Филичкин А. – Медицинские опыты – 18

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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5 июля 1996 года на Земле появился первый клонированный млекопитающий живой организм, который назвали – овечка До́лли. Она была первым теплокровным животным, которое было получено из ядра взрослой – соматической, а не половой или стволовой клетки.

В естественных, природных условиях, каждое существо сочетает в себе генетические признаки сразу двух особей: матери и отца. В случае с Долли генетический «родитель» был только один – овца-прототип.

После величайшего триумфа науки, учёные успешно усовершенствовали эту методику и двинулись дальше. В ходе упорной работы, им удалось клонировать множество самых различных животных: кошек, коров, лошадей, мышей, свиней, кроликов, крыс.

Особенно преуспели в этом замечательном деле, биологи из Южной Кореи. В 2005 году они поставили подобную практику на рельсы коммерции и стали клонировать любых домашних питомцев. Обычная стоимость подобной услуги доходила до ста тысяч долларов. Однако, такие расходы не останавливали богатых людей.

Любой человек мог связаться с научно-исследовательским фондом «Sooam Biotech» по телефону или послать им письмо в электронную почту. Выяснить, что сколько стоит и без проволочек оформить контракт.

После чего, нужно было заплатить за работу. Предоставит компании материал для клонирования. Ждать результата около года и наконец, получить то создание, которое является копией некогда усопшей зверюшки.

По утверждению счастливых клиентов, у «возрождённых» питомцев мгновенно возникает привязанность к своим «бывшим» хозяевам. Мало того, привычки и черты их характера очень похожи на те, что имелись когда-то у «оригинальных» существ-прототипов.

Отладив методику на различных животных, учёные не почили на лаврах. Они стали разрабатывать способы клонирования человека, но тут, совершенно некстати, вмешались политики. Правительства многих развитых стран в едином порыве приняли законы, запрещавшие работу над данной проблемой.

Несмотря на запреты, подпольные лаборатории упорно продолжали исследования. Тем временем, крупные биологические корпорации лоббировали их интересы.

То есть, всеми возможными способами давили на конгрессменов и их окружение: на секретарей и помощников, на детей и родителей, на жен и любовниц. В ход шли лесть, уговоры, взятки, шантаж и прочие неприглядные методы.

Как всегда это случается со всеми людьми, скоро подобная практика дала нужные им результаты. Законодатели пошли на попятную, и сняли вето на создание клонов человеческих особей. Среди немногочисленных стран, которые бежали впереди паровоза, было и государство Израиль.

Впрочем, это оказалось легко объяснить. С давних времён, в этой державе селилось великое множество классных врачей. Все они знали, что «возрождение усопших» животных приносят южнокорейцам огромные деньги.



