Салахов И.-Чёрная Луна-88

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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0.

В глубинах космоса, в скоплении причудливых галактических облаков, притаился монстр. Миллиарды лет он мирно дремал, изредка пробуждаясь, вздыхая и ворочаясь. И тогда, от его лёгких вздохов уничтожались и рождались, разлетались в разные стороны и закручивались в грандиозные спирали мириады звёздных миров.

И вот однажды чёрная и белая материи закружили свой вечный танец слишком резво, и монстр пробудился; поворочался, попыхтел, и снова затих. Перед долгим сном монстр слегка зевнул, и в сторону солнечной системы, к планете Земля устремился с огромной скоростью, уничтожающий всё на своём пути, смертоносный импульс.

1.

В эту ночь необычно огромная луна, расположившаяся над спящим городком, по странной причине не освещала землю, а робкая заря дольше обычного пряталась за горизонтом, и уставшие ждать улицы, начали просыпаться.

По характерным звукам за окном Михаил с тоской понял, что наступило утро. Ночь ревниво пыталась удержать его в своём мире, изо всех сил внушая страх перед наступающим новым днём. И он боялся. Боялся каждого утра, каждого нового дня, совершенно не помня о том, что уже прожил очень много таких дней, и что наступающий вряд ли будет слишком от них отличаться. Каждое утро он как будто заново рождался, испытывая ужас перед неизвестным, враждебным миром, перед фатальной неизбежностью, обрекающую зародыша на рождение и не оставляющую ему никакого иного выбора.

Первым нарушил ночную тишину шум автомобиля и сразу, как по команде, защебетали птицы, захлопали двери подъездов, гулко застучали шаги прохожих.

Будильник прозвенел, когда Михаил уже лежал с открытыми глазами и с ужасом наблюдал зловещую, потустороннюю черноту, заглядывающую в щель занавесок, подсвеченных призрачным голубоватым светом цифровых часов.

Михаил осознавал, что с ним не всё в порядке, но вот что, - он, как ни старался, понять не мог, и бросал это неблагодарное занятие, принимая себя таким, как есть. Страхи и волнения, в конце концов, всегда проходили, и жизнь неизбежно поворачивалась к нему светлой стороной.

Конечно, будучи уже далеко не юным, он, бывало, позволял себе составить компанию дворовым завсегдатаям под раскидистым кустом на толстом, с осыпавшейся от времени корой, бревне, а на работе, с праздничных банкетов уйти одним из последних. Но это бывало не так уж и часто, во всяком случае, не чаще, чем у других, и вряд ли эти события могли быть причиной его проблемы.

Однако день неумолимо наступал, пора было принять неизбежное и выходить к заждавшемуся его, хищному миру.



