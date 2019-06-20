Никитин А. – Полезное вещество – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Эдик шёл по ковру вдоль длинного освещённого коридора. Он глянул на часы, подошёл к одной из дверей и постучал. Он понимал, что обратной дороги нет, теперь он никак не сможет оправдать своё появление в гостинице.

Дверь открыла Алла. Молодое лицо улыбалось. Увидев любовника, девушка смело впустила его.

- Никто тебя не видел? - спросила она, закрыв защёлку. Она жадно принялась снимать с мужчины рубашку и джинсы.

- Нет, никто, - сказал он и поцеловал её, после чего подхватил на руки и отнёс на кровать.

Час спустя, перед тем, как выйти, поправляя ворот рубашки, Эдик глянул в дверной глазок. Дверь через коридор была приоткрыта.

- Вот дьявол, - сказал он, повернувшись к девушке, - я думаю, кто-то следит за нами.

- Что? - удивилась Алла. Лицо стало бледным, - ты уверен?

- Нет, но дверь напротив приоткрыта. Что делать?

- Ты меня спрашиваешь? - удивилась девушка, - вряд ли это мой муж. Он ничего не замечает. Ему всё безразлично. Это может быть только твоя жена.

- Я могу выйти первым, а ты через время. Или наоборот.

- Я пойду первой, - сказала она, - ты останься ненадолго, затем уходи.

Алла ушла. Эдик наблюдал за приоткрытой дверью через глазок. Ничего не происходило. Через двадцать минут Эдик вышел и запер дверь. Ладони вспотели, он ощущал, как сердце стучит у самого горла. Эдик постоял у приоткрытой двери, ожидая увидеть супругу, но никого не было. Ему стало интересно, почему дверь приоткрыта. Если там никого нет, тогда и переживать нечего. Любопытство взяло верх, и он соблазнился наживкой, которую забыли надеть на крючок.

Эдик прошёл к двери и разглядывал полоску зелёного ковра, попавшую в обзор. Он глянул в номер.

- Эй. Есть кто? - спросил он, - вы дверь не заперли. У вас всё нормально?

Эдик вошёл и замер. На ковре лежал труп. Он прошёл к телу, потрогал пульс. Человек в костюме был мёртв. Рядом возле тела лежала записка и шприц с зелёной жидкостью. На столе стояла клетка, в которой бродила белая мышь. Вторая мышь была дохлой.

Диана, введи мне содержимое шприца. Ты будешь шокирована, - гласила записка.

Эдик оглядел помещение, прошёл по всем комнатам и вернулся. Он присел возле тела, размышляя, что делать.

Какой-то голосок подсказал, что это не убийство. Крови и повреждений тела не было, а записка будто была написана самим мужчиной. Эдик не знал, почему он так подумал. Он взял шприц, ввёл иглу в тело мертвеца, затем выдавил содержимое, как гласила записка. Ничего не произошло. Эдик уже собирался уйти, прихватив шприц, так как оставил на нём отпечатки, но через несколько минут человек на полу зашевелился, огляделся, приподнялся на локте. Он увидел Эдика и удивился. Эдик был шокирован ещё больше.



