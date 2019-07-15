Никитин А.-Случай на нефтяной платформе-6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Началась эта история давно. Возможно, вы не слышали о том, что случилось на самом деле. Вы могли читать новости или же видеть по телевизору пожар, произошедший на платформе. Наклонённый столб дыма виднелся до самого берега. Пожар скрыл правду, и сколько я её не добивался, никто не хотел подтверждать, что вообще что-то было.
- Несчастный случай, - говорили мне и разводили руками. Я долго пытался добиться правды, и появившийся у меня друг, помогал в этом. Всё было бесполезно. Я не знаю причины, по которой не хотели распространяться, но опустил руки, когда мне пригрозили. Я был на приёме одного из чиновников, который был наслышан об этом деле и знал правду. Когда я, стоя на пороге кабинета, представился, он тут же понял мои намерения и грубо остановил меня жестом.
- Дэвид Кларк, верно? - спросил он. Я кивнул.
- Я знаю, зачем вы пришли. Знаю, чего добиваетесь.
- Так помогите мне.
- Нет! - сказал он, - я не хочу вам помогать, и не хочу, чтоб у меня были проблемы, поэтому делаю вам предупреждение.
Он наклонился над столом, тень накрыла блокнот и чашку кофе. Он напомнил волну цунами, нависшую над городом, настолько он был огромен.
- Если я когда-нибудь услышу, что вы суёте нос в это дело, я заставлю вас замолчать навсегда. Вам ясно?
Я кивнул, сдерживая злость и досаду. Иногда лучше промолчать. Не все эмоции можно выпускать, когда уровень дохода собеседника отличается на порядок.
Я ушёл и с того момента престал добиваться правды.
- Не лезь в это дело, - сказал Билл. Он стал мне близким другом с того момента, как появился на платформе.
- Но ведь это твоя жизнь, - говорил я, - это ведь наша жизнь. Люди должны знать.
- Нет, - сказал он и улыбнулся, - от этого лучше не станет. Ты не сможешь ничего поменять, поверь мне. Я и так должен благодарить судьбу за то, что жив.
После этих слов меня передёрнуло. Я сотни раз представлял через что он прошёл, чтоб выжить, и знал, что я бы на его месте погиб. Это точно, парни, я бы погиб. Но всё это было до того, как я узнал настоящую правду, и моя жизнь была окончена.
Я хорошо помню день трагедии. На платформе погибло одиннадцать наших ребят. Позже всё списали на несчастный случай, но на самом деле всё было намного хуже.
Борис Долинго|Author
Сразу совет автору: писать в заглавии произведения пояснение, что это – рассказ, роман или повесть – дурной тон. Такие вещи поясняют в письме в издательство или в редакцию журнала. Ни к чему это сообщать в заглавии.
Далее, автор, как и в рассказе «Материализатор» почему-то указывает объём текста в тысячах слов. Никто в России так не считает объём текстов, да и в наших «Условиях приёма» чётко сказано: необходимо указывать размер произведения в тысячах знаков с пробелами по счётчику WORD.
Из недостатков набора текста сразу скажу об использовании дефисов вместо тире там, где должно стоять тире. Это не «смертный грех», но (не устаю повторять авторам!) – элемент культуры набора текста. Помните, что любой редактор (если он сам достаточно компетентен) всегда чуть с большей теплотой относится к правильному использования знаков пунктуации и правильному набору текста.
Далее, у автора присутствует ещё один из характерных недостатков, присущих немалому числу его собратьев: он, видимо, забывает, что после завершения блока прямой речи (участок прямой речи персонажа и т.п. и сопутствующего небольшого участка авторской косвенной речи, связанной с этой прямой речью, стоит начать красную строку, а не лепить ещё кучу предложений. Такое разделение текста на смысловые блоки помогает воспринимать текст более структурировано. И, соответственно облегчает чтение и понимание текста.
Автор здесь грешит повторами слов – как производными модального глагола «быть», так и разного рода местоимениями (ведь можно же не повторять «он-он-он…», а сказать как-то иначе). Опять же – не слишком «криминально», но стоит обратить на это внимание. Русский язык богат на синонимы и разного рода речевые обороты, так что повторов схожих слов в тексте близко друг к другу всегда можно избегать. Текст станет смотреться лучше, уж поверьте.
Не вполне автор понимает и моменты использования частицы «ни» с глаголами (в значениее подчёркивания отрицания всегда пишется частица «ни»). Ну а о пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи уж и не говорю – увы, это болезнь подавляющего числа современных авторов (увы, увы – и многих редакторов и издателей!) Если автор мне напомнит – пришлю методичку по этим вопросам – уверен, будет полезно.
Тем не менее, написано всё-таки достаточно грамотно – особенно с учётом того, что если автору до 30 лет, то, скорее всего, на Украине русский язык он вряд ли учил до 10 класса. При этом встречаются стилистические ляпы (что, увы, нередко бывает и с теми, кто закончил школу и в России), Например, вот такая фыраза: «…Металл рядом был разъеден в нескольких местах, проделав в полу дыры…» Что тут к чему? (Напоминает классическое чеховское: «Проезжая мимо станции и глядя в окно, с меня слетела шляпа»). Одним словом, над подобными моментами автору стоит работать.
Что касается сюжета. Автор заявляет рассказ как НФ. На мой взгляд, к НФ этот текст можно отнести только в том смысле, что это, конечно, не «фэнтези», но особой «научности» тут не видно. Это попытка сделать некий триллер-детектив с элементом фантастичности, не более. При этом впечатление такое, что автор очень плохо продумал логические связи между отдельными элементами сюжета. Каждый элемент по отдельности вроде бы и неплох сам по себе, но в целом при чтении возникает ощущение, что друг с другом эти сюжетные элементы скреплены если и не белыми нитками, но очень искусственно.
Например, говорится, что Билла хотели утопить в контейнере – а затем утверждается, что его специально из будущего послали на задание на нефтяную платформу! ОК, ну надо было попасть к платформе и убить героя и Сару – но для чего таким сложным способом – через тонущий контейнер?!?! Возможно, автор полагает, что подобные «рояли в кустах» придают сюжету увлекательность? Увы, не придают – просто разрушают смысл!
Так же не вполне ясно, каким образом люди из будущего выдавали «засланцам» документы и всё остальное при возникновении такой необходимости, если перемещение возможно только по линии «будущее-прошлое», но не «прошлое-будущее»? И т.д., и т.п. Масса нестыковок.
Не ясен и финал – с чего вдруг Билл не появлялся много лет, а затем явился к главному герою? Выглядит всё так, будто сам автор не очень понимал, как закончить рассказ. Вообще не уверен, что тут можно что-то улучшить, т.к. на мой взгляд, большого потенциала для улучшения у данного текста нет, поскольку какой-то оригинальной базовой сюжетной идеи тут не просматривается.
Резюме: возможно, автор сможет и доработать, и улучшить этот текст во всех отношениях. Но я бы рекомендовал ему просто начать работать над новым сюжетом, уделяя особое внимание продуманности и законченности основной сюжетной идеи и – самое главное! – чёткой логической стыковки отдельных сюжетных элементов и построений. Мне кажется, что у него может получаться всё намного лучше, чем в этих двух рассказах.