахабиты и не ввели там арабский шрифт, так то татарский язык использует на письме кирллицу. Стоит заменить данную фразу как-то так: «Стилизовано под арбскую вязь» и т.п.
Тут, как мне кажется, присутствует очень интересная общая задумка. Конечно, идея порталов в другие миры не нова, но то, как это решено у автора по общему вводному антуражу (путешественники, собирающиеся на «вписке» – это интересно, поскольку завязано с определённой молодёжной субкультурой и показывает её нюансы. Рассказ написан хорошим, живым языком, несмотря на то, что отдельные фразы не всегда хороши стилистически – тут автору явно есть, над чем поработать.
Но идея абсолюбтно не развита до должного уровня. Интересен элемент с пазлами – как неких «пропусков». Но автор это не развил совершенно – пазлы и картина на стене, в которую они укладываются, остались антуражем, который, вроде бы, обещал многое, а не сработал никак. Ну, вставили гости пазлы – а утром разошлись. Ну и что? И рассказ по сути, ничем и не заканчивается – только обещанием хозяина «вписки» дать Вове и Кате по пазлу-пропуску. Молодцы, хорошие ребята – заслужили (хотя Катя заслужила только тем, что она подруга Вована, не более). «Ну и что?» – это вопрос, который, уверен, останется висеть в голове у каждого прочитавшего.
Здесь нет явного «конфликта», который должен быть в любом произведении, и нет разрешения этого конфликта. В существующем виде этот рассказ – чистое описание некого загадочного явления (портала) без каких-то приключений вокруг сего явления, которые хоть как-то раскрывали бы природу портала, его возможности и т.д., и т.п. В этом смысле рассказ по сути своей (мелкости сюжетного решения) напоминает фантастические рассказы эпохи начала развития НФ – особенно, советской. Там тоже очень часто всё строилось на простом описании «проявлений «загадочных явлений» (высадке инопланетян, встрече с каким-нибудь чудовищем типа Нэсси, снежным человеком и т.д., и т.п.). Этакий «репортаж о непознанном» – не более. Такой принцип построения сюжетов не работает 50уже лет – он не интересен потенциальному читателю, а оставляет по прочтению только разочарование: ожиданий было много, но – обманули.
Наверное, на этой задумке надо делать какое-то крупное произведение – поветь, роман, это не более, чем завязка романа. Законченным, цельным и связным «рассказом» дынный текст, увы, не является, поскольку потенциальная сюжетная идея в том виде, в каком она начала подаваться автором, для полноценного развития требует текста минимум раз в 10 больше.