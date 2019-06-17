Улыбкин А. – Мульти – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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1
Лишь мать осмелилась помочь. Она готовила зелья и давала их сыну. А к средине сезона он нащупал первый пушок на щеках. Парень, примет участие, но если обо всём узнают старейшины – ей несдобровать. Ослушание – равно смерти. Таков закон. И этому – не бывать! Она умна и не могла ошибиться. А сын – не выдаст секрет! Сам умрёт, если придётся!
Пора домой, но ему хотелось смотреть на закат. Отец тоже любил заходящее солнце. А неугомонный шум моря был для него прекраснее всего на свете. Потому дом и стоит так близко к воде.
Однажды, когда стихия бушевала, а по стенам воды бежали пенящиеся волны, отец ушёл и не вернулся. Вот и всё, что мать рассказывала о нём.
Аллия до сих пор одна, и не желает ни с кем сходиться.
«Как я могу сделать это, когда мой любимый жив-здоров?» – всё твердит она.
Старейшинам остаётся лишь смириться. Не в их силах угодить претендентам. Женщина, что исполнила своё предназначение, вольна в своих действиях, и никто не вправе принуждать её. Во всяком случае, пока ребёнок от прежнего мужчины жив.
К горизонту приближался диск ярко-красного светила. Он дрожал и расплывался, искажаемый то испарениями, то бурлящими волнами. Лучи пронизывали толщу воды и бесцеремонно вскрывали секреты глубин.
Кое-где отсвечивали дрожащим серебром стайки мелких рыб. Кажется, «косяк» совсем рядом, но охота на «мелочь» – хлопотное дело. Так просто их не поймать.
А вот далеко, почти на средине высоты «холма», медленно проплывает истинный повелитель морей.
Чёрно-синее бугристое тело, мощные плавники, длиной в четыре человеческих роста и пасть, способная уместить дом. Таков он, чёрный гикк – крупнейшее из существ. И самое глупое.
Порой гиганты отчего-то решают окунуться в чуждую им стихию, – и массивные тела вдруг взмывают над поверхностью, верно, стремясь коснуться самих небес. Но вместо того, чтобы породить мириады брызг и вернуться в глубину, бедолаги умудряются долететь до самого берега. Как раз туда, где воды по пояс. Умирают они мгновенно.
Самоубийца-гикк – большая удача для народа в селении. Мяса с одного такого хватает на весь сезон.
У нижнего края водяного холма появилась тройка плавников. Это зубаны рыщут в поисках добычи. Хищные твари точно знают, где и когда можно поживиться.
Один из плавников вдруг резко сменил направление, а потом и вовсе скрылся под водой. Наверняка это самец. Нюх у них острее в сотню раз! Учуял что-то, и не может противиться инстинкту, мчится к добыче со скоростью урагана.
Борис Долинго|Author
Прежде всего советы по пунктуации. Использование знаков пунктуации в тексте – это хорошо. Многие авторы не ставят тире и т.п. знаки там, что нужно, из-за чего текст проигрывает в передаче эмоций как автора, так и персонажа. Но везде хороша мера: если автор ставит тире в каждом предложении подряд в не слишком обоснованных ситуациях, то ничего, кроме определённого раздражения это не вызывает (а здесь текст начинается как раз с такого абзаца, да там ещё и восклицательные знаки наставлены излишне). В авторской речи такие знаки следует проставлять очень аккуратно.
В целом – неплохой по своему «потенциалу» рассказ, но присутствует масса «лишних» нюансов, слабо понятных, для чего их нужно было прописывать. Например, самое начал: а при чём тут зелье? Звучит красиво, интригует в начале повествования, но далее нет никаких моментов, указывающих на необходимость применения этого «зелья».
Совершенно не понятно, что там случилось с отцом Соко – куда он делся и т.д.? Что за видения были у Соко, связанные с отцом – отец же у него не участвовал в обряде получения дара! Если это был намёк на то, что Соко стал видеть души, то это очень уж напрячься надо, чтобы выдвигать такие догадки.
Не ясно описан поединок (много вопросов по тому, для чего Соко сначала отбросил копьё, а затем стремится к нему добраться, да и как работает это его копьё, состоящее, вроде бы из отдельных сегментов). Более того – крайне невнятен сам мир, в котором происходит действие. Этот мир описывается вроде бы довольно интригующе местами, но в целом «картина мира» не складывается внятно.
Ну, и т.д., и т.п., а, самое главное – а в чём смысл сюжета? Не ясно – для чего служит «дар», и к чему стремился Соко? Вроде как, ни к чему – он ведь случайно попал в некое «другое место» к какому-то «учителю», который возникает как бы ниоткуда. И почему казнят мать Соко?! И к чему при казни выкладывают какой-то «помост» из глиняных блоков? Зачем нужен был этот помост, если чуть ниже описано, что женщина просто с берега входила в волны, а не, скажем, прыгала с помоста?
Если говорить просто о стилистике, то местами явно хромает стилистика изложения, т.к. уж больно невнятные встречаются и просто отдельные фразы. Например: «Однажды, когда стихия бушевала, а по стенам воды бежали пенящиеся волны…» – Что означает описание «по стенам воды бежали пенящиеся волны»? Это как? Я пытался представить, как такое выглядит, – и не смог.
Или вот такое описание: «…Он (диск солнца) дрожал и расплывался, искажаемый то испарениями, то бурлящими волнами. Лучи пронизывали толщу воды и бесцеремонно вскрывали секреты глубин. Кое-где отсвечивали дрожащим серебром стайки мелких рыб…» – Прошу прощения, описание красиво, но бессмысленно: если море «бурлит» (т.е., штормит), увидеть то, что происходит в глубине» совершенно невозможно.
Или вот такое: «…Хищник плыл на уровне глаз вдоль берега…» – Это как так: «плыл на уровне глаз»?! Наблюдатель на песке лежал, что ли?!
И т.д., и т.п. – со стилистикой изложения требуется тоже поработать.
Я бы предложил автору доработать рассказ, но имеются большие сомнения, что он справится в должной мере самостоятельно.