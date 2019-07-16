Матвеенко А.-Сорняк-6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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От коммуникатора послышалась бодрая мелодия «Отбой воздушной тревоги» и Лиза осторожно выглянула из бункера. Её агроячейку будто кто перекопал спьяну: там – рытвина, там – борозда, а в углу – вообще яма. Треть грядок накрыло. Да и защитный антикислотный тент, как всегда, в проплавленных дырьях…

Но в целом можно сказать – повезло. Ничего крупного на голову не прилетело.

Лизавета вздохнула, вынесла наружу клетку с курами и вытряхнула несушек прямо у люка. Те с довольным кудахтаньем разбрелись по территории, радостно копаясь в кучах влажной земли и что-то из них азартно выклёвывая. «Хорошо им! – с лёгкой завистью подумала девушка, – Червяков, конечно, не найдут, – не настолько я богата, чтобы дождевых червей покупать, – но хоть развлекутся! А мне теперь часов пять возиться нужно, чтобы всё в порядок привести и тент залатать. А если дождь пойдёт? Совсем тогда беда…»

Мусоропады в последнее время участились. «Золотой миллиард», улетев из колыбели человечества на новооткрытый космический эдем, оставил тем, кто не вошёл в число счастливчиков, разорённую Землю, разрушенную экономику и ядовитые дожди. И если бы только это! Обломки старых кораблей и станций, скопившиеся за тысячи лет вокруг Земли, не просто окончательно заблокировали выход в космос. Они сходили с орбиты, терзая и без того истощённую планету. Спасали только служба оповещения да системы тоннелей и бункеров. Люди, как кроты, зарывались всё глубже. А на поверхности оставались лишь немногочисленные аграрии – каста слишком бедная, чтобы купить подземную жилую капсулу с синтезатором пищи.

Так что Лиза, в очередной раз посетовав на свою нелёгкую судьбу, привычно взялась за лопату. Грядки подравняла. Из овощей что возможно – воткнула обратно, что было посечено без шансов – забрала на суп. Ботву покрошила курам. Продажа яиц давала средства к существованию (ведь натуральное намного вкуснее синтезированного!), и к кормилицам-несушкам девушка относилась с любовью и заботой.

Просмотрев прогноз, Лиза срочно запшикала регенератором дыры тента – вечером обещали обильные осадки. Отогнала кур от помидоров и заперла в загородку. А потом взялась за самое трудное – за яму.

Ямина была солидная, глубокая. Отвалы земли – кое-где Лизавете по пояс. Девушка хмыкнула: ещё немного глубже – и вышел бы настоящий колодец. Правда, воду из колодцев всё равно использовать нельзя – слишком много токсинов скопилось в грунте. Спасибо тенту, что фильтрует дожди: кислота нейтрализуется, а остального хватает, хоть и в обрез, и на огород, и на хозяйство.



