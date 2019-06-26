Бунзя С. – Новое оружие – 35

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Медленно и совершенно бесшумно Эркан поднимался по огромным камням вверх по склону. Камни, когда-то острые и беспорядочно торчащие, были теперь раздавлены и отполированы, как лучшие дороги в столице. Тысячи раз по ним проползало тело огромного зверя, волокущего своё брюхо к обрыву над горами, туда, где он мог расправить гигантские крылья и взлететь. Хлёсткие удары длинного хвоста оставили на стенах расщелины глубокие острые борозды.

Воин двигался легко и беззвучно. Он даже дышать старался бесшумно, чтобы не упустить любой шорох за камнями. В правой руке он держал длинный меч для боя верхом на драконах. Огромный лук и колчан со стрелами висели у него за спиной. Тяжёлые доспехи из наилучшей стали, которые Эркан совсем не ощущал, настолько он привык к их весу, должны были, по замыслу, защитить его от любого удара. Правда, ездок на драконах знал, что в случае чего все эти изделия, созданные военной мыслью столетия, ему не помогут. Он шёл в жилище свободного дракона, дикого свирепого зверя, который раздавит его броню одним движением, а ударом хвоста обрушит осадную башню. Сердце Эркана билось с огромной силой. Он понимал, что рискует жизнью.

Тёмная стена расщелины оставляла видимыми облачные пряди, струящиеся по вершинам в Рассветных горах. Из опалово - жемчужного моря облаков то здесь, то там торчали гигантские клыки скал, озарённые рассветом. Далеко внизу осталась площадка, где Эркан, приземлившись, оставил своего ездового дракона. Он знал прекрасно - если дикий дракон учует своего приручённого собрата, он кинется на него и разорвёт. И ни о каком диалоге после этого речи идти быть не может. Эркану же сегодня нужен был именно диалог. Он шёл, чтобы поговорить с одним из немногих оставшихся в Рассветных Горах диких драконов. И только огромная нужда могла толкнуть воина, такого, как он, на такой разговор. Разговор с представителем живого вида, враждебного человеку.

Огромные камни, образующие вход в пещеру, появились перед Эрканом. Снова заболела свежая рана на рёбрах, но он не обратил внимания. Бесшумно воин проник внутрь и, оглядываясь, заскользил вперёд. Воздух огромного пространства пещеры весь провонял чудовищным зверем. Однако никакого его присутствия не ощущалось. Вообще никакого движения, никакой жизни не было.

- Проклятье! Что за бред?! - убедившись, что пещера пуста, воскликнул Эркан и пнул ногой камень. Неужели крестьянин с равнин, прошлым вечером показавший на гору, откуда, озарённый огнём, регулярно вылетает дракон, ему солгал? Может он был слишком перепуган, и указал не ту гору? Да, это может быть. Всякий перепугается, когда на него с тёмного неба опускается залитый кровью всадник на ездовом драконе и с мечом наперевес… Хотя, нет же… Прерывистое ворчание за спиной Эркана прервало его размышления. Воин со всей доступной ему быстротой развернулся и прыгнул спиной к камню. Гигантская, поднимающаяся из-за камней, ощеренная голова дракона не располагала к тому, чтобы размышлять. Ворчание перешло в рёв. Эркан ещё раз прыгнул вбок, на случай, если дракон решит плюнуть в него огнём, и выставил перед собой древний знак Договора Гондваны- реликт прошедшей эпохи, найденный им на дне сундука давно умершего деда.



