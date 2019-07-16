Матвеенко А.-Сорняк-6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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От коммуникатора послышалась бодрая мелодия «Отбой воздушной тревоги» и Лиза осторожно выглянула из бункера. Её агроячейку будто кто перекопал спьяну: там – рытвина, там – борозда, а в углу – вообще яма. Треть грядок накрыло. Да и защитный антикислотный тент, как всегда, в проплавленных дырьях…
Но в целом можно сказать – повезло. Ничего крупного на голову не прилетело.
Лизавета вздохнула, вынесла наружу клетку с курами и вытряхнула несушек прямо у люка. Те с довольным кудахтаньем разбрелись по территории, радостно копаясь в кучах влажной земли и что-то из них азартно выклёвывая. «Хорошо им! – с лёгкой завистью подумала девушка, – Червяков, конечно, не найдут, – не настолько я богата, чтобы дождевых червей покупать, – но хоть развлекутся! А мне теперь часов пять возиться нужно, чтобы всё в порядок привести и тент залатать. А если дождь пойдёт? Совсем тогда беда…»
Мусоропады в последнее время участились. «Золотой миллиард», улетев из колыбели человечества на новооткрытый космический эдем, оставил тем, кто не вошёл в число счастливчиков, разорённую Землю, разрушенную экономику и ядовитые дожди. И если бы только это! Обломки старых кораблей и станций, скопившиеся за тысячи лет вокруг Земли, не просто окончательно заблокировали выход в космос. Они сходили с орбиты, терзая и без того истощённую планету. Спасали только служба оповещения да системы тоннелей и бункеров. Люди, как кроты, зарывались всё глубже. А на поверхности оставались лишь немногочисленные аграрии – каста слишком бедная, чтобы купить подземную жилую капсулу с синтезатором пищи.
Так что Лиза, в очередной раз посетовав на свою нелёгкую судьбу, привычно взялась за лопату. Грядки подравняла. Из овощей что возможно – воткнула обратно, что было посечено без шансов – забрала на суп. Ботву покрошила курам. Продажа яиц давала средства к существованию (ведь натуральное намного вкуснее синтезированного!), и к кормилицам-несушкам девушка относилась с любовью и заботой.
Просмотрев прогноз, Лиза срочно запшикала регенератором дыры тента – вечером обещали обильные осадки. Отогнала кур от помидоров и заперла в загородку. А потом взялась за самое трудное – за яму.
Ямина была солидная, глубокая. Отвалы земли – кое-где Лизавете по пояс. Девушка хмыкнула: ещё немного глубже – и вышел бы настоящий колодец. Правда, воду из колодцев всё равно использовать нельзя – слишком много токсинов скопилось в грунте. Спасибо тенту, что фильтрует дожди: кислота нейтрализуется, а остального хватает, хоть и в обрез, и на огород, и на хозяйство.
Борис Долинго|Author
Набрано хорошо, написано хорошо. А вот содержание не порадовало, к сожалению.
Начало заинтересовало – показан весьма жуткий, но интригующий мир будущего. Хотя, если честно, поверить в то, что обломки старых кораблей и станций, скопившиеся «за тысячи лет» вокруг Земли, окончательно заблокировали выход в космос. Как такое может быть – технически обосновать и даже представить себе невозможно. Особенно с учётом, что эти обломки, как сказано, регулярно падают! Тем более, что если обломки плотно покрывают всю сферу вокруг Земли, то они должны регулярно сталкиваться и, соответственно, сходит с орбит и падать ещё интенсивнее. Так что за «тысячи лет» орбита Земли должна была бы просто очиститься, и те страхи и опасности от падений обломков спутников, которые описаны, просто бы исчезли сами собой.
Для юмористического рассказа такой «антураж» ещё бы сгодился, но данный рассказ явно не подпадает под категорию «юмор». Впрочем, дело даже не этой «технической погрешности»: самое главное, что рассказ не целен по своей сюжетной идее. Повествование начинается с описания апокалиптического мира, а заканчивается каким-то «deus ex machina» – невесть откуда взявшемся «семенем Мирового дерева», которое ни с того, ни с сего, именно сейчас занесло на Землю, и на появлении которого автор ставит в повествовании точку. Получилась какая-то фрагментарная зарисовка, а не цельный, законченный рассказ.