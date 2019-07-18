Игнатов Д.- Корабль Тесея_11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Мой отец умер два года назад. Сложно сказать точнее, хотя момент его смерти определённо был. Хотя определение этого момента всегда вызывало вопросы. Сначала смерть связывали с простой остановкой дыхания. Потом с остановкой сердца, при этом было замечено, что ещё несколько дней у покойника могли отрастать волосы и ногти. Наконец, когда медицина окончательно определилась с местом хранения человеческой души, смерть окончательно связали с прекращением нормальной активности мозга. Но даже в этом случае оставались лазейки, ведь мозг может функционировать частично. И, напротив, даже при полностью умершем мозге. Остальное тело ещё может поддерживаться в живом состоянии при помощи не особо сложных медицинских приборов. Формально человек остаётся вместе со своей жизнью, а его несчастные родственники с трудным вопросом: поддержать или прервать эту «жизнь».
Впрочем, это не был случай моего отца. Он умер два года назад. В какой-то момент последняя клетка его тела перестала жить. Он умер. Это статистический, математический, медицинский, биологический факт! Он умер.
Тяжело признавать, но этот момент не стал трагедией ни для кого в нашей семье. Этому моменту не предшествовало никакого скорбного ожидания. Этот момент не стал печальным облегчением, как часто бывает с долго болеющими и постепенно умирающими людьми; или разрывающим душу потрясением, как случается в случае внезапной, неожиданной смерти. Мы просто не заметили его…
Я очень хорошо помню тот вечер. Отец вернулся с работы как обычно около 7 часов вечера. Он неторопливо сел за стол, и вместе мы начали ужинать. Разговоры о служебных делах не были приняты у нас за столом. Они с мамой обсудили какие-то новости. Отец дежурным образом поинтересовался о том, как прошёл мой день. Я так же дежурно ответила ему. После чего он продолжил свой разговор с мамой. Не помню точно, о чём именно они говорили. Помню, что меня с самого начала ужина занимал только один вопрос. Он сидел в моём мозгу, словно раскалённая иголка, но я не решалась озвучить его, словно подбирая подходящий момент.
Наконец, когда мама уже собрала тарелки и пошла мыть их на кухню, пауза молчании показалась мне слишком длинной, и я спросила:
- Пап, ты был у врача?
- Да, - ответил отец как-то слишком непринуждённо.
Вторая часть вопроса далась мне намного сложнее, чем первая.
- И когда это случится? – наконец выдавила я из себя.
Борис Долинго|Author
Замечания по набору – их немало: тут и дефисы вместо тире (там, где однозначно нужны тире), и отсутствие красных строк, и зачем-то увеличенные интервалы между абзацами. И, само собой, уже почти привычное неверное написание сочетаний прямой и косвенной речи (если автор хочет научиться правильно писать такие сочетания, пусть напишет мне – вышлю «методичку»). Я уже много обо всём этом писал в множестве других рецензий.
Идея рассказа – продление жизни и исцеление от болезней с помощью нанороботов – не нова. Оригинально здесь, разве что сравнение этого процесса с мифом о корабле Тесея, и это, действительно, хороший ход. Плохо то, что в рассказе нет ни увлекательного развития сюжета, ни (что важно именно для произведедния короткой форме) неожиданного поворота/развязки в конце. Интриги тоже не прослеживается, поскольку то, что папа прибегнул к помощи заместительной «нанороботной хирургии», становится понятно буквально сразу. То, что мама и собака прошли через это – тоже ясно, так что фраза папы про «третьего» никак не является «неожиданным поворотом».
Единственное, что радует, так это то, что рассказ заявлен как НФ, и он действительно является таковым. Но, увы, не подойдёт в наш журнал. Однако, я хотел бы пожелать автору удачи и более вдумчивой работы над сюжетами – как мне кажется, неплохой «потенциал» у него есть