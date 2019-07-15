Никитин А.-Случай на нефтяной платформе-6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Началась эта история давно. Возможно, вы не слышали о том, что случилось на самом деле. Вы могли читать новости или же видеть по телевизору пожар, произошедший на платформе. Наклонённый столб дыма виднелся до самого берега. Пожар скрыл правду, и сколько я её не добивался, никто не хотел подтверждать, что вообще что-то было.

- Несчастный случай, - говорили мне и разводили руками. Я долго пытался добиться правды, и появившийся у меня друг, помогал в этом. Всё было бесполезно. Я не знаю причины, по которой не хотели распространяться, но опустил руки, когда мне пригрозили. Я был на приёме одного из чиновников, который был наслышан об этом деле и знал правду. Когда я, стоя на пороге кабинета, представился, он тут же понял мои намерения и грубо остановил меня жестом.

- Дэвид Кларк, верно? - спросил он. Я кивнул.

- Я знаю, зачем вы пришли. Знаю, чего добиваетесь.

- Так помогите мне.

- Нет! - сказал он, - я не хочу вам помогать, и не хочу, чтоб у меня были проблемы, поэтому делаю вам предупреждение.

Он наклонился над столом, тень накрыла блокнот и чашку кофе. Он напомнил волну цунами, нависшую над городом, настолько он был огромен.

- Если я когда-нибудь услышу, что вы суёте нос в это дело, я заставлю вас замолчать навсегда. Вам ясно?

Я кивнул, сдерживая злость и досаду. Иногда лучше промолчать. Не все эмоции можно выпускать, когда уровень дохода собеседника отличается на порядок.

Я ушёл и с того момента престал добиваться правды.

- Не лезь в это дело, - сказал Билл. Он стал мне близким другом с того момента, как появился на платформе.

- Но ведь это твоя жизнь, - говорил я, - это ведь наша жизнь. Люди должны знать.

- Нет, - сказал он и улыбнулся, - от этого лучше не станет. Ты не сможешь ничего поменять, поверь мне. Я и так должен благодарить судьбу за то, что жив.

После этих слов меня передёрнуло. Я сотни раз представлял через что он прошёл, чтоб выжить, и знал, что я бы на его месте погиб. Это точно, парни, я бы погиб. Но всё это было до того, как я узнал настоящую правду, и моя жизнь была окончена.

Я хорошо помню день трагедии. На платформе погибло одиннадцать наших ребят. Позже всё списали на несчастный случай, но на самом деле всё было намного хуже.



