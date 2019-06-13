Кулагин С. – Между жизнью и смертью – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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И Бог шагнул в пустоту. И Он поглядел вокруг и сказал — Я одинок. Сотворю себе мир.

Джеймс Уилдон Джонсон.

Не помню как пришёл в себя. Сквозь прозрачное стеклянное окошко в капсуле Дьюара вижу стол и стул из графена. Воспоминания постепенно всплывают в моём подсознании. Психолог рассказывал, что окно покрыто полиуретановым лаком. Так делали для криопациентов, больных клаустрофобией. Я не страдаю данной фобией, но допуская, что замкнутое и тесное пространства может пагубно повлиять на мой рассудок при пробуждении, выбрал капсулу с окошком. На столе лежит набор для оказания реанимационной помощи. Собственно это всё, что должно находиться в этой комнате. Ну и я, конечно. Начинаю узнавать это место — здесь умирал, здесь же рождаюсь заново.

Самый выгодный бизнес всегда связан с дураками и идиотами. Я ни то, ни другое, а всего лишь обречённый на смерть человек. Нет, не «мёртвый», просто нахожусь в замороженном состоянии и жду момента, когда наука будет готова меня «отремонтировать». В январе 2013 года гербовое свидетельство о смерти юридически зафиксировало факт моей смерти. Крионика — технология сохранения людей и животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости вылечить. В начале XXI века эта технология считалась тупиковым направлением медицины, так как после размораживания ещё ни одного человека не удалось оживить. Прекрасно понимая, что могу проснуться «дауном» или «растением», или вообще не проснуться, я верил, что это последнее средство победить мою болезнь — рак крови. О том, где взял деньги на крионирование и оплату обслуживания (хранение в течение 100 лет и автоматическая пролонгация каждые 25 лет в случае, если возможность оживления не появится в течение срока действия договора) — можно написать книгу, но мне не хочется вспоминать криминальный период своей жизни. Скажу одно: нет против меня ничего. И никого. Ни улик, ни свидетелей.

Конечно, во всё, связанное с процессом заморозки, я не лез, зато в строительстве принимал самое непосредственное участие, поскольку оплачивал основную часть постройки подземного криохранилища «КриоРусь». Ведь хотелось проснуться в комфорте и безопасности. В итоге криохранилище запроектировано таким образом, что могло просуществовать несколько десятков лет без вмешательства внешнего мира. Стены, потолок, пол — всё выполнено из гранита. Причём готовые блоки комнат делались полностью монолитными. Они стыковались в огромном котловане под моим чутким руководством. Дорого, но на века. Сверху вся конструкция заливалась бетоном, а потом засыпалась землёй. Системы безопасности, включая инженерные сети, дублировались несколько раз. Даже если во всей стране разом отключить электричество, тут в холодке, будет светло и уютно от двух подземных атомных миниэлектростанций.



