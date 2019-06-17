Улыбкин А. – Мульти – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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1

Лишь мать осмелилась помочь. Она готовила зелья и давала их сыну. А к средине сезона он нащупал первый пушок на щеках. Парень, примет участие, но если обо всём узнают старейшины – ей несдобровать. Ослушание – равно смерти. Таков закон. И этому – не бывать! Она умна и не могла ошибиться. А сын – не выдаст секрет! Сам умрёт, если придётся!

Пора домой, но ему хотелось смотреть на закат. Отец тоже любил заходящее солнце. А неугомонный шум моря был для него прекраснее всего на свете. Потому дом и стоит так близко к воде.

Однажды, когда стихия бушевала, а по стенам воды бежали пенящиеся волны, отец ушёл и не вернулся. Вот и всё, что мать рассказывала о нём.

Аллия до сих пор одна, и не желает ни с кем сходиться.

«Как я могу сделать это, когда мой любимый жив-здоров?» – всё твердит она.

Старейшинам остаётся лишь смириться. Не в их силах угодить претендентам. Женщина, что исполнила своё предназначение, вольна в своих действиях, и никто не вправе принуждать её. Во всяком случае, пока ребёнок от прежнего мужчины жив.

К горизонту приближался диск ярко-красного светила. Он дрожал и расплывался, искажаемый то испарениями, то бурлящими волнами. Лучи пронизывали толщу воды и бесцеремонно вскрывали секреты глубин.

Кое-где отсвечивали дрожащим серебром стайки мелких рыб. Кажется, «косяк» совсем рядом, но охота на «мелочь» – хлопотное дело. Так просто их не поймать.

А вот далеко, почти на средине высоты «холма», медленно проплывает истинный повелитель морей.

Чёрно-синее бугристое тело, мощные плавники, длиной в четыре человеческих роста и пасть, способная уместить дом. Таков он, чёрный гикк – крупнейшее из существ. И самое глупое.

Порой гиганты отчего-то решают окунуться в чуждую им стихию, – и массивные тела вдруг взмывают над поверхностью, верно, стремясь коснуться самих небес. Но вместо того, чтобы породить мириады брызг и вернуться в глубину, бедолаги умудряются долететь до самого берега. Как раз туда, где воды по пояс. Умирают они мгновенно.

Самоубийца-гикк – большая удача для народа в селении. Мяса с одного такого хватает на весь сезон.

У нижнего края водяного холма появилась тройка плавников. Это зубаны рыщут в поисках добычи. Хищные твари точно знают, где и когда можно поживиться.

Один из плавников вдруг резко сменил направление, а потом и вовсе скрылся под водой. Наверняка это самец. Нюх у них острее в сотню раз! Учуял что-то, и не может противиться инстинкту, мчится к добыче со скоростью урагана.



